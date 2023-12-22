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    22 декабря 2023, 09:00

    Страны Прибалтики погрязли в паранойе по поводу «агрессии России»

    Страны Прибалтики погрязли в паранойе по поводу «агрессии России»
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Никита Демьянов

    Правительство Латвии, как выяснилось, готовится к бегству в случае «вторжения России». Это не единственный пример по-настоящему параноидальных страхов, которые распространены сегодня в странах Прибалтики из-за мифической российской угрозы.

    На днях Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления президента США Джо Байдена о том, что российские войска могут напасть на НАТО. Также и глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что у Москвы нет никаких планов атаковать страны Североатлантического альянса. Тем не менее в странах Прибалтики распространена по этому поводу настоящая паранойя.

    Возгонка страха

    «В странах Прибалтики официальные лица уже призывают общественность быть готовыми к следующей войне, потому что силы Путина не будут уничтожены на Украине. Обсуждение перешло от вопроса о том, что «если» Россия может напасть, к обсуждению конкретных приготовлений к этой некогда немыслимой перспективе. Несмотря на публичные заверения Байдена, растут вопросы о том, действительно ли США и другие союзники подвергнут свои войска риску для защиты крошечных стран, которые когда-то были частью Советского Союза», – пишет Bloomberg.

    Издание ссылается на высказывания главнокомандующего эстонской армией Мартина Херема: тот на днях с тревогой заявил местному телеканалу, что «Россия не боится НАТО». По мнению Херема, российские военные могут быть готовы атаковать НАТО, как только закончатся боевые действия на Украине.

    Впрочем, Мартин Херем пользуется специфической репутацией параноика. О «грядущем нападении» РФ на Эстонию он заявляет в течение многих лет. В эстонской армии Херем не один такой – в 2019 году эстонское территориальное ополчение «Кайтселийт» возглавил полковник Рихо Юхтеги, на полном серьезе рассказывавший о том, как он сражался с русскими… во сне.

    А вот южный коллега Херема, главком латвийской армии Леонид Калниньш, напротив, призывает не паниковать. Калниньш рассказал, что непосредственной опасности для своего государства он не видит – мол, Латвию надежно защищает факт ее членства в НАТО.

    Кого же эвакуировать в первую очередь?

    Тем не менее, судя по скандалу, разразившемуся недавно в Латвии, руководство этой республики всерьез побаивается начала военных действий. В прессу просочились сведения с закрытого заседания правительства Латвии, состоявшегося 24 октября. Там обсуждался доклад «Об использовании авиаперевозок АО Air Baltic Corporation при угрозе государству». В случае «угрозы национальной безопасности» (читай – начала боевых действий на территории Латвии) правительство сразу же будет вывезено самолетом Air Baltic. Ответственным за исполнение этого плана назначен непосредственно глава Air Baltic Мартин Гаусс – немец, приглашенный на работу в Латвию в качестве особо ценного специалиста.

    Экс-министр сообщения Талис Линкайтс саркастически отметил: «До обсуждения в правительстве дошли предложения о том, кто успеет улететь в случае угрозы стране».

    А отставной полковник латвийской армии Раймонд Рубловскис выразился жестче: «Наш президент Эдгар Ринкевич первый выступил с предложением блокировать Балтийское море для России, хотя не имеет для этого ни флота, ни ресурсов. Делая такие заявления, вызывающие эскалацию напряженности, наши руководители надеются бежать? Они обязаны отстреливаться до последнего патрона вместе со своими согражданами! Пусть не надеются на очередное «правительство в изгнании»: бегство из страны – это предательство и измена родине. А за это полагается только высшая мера наказания».


    После этого правительству срочно пришлось оправдываться. В Минсообщения заявили, что «домыслы» о том, что правительство «планирует побег» и «в случае войны убежит первым», не соответствуют действительности. В министерстве подчеркнули, что в стране должны быть разработаны алгоритмы использования авиации «для эвакуации гражданского населения или репатриации в чрезвычайных ситуациях». Премьер-министр Эвика Силиня тоже заявила: они, мол, обсуждали тему, касающуюся эвакуации всех мирных граждан республики, но ей мало кто поверил.

    Журналисты задают простые вопросы: какие конкретно персоны подлежат эвакуации в первую очередь? Куда следует явиться, чтобы записаться на эвакуацию? Можно ли взять на борт багаж и какой? А домашних питомцев? Компенсирует ли государство эвакуацию полностью или желающим надо будет платить из своего кармана? Предусматривается предварительное бронирование самолета и наличие помещений для эвакуируемых?

    Помощник министра сообщения Эдгар Клетниекс туман неизвестности рассеять не захотел: «это информация для служебного пользования, по закону она считается государственной тайной». На секретность сослались и в Аir Baltic.

    Не хватает того и этого

    В странах Прибалтики любят рассуждать о своей беззащитности и о том, что принимаемые сейчас «меры безопасности» совершенно недостаточны, причем не хватает ни людей, ни денег. Так, например, план размещения на территории Литвы бригады германской армии в четыре тысячи человек столкнулся с громадными трудностями. «Боевая бригада требует дополнительных военнослужащих и материалов, а эту потребность мы сейчас не можем удовлетворить», – говорит немецкий полковник Андре Вюстнер.

    Германские политики критикуют министра обороны Бориса Писториуса, огласившего план перемещения бригады в Литву. «Во сколько нам это обойдется, министр не говорит», – жалуется представитель политического блока ХДС/ХСС Инго Гэдехенс. По его словам, промышленность сможет произвести замену для отправленных Украине танков Leopard лишь к 2026 году, а отправлять в Литву бригаду, «вооруженную метлами» – так себе идея, ее появление не сможет дать нужный «сигнал» Москве.

    Кроме того, возникли проблемы с комплектацией – бригаду собираются укомплектовать добровольцами, а вот их-то не хватает. В итоге, сообщает Der Spiegel, у германских военных есть сомнения в том, что обещание о германской бригаде в Литве удастся сдержать. И этот факт способен еще больше обострить параноидальные страхи Прибалтики по поводу «вторжения России».

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