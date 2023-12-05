NBC: Переговоры в сенате США о помощи Украине провалились

Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

Tекст: Илья Абрамов

«Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

«Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

«Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

«Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.