Запад ищет способ поставить украинский конфликт на паузу

Почему нельзя верить сигналам Запада о перемирии с Россией

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Западные элиты делают намеки о своей готовности перевести украинский конфликт с поля боя за стол переговоров. Такой вывод можно сделать из последних публикаций западных СМИ. «Украина и Запад идут по неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными для их реализации средствами. Военные цели Киева... стратегически недостижимы. Ни в ближайшем будущем, ни за его пределами», – пишет, например, журнал Foreign Affairs.

О том же сообщает и немецкое издание Bild. По словам источника в правительственных кругах ФРГ, «Зеленский должен сам прийти к пониманию, что дальше так продолжаться не может... Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что нужно вести переговоры».



В этой ситуации США и ЕС, как пишут западные издания, ведут секретные «деликатные» переговоры с киевским режимом, принуждая его к дипломатическому решению конфликта с Москвой. Прекращению огня, как предлагает Foreign Affairs, или же к решению, которое якобы даже включает в себя территориальные уступки со стороны Украины. Параллельно делаются намеки, что контакты на тему урегулирования якобы уже ведутся и с Москвой.

«Судя по всему, они готовы смириться с переходом в Россию Крыма и Донбасса. Но только их, и ни пяди земли больше. Им нужна четкая линия границы с Россией. Это можно подать как свою победу – что России уступили только земли, которые не принимали в НАТО ни при каких обстоятельствах и не имеющие для Запада стратегическое значение», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Возможно, Запад готов и на большее – на де-факто признание российского контроля над частью новых регионов РФ (включая Запорожскую и Херсонскую области). «Вероятно, придется смириться – по крайней мере, на какое-то время – с подконтрольным Москве Крымом и наличием сухопутного коридора между полуостровом и Россией», – заявлял бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Сам факт перехода от риторики «необходимости победы над Россией на поле боя» к попыткам дипломатии показателен: он доказывает печальную для Запада и киевского режима ситуацию на фронте. Разговоры о мирных переговорах, рассуждения о вступлении Украины в НАТО без освобожденных территорий (в урезанном виде) отражают провал той стратегии, которой Запад придерживался в отношении украинского конфликта в течение последних полутора лет – с апреля-мая 2022 года.

«Эта стратегия заключалась в том, чтобы нанести России военное поражение и принудить ее вернуть киевскому режиму территорию, а также отказаться от российских целей в области безопасности. Это не получилось, и на Западе появилось понимание, что эта стратегия не удастся вообще, – поясняет замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – Осознавая ненадежность поддержки Украины со стороны США, где в следующем году выборы и нынешняя администрация с большой вероятностью потерпит поражение, а также понимая изменение общественных настроений в Европе и нехватку там материальных ресурсов, они начинают говорить о переходе к условному «плану Б». К заморозке конфликта».

Запад явно ищет способ поставить украинский конфликт на паузу, передышку. Она нужна прежде всего американцам. Во-первых, чтобы не направлять оружие и деньги на несколько фронтов одновременно (для чего нужно сначала обеспечить военную победу Израиля в Газе). Во-вторых, чтобы не портить предвыборную кампанию Байдена плохими новостями с украинских фронтов. Наконец, в-третьих, чтобы не усугублять социально-экономический кризис на Украине зимой 2023-2024 годов, способный (на фоне военных поражений) пошатнуть режим Зеленского.

У самого Зеленского другая логика – он понимает, что начало переговоров с Москвой приведет к краху основ пропаганды киевского режима, убеждающей украинцев в «неизбежности победы над Россией». Поэтому глава киевского режима заявляет, что любые переговоры с Россией невозможны, тем более какие-либо уступки по их результатам. «У него руки к вожжам приросли. Он не пойдет на перемирие, зная, что его потом поменяют на другого лидера. И войдет в историю как человек, который обещал мир и получил войну, обещал победу и получил поражение», – рассуждает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.



Однако Украина не является субъектом международных отношений. Она клиент США и Запада в целом – в тех вопросах, где американцам надо продавить, они продавливают.

Так, по мнению руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, конфликт может завершиться на условиях заморозки без подписания каких-то соглашений – как завершился конфликт между СССР и Японией, когда не было никакого документального решения вопроса с Курилами. «Этой территориальной проблеме уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», – заявил он.

Конечно, перед нами явная манипуляция. Война Советского Союза с Японской империей закончилась полной капитуляцией последней. Подразумевающей ее согласие на статус побежденной и на сдачу всего, что есть. И в этой ситуации неподписание мирного договора стало лишь историческим эксцессом. То же, о чем говорит Буданов, можно назвать скорее корейским вариантом – то есть, опять же, заморозкой конфликта без победителей и побежденных.

Но России ничего подобного вовсе не требуется, и сразу по нескольким причинам. Юридически, по Конституции РФ в ее составе находятся территории, которые сейчас оккупированы Киевом. Основной закон запрещает любые переговоры о том, чтобы эти земли оставались под чужим контролем. С дипломатическими тоже все очевидно. Для заморозки конфликта и тем более предоставления каких-то гарантий о невступлении Украины в НАТО нужна хотя бы минимальная атмосфера доверия между сторонами, а ее нет.

«Были реальные переговоры в марте 2022 года. Однако британцы и американцы сорвали мирное соглашение России и Украины и устроили имитацию с Бучей, чтобы переговоры были невозможны.

После этого был китайский мирный план, юаровский план, у турок сплошной один мирный план. Однако сегодня ситуация пришла к большей ясности. С точки зрения интересов России для перемирия нет никаких предпосылок. Просто потому, что Украине хотят не только дать передышку, но и стремятся затянуть конфликт как можно дольше», – считает Офицеров-Бельский. С этой точки зрения, «заморозка нужна больше все-таки Украине, чьи силы и мотивация постепенно истощаются. России она не выгодна совсем», полагает Трухачев.

Альтернативой доверию порой является осознание истощения, когда стороны понимают, что не могут победить военным путем и вынуждены садиться за стол переговоров. Однако у России как раз истощения нет. «Россия существенно опережает Запад по объему производимой военной техники, и в ближайшие два-три года время будет работать на Россию», – поясняет Суслов.

На Западе, судя по всему, до сих пор неправильно понимают те цели, которые Россия ставила перед собой в этом конфликте. «В данном случае они исходят из того, что для России главный интерес – это территории. И что Москва согласится на признание фактического контроля над освобожденной территорией взамен на интеграцию оставшейся Украины на Запад в том или ином виде. Однако главным приоритетом России является не территория, а безопасность. Качественное ограничение украино-натовского сотрудничества – это исключение того, чтобы с территории Украины России исходила какая-то угроза», – резюмирует Суслов.