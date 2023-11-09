Как разрушается главный антироссийский тезис западной пропаганды

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Целый ряд американских чиновников уверяет, что в случае победы на Украине Россия якобы продолжит вооруженную экспансию в Европу. Не так давно об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Ту же мантру постоянно повторяют и лидер киевского режима Владимир Зеленский, и его глава МИД Дмитрий Кулеба, и американские аналитические центры. Словом, перед нами нечто, что принято на Западе в качестве аксиомы – и положено в основу западной политики, касающейся поддержки киевского режима. Утверждения о том, что после Украины СВО не закончится, стали одними из главных тезисов антироссийской пропаганды.



В России эти заявления видятся как, мягко говоря, бредовые. Факты доказывают отсутствие у Москвы любых агрессивных планов. Главной целью России является обеспечение собственной безопасности. И прежде всего от военного блока НАТО. Москва долгие годы пыталась найти с Североатлантическим альянсом некий модус вивенди. Начиная с предложений о единой системе коллективной безопасности и заканчивая соглашениями о разведении сторон, коль мы сотрудничать не можем.

«Тезис о якобы российской экспансии разбивается о географическую карту. После развала соцлагеря Варшавский договор перестал существовать и поводов для расширения НАТО не было. Никаких угроз Россия собой не представляла. Однако альянс расширялся вплоть до российских границ, а в последнее время заходили разговоры о планах включения туда Украины и Грузии. Это не могло не переполнить чашу терпения России», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина, указывая на причины происходящего сегодня на Украине.

«Мы вынуждены решать вопросы безопасности вооруженным путем. Проще говоря, у нас не получилось с ними договориться, поэтому приходится двигать свои границы на запад», – поясняет глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Собственно, и сам украинский вопрос предполагалось решать по-другому. «Донбасс должен был реинтегрироваться на Украину в рамках Минских соглашений, а вопросы Херсона и Запорожья должны были решаться в мирном соглашении с Украиной, которое было согласовано в апреле 2022 года. Украина там отказывалась от вступления в НАТО, ограничивала вооруженные силы, но возвращала территории», – напоминает газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



По его словам, Москва пошла на референдумы в ЛДНР, Запорожье и Херсоне только после того, как стало очевидно, что Киев по указке Запада ни на какое мирное соглашение с Россией не пойдет. «Однако фундаментально позиция Москвы не изменилась – она готова не присоединять другие украинские территории, если Киев все-таки пойдет на принятие этих фундаментальных, базовых российских требований по вопросу безопасности», – продолжает Суслов.



Сейчас Киев на это не готов – а значит, Москва, по сути, реализует свой план Б. В чем он заключается?

Во-первых, интегрировать тех людей, которые осознают себя частью большой России. «Есть огромное количество людей, которые нас ждут в Одессе и других регионах теперь уже бывшей Украины», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Во-вторых, наконец все же отгородиться от НАТО. «Наши цели в том, о чем говорил Путин. В денацификации Украины (то есть прекращении построения русофобии) и ее демилитаризации (не должно быть между нами и Западом стран, которые накачиваются оружием и готовы бессмысленно жертвовать собой ради западных интересов). По сути, мы сейчас пытаемся создать санитарный кордон между нами и НАТО. Некий буфер с возможностью продолжать сотрудничество. Но если Запад на это не согласен – не проблема», – продолжает Офицеров-Бельский.

Почему же Запад тиражирует утверждения о российской экспансии? «Это все выдумки даже не американцев, а наших бывших братьев по социалистическому лагерю и СССР – Польши и стран Прибалтики. Для них эти сказки имеют прямую выгоду. Чем больше они раздувают страхи, тем больше получают финансирование на безопасность и другие проекты от США и Евросоюза», – поясняет Супонина.



С этим же согласны и ряд представителей европейского генералитета. «Президент Зеленский делает ставку на полномасштабный конфликт. Поэтому он утверждает, что если Украина падет, Россия не остановится... Но, на мой взгляд, реальность и простой военный расчет говорят нам о том, что сейчас подобное нереализуемо», – говорил, в частности, чешский генерал Йиржи Шедивы.



