  • Новость часаПутин заявил о возможной резне в Крыму без воссоединения с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Авиаэксперт оценил решение Осло не разрешать посадку российскому самолету
    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины
    Стали известны подробности смерти танцора из клипа Little Big
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Власти Батуми перепутали карты России и Грузии
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 14:23

    Болгарию заставили смириться с российским газом

    Болгарию заставили смириться с российским газом
    @ REUTERS/Stoyan Nenov

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Попытки Болгарии беззаконно заработать на российском газе по миллиарду евро в год провалились. Добилась этого Венгрия, защитив таким образом и свои интересы, и России, и, как ни парадоксально, интересы самой Болгарии. Как это произошло и почему Болгария все еще надеется вернуться к этой идее?

    18 декабря болгарский парламент принял решение отменить введенный в октябре налог на транзит российского газа через территорию страны. Точнее, отложить взимание денег за этот транзит.

    Казалось бы, решение не совсем логичное. Тогда, в октябре, болгарские власти говорили, что налог на транзит является прекрасной инициативой. Хотя бы потому, что идет в ногу с общеевропейским трендом. «Новый сбор полностью соответствует целям ЕС по снижению зависимости от российского ископаемого топлива», – уверял тогда министр финансов страны Асен Васильев.

    К тому же этот налог должен был принести неплохие деньги болгарскому бюджету. Именно через Болгарию российский газ с «Турецкого потока» идет в страны Юго-Восточной и Центральной Европы. Болгары хотели взимать чуть более 100 евро (или около 111 долларов) за тысячу кубов и, учитывая объемы, посчитали, что они смогут получить таким образом до 1 млрд евро в год.

    Однако на практике это решение оказалось не столь выгодным. Во-первых, денег болгары не получили. Газпром отказывался оплачивать новый налог, называя его незаконным. И в перспективе могло выйти так, что это болгары должны были бы раскошелиться.

    «Само решение о введении тарифа на транзит российского газа является дискриминацией отдельного поставщика. Оно противоречит общеевропейским нормам и антимонопольному законодательству в частности. Поэтому удержать данное решение Болгарии было бы сложно, если бы разбирательство дошло бы до разбирательств в европейских судах», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

    Да, в европейских судах Газпрому мало что светит – однако в суды пошел бы и не он.

    Дело в том, что инициативу Болгарии не поддержали ни сербы, ни австрийцы, ни венгры. То есть те, кто получает российский газ через Болгарию и прекрасно понимает все последствия от нового тарифа. Причем дело тут даже не в том, что местным потребителям придется платить на 100 евро дороже, а в том, что поток газа может вообще прекратиться.

    «Когда цены на газ уменьшатся до примерно 300 долларов за 1 тыс. куб. м, тот самый налог в 100 с лишним за транзит каждой тысячи кубометров может сделать поставки российского газа нерентабельными для Газпрома. Тогда российская компания объявит форс-мажор по контрактам и прекратит отгрузки. Этого и добиваются США руками болгар – вытесняют Россию с газового рынка Европы», – продолжает Игорь Юшков.


    Такой сценарий восточноевропейские страны не устраивает – особенно Венгрию, которая сейчас полностью зависит от российских энергоносителей. «Если поток газа из России в Венгрию будет остановлен, то физически невозможно будет гарантировать нынешний уровень энергопотребления в стране», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. После чего Будапешт по уже традиционной схеме заявил, что если его интересы продолжат ущемлять, то он воспользуется для их защиты своими инструментами в рамках Евросоюза. То есть правом вето.

    Дело в том, что Болгария (как и Румыния) сейчас ведет переговоры о вступлении в Шенгенскую зону. И у Софии здесь наблюдался серьезный прогресс. Вплоть до недавнего времени против вступления Болгарии в Шенгенскую зону выступали лишь Нидерланды (из-за недостаточной борьбы Софии с коррупцией) и Австрия (не желающая, чтобы через Болгарию в Австрию из Турции проникали беженцы). Однако согласие Амстердама в итоге было получено, а австрийцы уже подвинулись со своей позиции – они возражали только против открытия сухопутной границы.

