Запад оказался на пределе поддержки киевского режима

Западные СМИ констатируют исчерпание предназначенных Украине запасов оружия, финансов и надежд

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

«Показалось дно бочки». Именно так глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр охарактеризовал ситуацию с поставками киевскому режиму боеприпасов. Боеприпасы заканчиваются, склады опустошены. Это признание адмирал сделал не в частном порядке, а публично, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

«Мы передаем Украине оружие и амуницию – и это здорово. Но передаем мы это все не с заполненных складов. Мы начали поставлять уже с европейских складов, которые заполнены наполовину или даже меньше», – объяснил свою позицию адмирал.

«У европейцев действительно образовался большой дефицит оружия. У США ситуация чуть лучше, однако они, в отличие от Европы, не могут отдать все – для них главным противником является Китай, и Пентагон не в восторге от передачи новых и новых партий вооружений Украине», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По состоянию на сегодняшний день Минобороны США уже выгребло со своих складов для ВСУ оружия и боеприпасов на 23,5 млрд долларов. Сотни единиц техники, тысячи ПЗРК, десятки тысяч противотанковых систем.

Заполнить заново свои склады ни у европейцев, ни даже у американцев в короткий срок возможности нет. Западная военная промышленность по-прежнему работает по большому счету в мирном режиме, не переходила на военные рельсы и не может нарастить объемы производства обычных боеприпасов настолько, чтобы полностью удовлетворить даже украинские нужды. Так, по состоянию на июль 2023 года США могли производить 30 тыс. артиллерийских снарядов в месяц – в два раза больше, чем в феврале 2022 года. Однако украинской армии было нужно 60 или даже 90 тыс. снарядов ежемесячно.

А снабжать ВСУ необходимо. «Неспособность вовремя обеспечить покупку и доставку вооружений подорвет возможности украинской армии по возвращению своих территорий или защите от будущих российских наступательных операций», – заявил замминистра обороны США Майкл Маккорд. Нехватку оружия для ВСУ признал и Владимир Зеленский.

Казалось бы, оружие для Украины можно купить у других стран. Однако дно показалось не только у оружейной, но и у финансовой бочки Америки.

А ведь изначально она была очень глубока. С начала СВО по 31 июля 2023 года США выделили Украине порядка 77 млрд долларов – то есть 0,33% американского ВВП или целый бюджет штата Вирджиния. Беспрецедентная сумма – на втором месте по объемам помощи в 2022 финансовом году стоит Израиль со всего лишь 3,3 млрд долларов.

Однако на следующий финансовый год денег для Украины пока не выделили. Конгресс до сих пор не может утвердить бюджет. Соглашение о временном (до 17 ноября) финансировании правительства не включает расходы на Украину. Ни цента из тех 24 млрд долларов, которые Байден запрашивал для киевского режима на следующий финансовый год. А попытка спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти решить вопрос с бюджетом закончилась его обвинениями в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины. В результате Маккарти стал первым в истории главой Палаты представителей, который был подвергнут импичменту и снят со своего поста.

Сенат выпустил двухпартийное заявление о том, что финансирование Украины будет обязательно продолжено, однако сроки согласования этой помощи могут сильно затянуться.

«С отставкой Маккарти ситуация изменилась. Очевидно, что нового бюджета не будет до избрания нового спикера. Который будет гораздо менее склонен идти на компромиссы с демократами, нежели Маккарти. В том числе и по Украине», – прогнозирует Суслов. А деньги Киеву нужны здесь и сейчас. Если верить западным источникам, на войну Зеленскому требуется минимум 2,5 млрд долларов в месяц.

В ведущих западных медиа в последние дни выходят публикации с общим мотивом в адрес киевского режима: «Денег нет, но вы держитесь». Отмечается возникновение трещин в единстве Запада относительно поддержки Украины.

Так, в публикации CNN автор признает политические проблемы Зеленского, дезертирство в рядах ВСУ и сомнения самих западных элит в том, что Украине стоит выделять новые суммы. Автор призывает американские власти «твердо стоять с Украиной», хотя «это может быть непросто». И это само по себе означает, что Вашингтон уже стоит рядом с Украиной «нетвердо».

«Появление подобных публикаций в таком количестве именно сейчас связано с провалом украинского контрнаступления, которое играло большую роль в западной теории победы.

Теперь это наступление провалилось, и Запад не готов, скорее всего, вести длительную войну на истощение без видения хотя бы очертаний украинской победы, – поясняет Суслов. – Продолжать так, как сейчас, невозможно. Ни по политическим, ни по материально-техническим причинам. Склады вооружений и техники исчерпываются, подготовить новое украинское наступление в следующем году на сопоставимом с нынешним наступлением материально-техническом уровне не получится. Поэтому там сейчас идет мучительный поиск того, что делать дальше».

Однако в целом для России нынешняя неразбериха выгодна. «Мы понимаем, что стратегия Запада провалилась – и теперь нужно убеждать его в том, что эскалационный сценарий чреват для него катастрофическими последствиями. Все это будет подталкивать его к ведению переговоров с Россией. И об этом будут говорить все громче с приближением президентских выборов в США», – резюмирует Дмитрий Суслов.