Западная помощь Украине уходит в пропасть

Tекст: Николай Стороженко

Большая часть руководства Украины на этой неделе отсутствует на рабочих местах. Причину этого озвучила в письме лидерам республиканцев и демократов директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг: «У нас закончились деньги [для Украины – прим. ВЗГЛЯД] – и почти нет времени. Перекрытие потока американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя… Если экономика Украины рухнет, они не смогут продолжать борьбу, точка».

Бюджет не сходится

Поэтому в Киеве решили не ждать у моря погоды. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и группа приближенных депутатов сразу прибыли в США. Следом за ними – глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и спикер ВР Руслан Стефанчук.

А затем, очевидно, придется ехать в Европу, ведь и там неспокойно. Financial Times пишет о проблемах с выделением Украине 50 млрд евро (ранее были обещаны как четырехлетняя программа помощи). К тому же, согласно данным украинских СМИ, в ноябре Украина получила наименьшее внешнее финансирование за последние полгода. А в целом – 37,4 млрд долларов из запланированных 42,3 млрд. То есть недобор.

Наконец, ФРГ саботирует выплаты в Европейский фонд мира. Настаивает на их уменьшении и требует зачесть ранее оказанную помощь.

Для фона можно вспомнить еще два ярких заявления последних дней. Просьбу о поставке 17 млн артиллерийских снарядов, которой Залужный шокировал министра обороны США Остина во время его недавнего визита в Киев. А также плохо скрываемое раздражение экс-командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса: «Давайте будем честными – что делала Украина с 2014 года? Уже должны были быть горы артиллерийских боеприпасов...».

Все эти проблемы вновь возвращают нас к вопросу о независимости Украины. То, что сейчас ее нет – очевидно. Но была ли она независимой хоть когда-то, начиная с 1991 года? В привычно-бытовом смысле финансовой независимости – жить на свои. Давайте считать.

Приданое УССР

Первые годы условной независимости Украина жила за счет советского наследия. И при разумных тратах его могло бы хватить надолго. К примеру, в 2009 году госдолг Украины оценивался в 35 млрд долларов (с 1992 года он вырос в 10 раз). При этом только на протяжении 1992-1997 годов с Украины было вывезено оружия и военного имущества на сумму 32 млрд долларов – и это утверждают сами украинцы (данные Временной следственной комиссии ВР). То есть все эти годы в долг можно было не брать, а денег хватило бы почти на 20 лет покрытия дефицита бюджета. Всего же (по оценке США) Украина получила оружия и военного имущества на сумму 89 млрд долларов.

К этой куче денег можно прибавить еще несколько. 7 млрд долл общей стоимости активов Черноморского морского пароходства, горно-металлургический комплекс (100 млрд долл по оценкам конца 1990-х годов), а также трубопроводы, ПХГ, химическая и нефтехимическая промышленность. Плюс с/х потенциал и недра, вместе с которыми счет с миллиардов легко переходит на триллионы.





Отдельно следует сказать еще о двух советских подарках: Черноморском флоте и ядерном оружии. Отдельно – потому что, в отличие от вышеперечисленного, они не разошлись по карманам политиков, чиновников и бандитов. А, в виде Будапештских и Массандровских соглашений, обеспечили Украине сытые годы. К соглашению о разделе флота была подвязана комфортная для Украины стоимость газа и преференциальный доступ к российским рынкам сбыта – Массандровский договор и т.н. Большой договор о дружбе подписывались фактически единым пакетом. А вместо ядерного оружия Украина получила топливо для АЭС.

«По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчетом цен на наши энергоносители, объемов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия предоставляла Украине, общая выгода украинского бюджета на период с 1991 по 2013 годы составила порядка 250 млрд долл», – напомнил президент РФ Владимир Путин накануне начала СВО.

На двух стульях

Логично было ожидать, что за все это (десятилетие низких цен на газ, топливные сборки для АЭС, преференциальный режим торговли, Крым, который не стали требовать вернуть, а наоборот – платили деньги за право аренды базы для ЧФ РФ), все эти миллиарды долларов скрытой дотации украинского бюджета и украинской промышленности, Россия получит лояльный буфер. Однако, как теперь очевидно, формула украинской независимости заключалась не в том, чтобы ни от кого не зависеть, а в том, чтобы зависеть ото всех – и в максимальной степени эту зависимость монетизировать. В идеале – балансируя между Западом и Востоком, покрывая одним седалищем два стула.

Правление Леонида Кучмы как раз об этом. Первый срок он потратил на выстраивание отношений с новой Россией. Но одновременно с этим – первые серьезные подвижки в сторону партнерства с НАТО, участие в полицейских операциях США (Югославия, Ирак, Афганистан, пол-десятка стран Африки), открытие рынков для товаров из ЕС (соглашение об ассоциации).

О последнем (на фоне НАТО) обычно забывают. Хотя имея преференциальный режим торговли с Россией, Украина, в таком случае, превратилась бы в упаковочный цех для серого импорта европейских товаров в Россию – под видом украинских.

Россия свой «взнос в независимость» Украины подсчитала давно. «Взнос» Европы и США подсчитать будет сложнее, если вообще возможно. Тут были кредиты МВФ, кредиты ЕБРР украинскому бизнесу (которые затем через ручные банки могли выдаваться бизнесу, связанному с политиками-евроатлантистами – скрытая форма взятки), квоты на экспорт. Вообще-то кредиты нужно отдавать, но не в случае МВФ. Пока выполняешь волю Запада, их достаточно обслуживать. Чем Украина и занималась, постепенно наращивая зависимость.

И вот ведь парадокс: Украина куда сильнее зависит от Запада, хотя получила от него денег меньше, чем от России. Условно, это внешний госдолг Украины на конец 2021 года (57 млрд долл) и знаменитые 5 млрд долл «на продвижение демократии» от Нуланд. Остальное подсчитать и учесть сложнее: средства размазаны и проведены как негосударственные кредиты, финансирование НПО, предоставление разного рода непубличных преференций (гражданство семье политика, легализация его теневых доходов и т.п.).

Кто будет новым «спонсором» Украины?

Изначальная несамостоятельность Украины как государства привела к тому, что мы видим сегодня. Западная помощь Украине (за период с начала СВО до сентября 2023 года) превысила 322 млрд долл. «Они тратят больше, чем каждый пенни, который они получают, в виде налогов, зарплат военных и обороны, и у них не было бы ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования, если бы не деньги, которые мы посылаем», – метко обрисовала положение Украины министр финансов США Джанет Йеллен.

Однако если прежде о неэффективности дотирования Украины можно было говорить применительно к российской помощи, то теперь в пропасть уходит западная помощь.

И куда более быстрыми темпами: сопоставимый с нашим бюджет дотаций просадили всего за два года. К тому же, несмотря на все споры американских конгрессменов, деньги на 2024 год им выделять придется. Иначе режим Зеленского просто рухнет. А значит, к 322 млрд можно плюсовать как минимум еще 100.

То, что Украина превратилась в пропасть, начинают осознавать и на Западе. Болгары, словаки и венгры отказываются предоставлять Украине военную помощь, ФРГ настаивает на сокращении ее финансирования, ЕС и США как-то не спешат утверждать «украинские бюджеты» на 2024 год. А СМИ запестрели материалами о необходимости решить дело переговорами.

Наверняка основным посылом этих переговоров со стороны Запада будет спихнуть содержание Украины обратно на Россию. Одновременно пытаясь сохранить ее статус как западного военного вассала.