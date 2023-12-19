Болгарию заставили смириться с российским газом

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

18 декабря болгарский парламент принял решение отменить введенный в октябре налог на транзит российского газа через территорию страны. Точнее, отложить взимание денег за этот транзит.

Казалось бы, решение не совсем логичное. Тогда, в октябре, болгарские власти говорили, что налог на транзит является прекрасной инициативой. Хотя бы потому, что идет в ногу с общеевропейским трендом. «Новый сбор полностью соответствует целям ЕС по снижению зависимости от российского ископаемого топлива», – уверял тогда министр финансов страны Асен Васильев.

К тому же этот налог должен был принести неплохие деньги болгарскому бюджету. Именно через Болгарию российский газ с «Турецкого потока» идет в страны Юго-Восточной и Центральной Европы. Болгары хотели взимать чуть более 100 евро (или около 111 долларов) за тысячу кубов и, учитывая объемы, посчитали, что они смогут получить таким образом до 1 млрд евро в год.

Однако на практике это решение оказалось не столь выгодным. Во-первых, денег болгары не получили. Газпром отказывался оплачивать новый налог, называя его незаконным. И в перспективе могло выйти так, что это болгары должны были бы раскошелиться.

«Само решение о введении тарифа на транзит российского газа является дискриминацией отдельного поставщика. Оно противоречит общеевропейским нормам и антимонопольному законодательству в частности. Поэтому удержать данное решение Болгарии было бы сложно, если бы разбирательство дошло бы до разбирательств в европейских судах», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Да, в европейских судах Газпрому мало что светит – однако в суды пошел бы и не он.

Дело в том, что инициативу Болгарии не поддержали ни сербы, ни австрийцы, ни венгры. То есть те, кто получает российский газ через Болгарию и прекрасно понимает все последствия от нового тарифа. Причем дело тут даже не в том, что местным потребителям придется платить на 100 евро дороже, а в том, что поток газа может вообще прекратиться.

«Когда цены на газ уменьшатся до примерно 300 долларов за 1 тыс. куб. м, тот самый налог в 100 с лишним за транзит каждой тысячи кубометров может сделать поставки российского газа нерентабельными для Газпрома. Тогда российская компания объявит форс-мажор по контрактам и прекратит отгрузки. Этого и добиваются США руками болгар – вытесняют Россию с газового рынка Европы», – продолжает Игорь Юшков.





Такой сценарий восточноевропейские страны не устраивает – особенно Венгрию, которая сейчас полностью зависит от российских энергоносителей. «Если поток газа из России в Венгрию будет остановлен, то физически невозможно будет гарантировать нынешний уровень энергопотребления в стране», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. После чего Будапешт по уже традиционной схеме заявил, что если его интересы продолжат ущемлять, то он воспользуется для их защиты своими инструментами в рамках Евросоюза. То есть правом вето.

Дело в том, что Болгария (как и Румыния) сейчас ведет переговоры о вступлении в Шенгенскую зону. И у Софии здесь наблюдался серьезный прогресс. Вплоть до недавнего времени против вступления Болгарии в Шенгенскую зону выступали лишь Нидерланды (из-за недостаточной борьбы Софии с коррупцией) и Австрия (не желающая, чтобы через Болгарию в Австрию из Турции проникали беженцы). Однако согласие Амстердама в итоге было получено, а австрийцы уже подвинулись со своей позиции – они возражали только против открытия сухопутной границы.

Болгарские власти искренне считали, что рано или поздно им удастся продавить Вену на полное согласие. В том числе и через пресловутый тариф на российский газ, одной из целей введения которого, по мнению болгарского экономиста Георгия Ангелова, как раз и было давление на Австрию.

Однако после введения налога на транзит к списку противников «шенгена» присоединилась и Венгрия. Причем даже не постеснялась открыто привязать эти два момента. «Мы ясно дали понять болгарам, что если они будут продолжать в том же духе, если они будут угрожать безопасности энергопоставок Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их вступление в «шенген», – заявил Петер Сийярто.

Болгары, конечно, сначала возмущались. «Мы не хотим стать заложниками решений, которые не имеют ничего общего с общей логикой развития ЕС», – заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

Однако своим поведением в других вопросах венгерские власти доказали, что продавить их (тем более лозунгами о европейской солидарности) не получится. Что им нужно идти на уступки. И Болгария в итоге решила на эти уступки пойти.

«Если налог на российский газ будет снят, проблемы с Венгрией по поводу нашего вступления в «шенген» исчезнут», – уверял депутатов Николай Денков. «Мы уже совсем-совсем близко к «шенгену». Нельзя, чтобы нас что-то сбило с курса в последний момент. Поэтому мы и решили применить так называемый европейский подход», – говорит председатель комитета по внешней политике парламента страны Бойко Борисов.

Проще говоря, болгары отложили тариф до того момента, пока не будет принято общеевропейское решение о его введении. О чем, как уверяют в Софии, они уже ведут соответствующие переговоры с Брюсселем.

Однако проблема в том, что введение такого тарифа невозможно без согласия Венгрии. Которая, естественно, проголосует против. Поэтому болгарские СМИ сейчас с большим удовлетворением комментируют инициативу лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе по вопросам, связанным с Россией.

В итоге получается любопытная ситуация. Болгарские власти критикуют и шельмуют Венгрию за то, что та, по сути, защищает болгарские национальные интересы. И помогает, конечно же, продаже российского газа в Европу.

«Болгария получает деньги за транзит, причем даже без спецналога она хорошо зарабатывала, – напоминает Игорь Юшков. – К тому же если поставки российского газа прекратятся вообще, то пострадает и сама Болгария, в которой газ подорожает на фоне дефицита. Ведь страна хоть и отказалась покупать российский газ напрямую у Газпрома (не захотела переходить на рублевые расчеты), но покупает его через турецких, сербских и греческих трейдеров».

Однако для болгарских властей важно другое. «Болгария должна подготовиться к моменту, когда ей может угрожать Путин. Поэтому нам необходимо развивать вооруженные силы, участвовать в НАТО», – говорит Денков. Ну и, соответственно, помогать Соединенным Штатам окончательно лишать Европу российского газа. А саму Болгарию – последних остатков собственной независимости.