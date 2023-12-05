Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
NBC: Переговоры в сенате США о помощи Украине провалились
Демократическая и Республиканская партии США не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, сообщило NBC News.
По данным телеканала, все попытки договориться завершились «глубокими разногласиями». Источник сообщил, что республиканцы пригрозили заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. В свою очередь, демократы понимают, что республиканцы не желают идти на компромисс, передает РИА «Новости».
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.
Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.