В эти выдумки мало верят и в самих Соединенных Штатах. «Некоторые наиболее идеологизированные и недалекие представители американского внешнеполитического истеблишмента – в частности, бывший посол США в России Майкл Макфол или нынешний госсекретарь Энтони Блинкен – могут считать, что Россия в силу своего внутриполитического режима проводит системно-экспансионистскую внешнюю политику. Однако мне сложно представить, что министр обороны Ллойд Остин, советник по нацбезопасности Джейк Салливан и даже президент Джо Байден верят в этот бред», – объясняет Суслов.



«Бред» имеет исключительно утилитарный характер – и не случайно тезис о российской экспансии в Европу так заметен в последнее время.

«Этот аргумент стал использоваться именно тогда, когда поддержка Украины среди американских элит и избирателей стала снижаться. В этом году, когда провалилось контрнаступление и усилилось общее ощущение усталости от войны, он стал наиболее часто употребляться», – продолжает Суслов.

Впрочем, у американцев есть и другие мотивы. «Пентагону выгодно раздувать эту версию. Лично Ллойд Остин неоднократно добивался увеличения бюджета Пентагона под разговоры о «российской угрозе». Разговоры на эту тему – это предлог не только для дальнейшего расширения НАТО и поставок оружия Украине, но и для пополнения бюджетов предприятий ВПК», – говорит Супонина.

Выгоден этот тезис и другим структурам, которые кормятся на украинском конфликте. «Это просто пропагандистский штамп для усиления переговорной позиции при решении ряда вопросов, связанных с выделением финансов Украине. На эти деньги завязаны интересы многих политиков. Они с этих денег жили, воровали и получали гранты, так что они не хотят терять эту кормушку», – говорит Лизан. Собственно, пока и не теряют – деньги на Украину продолжают выделяться. Так что американская пропаганда по поводу «российского экспансионизма» работает прежде всего на внутреннюю публику. Но не на внешнюю.

Одной из целей продвижения Западом тезиса о российском экспансионизме было испугать Глобальный Юг. Выставить Россию державой, которая своей агрессией подрывает справедливый миропорядок. Однако страны Азии и Африки эту пропаганду пропустили между ушей.



Прежде всего для многих Украина вообще находится на глубокой периферии. «Люди на Глобальном Юге равнодушно относятся к тому, что происходит на Украине. Украинский вопрос воспринимают как частный – как войну белых людей на Западе», – говорит Офицеров-Бельский. «Глобальному Югу наплевать на Украину. Арабский мир, например, сейчас занят исключительно Палестиной», – говорит Лизан.

Кроме того, многие понимают реальные причины действий России на Украине. «Те страны, которые подчеркивают необходимость понимания фундаментальных причин украинского кризиса, осознают, что действия Москвы носят стратегически-оборонительный характер», – продолжает Суслов.

«На Глобальном Юге в западные бредни не верят. Наоборот, там среди аналитиков и политиков самого высокого уровня (премьер-министров, министров иностранных дел, глав спецслужб) я слышала слова о том, что американцы, как всегда, врут. Что европейцы подчинились диктату США и на самом деле это не Россия устанавливала свои базы в Мексике, а Америка создавала и продолжала создавать свои учебные центры и военные базы вблизи российских границ», – продолжает Супонина. По ее словам, Глобальный Юг в целом поддерживает действия Москвы и лишь озабочен тем, справится ли Москва. «В последнее время, правда, уверенности в том, что справится, стало больше», – отмечает Супонина.

И эта уверенность их радует, ведь они понимают не только реальные цели России, но и реальные цели США – и причины того, почему американцы рассказывают о «российском экспансионизме». «Чтобы укрепить свою гегемонию и не допустить ослабления своей роли в Европе и мире в целом. Чтобы послать уверенный сигнал Китаю о том, что США не намерены пасовать перед противниками», – резюмирует Суслов.