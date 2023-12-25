Прибалтика опередила Советский Союз в тоталитаризме

Tекст: Никита Демьянов

В странах Прибалтики любят заявлять, что после распада СССР «обрели свободу от советского тоталитаризма». Кто спорит, советское государство действительно отличалось весьма жестокими политическими практиками. Однако современные власти Латвии, Литвы и Эстонии показывают совершенно чудовищные примеры того, как можно унижать и политически подавлять сограждан, и не только тех, кто говорит по-русски.

Лишение стариков средств к существованию

Сегодня трудно представить, чтобы в Советском Союзе какую-то группу населения оставили бы без средств к существованию и бесплатной медицины. Но это именно то, как в Латвии поступили со своими бывшими негражданами, взявшими российское гражданство – в прошлом году их массово лишили видов на жительство.

Этих людей поставили перед условием: если они хотят возобновить свои ВНЖ, то обязаны до 1 сентября 2023 года сдать экзамен по латышскому языку. Судьба же тех, кто требуемое условие по каким-либо причинам не выполнил, оказалась печальна – этим лицам (в массе своей уже находящимся в преклонном возрасте) аннулировали удостоверения личности, лишили их пенсий, бесплатного медобслуживания и готовятся вышвырнуть из родных домов.

Немногие активисты, которые еще сохранили храбрость высказываться открыто, называют происходящее кошмаром, от которого хочется пробудиться. «Латвия стоит на краю крупной, крупнейшей в своей истории гуманитарной катастрофы. Если мы смолчим, мы станем пособниками геноцида. "Не знал, не видел, не слышал" – учите эти слова, пригодятся на высшем суде. 3255 человек лишены личности», – отмечает латвийский блогер Дэги Караев.

Издевательства над детьми по национальному признаку

Русские дети, которые пытаются общаться на родном языке, подвергаются наказаниям. Недавно муниципальный депутат из города Елгава Андрей Пагор (избран по списку оппозиционного «Русского союза Латвии») обнародовал шокирующую информацию. Депутат выяснил, что в одном из елгавских детских садов воспитательница применяет откровенно изуверские методы, чтобы отучить русских малышей от родного языка.

«Представьте ситуацию в Латвии. Маленькая девочка приходит в детский сад и обращается к другой девочке на русском языке. В результате воспитатель заставляет ее приседать за каждое сказанное русское слово по десять раз в присутствии других детей. В результате девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад. Звучит как выдумка, правда? Но это реальность, с которой столкнулись родители...» – сообщил Пагор.





Спустя некоторое время появились дополнительные подробности: приседать за употребление русского детей заставляли в садике Saulite («Солнышко»). Конкретно этим занималась воспитательница Сабина Бергере, при полном одобрении своей начальницы, директора детского сада Инесе Юмите. Последняя уверяет, впрочем, что имело место не наказание, а «способ переключения внимания с помощью двигательной активности».

Естественно, представители русской общины потребовали наказания Бергере и Юмите – как минимум, отстранения их от работы. Но в полном соответствии с нынешними латвийскими реалиями неприятности обрушились на депутата Пагора, обнародовавшего эту отвратительную историю – Юмите написала на него заявления в полицию и Службу госбезопасности.

Невозможно представить, чтобы в Советском Союзе с его трепетным отношением к культурам нацменьшинств ребенка какой бы то ни было национальности лишали бы права обучаться на родном языке и наказывали бы за попытки на нем говорить!

Угроза тюрьмы «флагману русской культуры»

Раньше из Латвии бежали оппозиционные политики и журналисты – а теперь и деятели культуры. Недавно о своем вынужденном переезде в Россию сообщил историк русской общины Латвии рижанин Игорь Гусев. За минувшую четверть века Гусев снял свыше ста телепередач, подготовил несколько документальных фильмов, издал более десятка книг по истории и культуре Латвии и Риги.

Много раз выступал в прессе и на радио, отстаивая свою независимую позицию дипломированного историка, неравнодушного человека, рискующего иметь свое собственное мнение об историческом прошлом, отличное от официально утвержденного властью. За это он в итоге и поплатился.