    Болгарские власти искренне считали, что рано или поздно им удастся продавить Вену на полное согласие. В том числе и через пресловутый тариф на российский газ, одной из целей введения которого, по мнению болгарского экономиста Георгия Ангелова, как раз и было давление на Австрию.

    Однако после введения налога на транзит к списку противников «шенгена» присоединилась и Венгрия. Причем даже не постеснялась открыто привязать эти два момента. «Мы ясно дали понять болгарам, что если они будут продолжать в том же духе, если они будут угрожать безопасности энергопоставок Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их вступление в «шенген», – заявил Петер Сийярто.

    Болгары, конечно, сначала возмущались. «Мы не хотим стать заложниками решений, которые не имеют ничего общего с общей логикой развития ЕС», – заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

    Однако своим поведением в других вопросах венгерские власти доказали, что продавить их (тем более лозунгами о европейской солидарности) не получится. Что им нужно идти на уступки. И Болгария в итоге решила на эти уступки пойти.

    «Если налог на российский газ будет снят, проблемы с Венгрией по поводу нашего вступления в «шенген» исчезнут», – уверял депутатов Николай Денков. «Мы уже совсем-совсем близко к «шенгену». Нельзя, чтобы нас что-то сбило с курса в последний момент. Поэтому мы и решили применить так называемый европейский подход», – говорит председатель комитета по внешней политике парламента страны Бойко Борисов.

    Проще говоря, болгары отложили тариф до того момента, пока не будет принято общеевропейское решение о его введении. О чем, как уверяют в Софии, они уже ведут соответствующие переговоры с Брюсселем.

    Однако проблема в том, что введение такого тарифа невозможно без согласия Венгрии. Которая, естественно, проголосует против. Поэтому болгарские СМИ сейчас с большим удовлетворением комментируют инициативу лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе по вопросам, связанным с Россией.

    В итоге получается любопытная ситуация. Болгарские власти критикуют и шельмуют Венгрию за то, что та, по сути, защищает болгарские национальные интересы. И помогает, конечно же, продаже российского газа в Европу.

    «Болгария получает деньги за транзит, причем даже без спецналога она хорошо зарабатывала, – напоминает Игорь Юшков. – К тому же если поставки российского газа прекратятся вообще, то пострадает и сама Болгария, в которой газ подорожает на фоне дефицита. Ведь страна хоть и отказалась покупать российский газ напрямую у Газпрома (не захотела переходить на рублевые расчеты), но покупает его через турецких, сербских и греческих трейдеров».

    Однако для болгарских властей важно другое. «Болгария должна подготовиться к моменту, когда ей может угрожать Путин. Поэтому нам необходимо развивать вооруженные силы, участвовать в НАТО», – говорит Денков. Ну и, соответственно, помогать Соединенным Штатам окончательно лишать Европу российского газа. А саму Болгарию – последних остатков собственной независимости.

    Главное
    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    Шойгу назвал приоритетную задачу на 2024 год
    Путин запретил пользоваться в школах смартфонами
    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN
    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России
    Рядовые бойцы ВСУ назвали причины провала «контрнаступа»
    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге

    Банк России спасает экономику от перегрева

    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

    Перейти в раздел

    «Российская республика» нужна США для ограбления века

    В ЦРУ готовят проект виртуальной «Российской республики» с «временной администрацией». Известно об этом проекте не так много. Но по тому, какие задачи ставят перед собой США, можно предположить, зачем эта «Российская республика» понадобилась Вашингтону – и каковы его шансы на успех. Подробности

    Перейти в раздел

    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

    Перейти в раздел

    Болгарию заставили смириться с российским газом

    Попытки Болгарии беззаконно заработать на российском газе по миллиарду евро в год провалились. Добилась этого Венгрия, защитив таким образом и свои интересы, и России, и, как ни парадоксально, интересы самой Болгарии. Как это произошло и почему Болгария все еще надеется вернуться к этой идее? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............