«В июне этого года, накануне своего дня рождения, я получил неожиданный "подарок". Сочувствующие мне люди, имеющие отношение к латвийским силовым структурам, сообщили буквально следующее: "Тебя считают одним из флагманов русской культуры в Латвии, а потому принято принципиальное решение об организации особого политического процесса, основой которого станут твои взгляды и твои высказывания. Из цитат, надерганных из твоих книг, уже можно "сшить" хорошее, показательное политическое дело. Принято решение о полной, последовательной "зачистке" русского культурного элемента в Латвии. Ты достаточно известная фигура, твой арест должен стать устрашающей демонстрацией для всех. Короче – однозначно будут сажать. Это лишь вопрос времени…», – так объясняет Гусев причины своего бегства.

Уничтожение Дома Москвы

21 декабря сотрудники латвийских спецслужб вломились в рижский Дом Москвы – пока еще существующий в столице Латвии центр русской культуры. Уже принято принципиальное решение о его ликвидации, но соответствующее постановление через парламент провести не успели – что не остановило Службу госбезопасности. Все находившиеся на местах сотрудники – администрация, бухгалтерия и технический персонал – были задержаны. У них изъяли телефоны и взяли показания.

Все компьютеры тоже изъяли под опись. Искали доказательства «подрывной деятельности» – хотя обнаружить их в учреждении, предоставлявшем услуги кинотеатра и библиотеки имени Николая и Михаила Задорновых, а также помещения для фольклорных коллективов и детских кружков крайне затруднительно. Понятно, что в Советском Союзе трудно представить массовый набег сотрудников КГБ на культурное учреждение – а вот в Латвии это стало реальностью.

Запрет на песни на русском языке

Да что там разгром культурного центра, если наказуемым стало даже прилюдное пение русских песен! На днях в Таллине группе воспитанников детского сада запретили петь новогоднюю песню на русском языке. Инцидент произошел, когда русскоязычные детсадовцы зашли в Ратушную аптеку в Старом городе, куда приходят на экскурсии как дети, так и взрослые. Под влиянием праздничной атмосферы дети начали петь новогоднюю песню, но на них напустилась работница аптеки, возмущенная тем, что пели на русском.

Но в данном случае педагог хотя бы не подвергся наказанию, а вот 55-летнего жителя Даугавпилса Андрея оштрафовали на 100 евро за то, что прилюдно слушал через YouTube песни «Великая Русь», «Катюша», «Чистые пруды». При том, что в Латвии нет официально утвержденного списка запретных песен, то есть человек оплатил, по сути, незаконный штраф. В свою очередь, знакомую Андрея Екатерину оштрафовали на 75 евро за букву «V» на блузке.

Также недавно в Лиепае бдительные прохожие вызвали полицию, дабы пресечь вопиющее безобразие – уличный музыкант исполнял песни Виктора Цоя!

Недавно латвийский журналист Арманд Пуче опубликовал на страницах самого читаемого в стране издания Latvijas Avize статью, в которой обозвал представителей местных нацменьшинств «свиньями». В СССР за такое завели бы уголовное дело, а в Латвии Пуче останется безнаказанным. В Сейме заявили, что у журналиста есть право «выражать немного преувеличенные утверждения и использовать язвительные, саркастические средства выражения».

Внесудебный запрет на выезд из страны

В той же Латвии латыши до поры равнодушно смотрели на ущемления русского населения, поскольку полагали, что их самих подобное уж точно не коснется. Но время развеивает эти иллюзии – в ходе построения тоталитарного общества законотворцы принимают акты, уже напрямую ущемляющие и интересы самих «титульных».

Так, на днях Сейм принял поправки к «Закону о полиции», наделяющие полицейских правом самовластно – то есть без соответствующего решения суда! – запретить любому человеку на срок до четырех месяцев выезд из Латвийской Республики. Такой запрет может быть наложен в случае, если, по мнению полиции, там, куда человек собрался ехать, ему может грозить опасность, или же он окажется «незащищенным». При этом решение уполномоченного сотрудника полиции вступает в силу немедленно.

Но это же явное нарушение прав человека на свободное передвижение! «А ведь практически незаметно, тихой сапой, Латвия превратилась в полицейское государство. Почитайте эти новые поправки в "Законе о полиции"! Получается, теперь любой представитель охранки – без суда и следствия! – будет решать, можно ли вам выехать за пределы Латвии.

И если он захочет сделать кому-то гадость, а то и заработать на этом, шантажировать, угрожать, вымогать – ему и карты в руки! Вернее – новые поправки. И давайте не будем строить иллюзии и верить на слово, что при этом до самоуправства и полицейского беспредела дело не дойдет. Плавали – знаем! Еще как дойдет!» – предрекает латвийская оппозиционная журналистка Алла Березовская.

Увольнения за нелояльность

Точно так же можно обратить против «титульных» и принятые недавно поправки об ужесточении наказаний за «антилатвийскую деятельность» (рамки которой четко не определены) и о том, что любого госслужащего теперь можно будет мгновенно уволить за «нелояльность» (четкие критерии «лояльности» опять же отсутствуют).

«Против кого этот закон? Если порассуждать… Много вы знаете русскоязычных чиновников? И я – мало. Они, конечно, есть, но вот процентное соотношение в пользу титульной нации. Можно ли считать, что этот закон против них в большинстве? Уверен, можно. Он для того и принят, чтобы не смели пасть открыть. Дорогие мои латыши – за что боролись, на то и напоролись», – иронизирует латвийский блогер Алексей Гуленко.

Вскрытие частных писем

Также недавно выяснилось, что «Латвийская почта» перлюстрирует письма жителей, отправленные в Россию и Белоруссию. «96-я статья конституции Латвии гарантирует неприкосновенность частной переписки. Из этого вытекает то, что досмотр переписки ограничен даже в тюрьмах (на это есть решение Конституционного суда)», – возмущается рижанин Анджей Дмуховский, выяснивший, что на почте вскрыли его письмо, отправленное знакомой россиянке.

В преддверии новогодних праздников «Латвийская почта» предупреждала, что посылки и бандероли, отправляемые в Россию и Белоруссию, проверяются на предмет того, не положили ли туда вещи, запрещенные санкциями ЕС. Поэтому отправители пишут декларацию, где перечисляют, что внутри, и сотрудники почты имеют право вскрыть посылку или бандероль, проверяя, соответствует ли содержимое списку. Однако представители почты ни слова до сих пор не говорили, что вскрывают и конверты с открытками. Санкционный товар туда вряд ли положишь, и люди по умолчанию считали, что их поздравления личного характера никто читать не посмеет.

Гонения на поляков

Точно так же не являются «русским эксклюзивом» и гонения на национальной почве. Так, литовские поляки, проживающие в городах и селах на востоке Литвы, составляют крупнейшее ее этническое меньшинство – 183 тыс. человек (6,5% от общей численности населения). Особенно много их в Вильнюсском (61,3%) и Шальчининкском (79,5%) краях, немало и в самом Вильнюсе (18,7%). Такая этническая картина сложилась в связи с тем, что перед войной Вильнюс с прилегающими территориями волею Сталина был отторгнут от Польши и передан Литве.

Литовские власти давно уже намереваются лишить «своих» поляков их национальных школ, мешают им поддерживать культурную идентичность и всячески пресекают попытки ввести двуязычные указатели улиц в местах их компактного проживания.

Так, минувшей осенью языковая инспекция Литвы потребовала, чтобы указатели на перекрестке улиц Мокиклос и Вильняус в городе Шальчининкай были только на литовском языке – и никакого польского! «Хочет ли литовский народ обозначить зону польской оккупации польскими надписями? И называть это традиционными надписями? Я с этим не согласен. Это оккупационная зона, где происходила ожесточенная полонизация литовцев», – издевательски сказал руководитель языковой инспекции Аудрюс Валотка.

В самоуправлении возразили: абсолютное большинство жителей Шальчининкай являются этническими поляками, а сам муниципалитет сотрудничает с польскими коллегами и реализует международные проекты. Но литовский суд встал на сторону языковой инспекции и недавно обнародовал свой вердикт по этому делу. По его мнению, таблички и указатели – это «публичная информация, в отношении которой должны применяться нормы закона о государственном языке». То есть двуязычные надписи надо убрать.

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Все эти унижения, ограничения и репрессии, особенно по национальному признаку, было немыслимо представить в советское время – и даже в суровые 1930-е, а тем более в травоядные 1980-е. Некоторые прибалтийские государства если не превзошли, то точно скопировали советские практики подавления любого инакомыслия. «Антилатвийская» деятельность предельно напоминает «антисоветскую», но никогда «тоталитарный режим» не преследовал таким образом за пение песен на родном языке. Через тридцать лет после распада СССР многие жители прибалтийских стран могут с ностальгией вспомнить советское время в связи с его политическими свободами, сегодня им недоступными.