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    3 октября 2023, 14:56

    США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь»

    США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Власти США сообщили, что у государства недостаточно средств на долгосрочную поддержку ВСУ. Подобные заявления делаются на фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе по поводу согласования размеров помощи Украине. Почему Вашингтон решил приостановить финансирование офиса Зеленского и что это означает для России?

    В США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он добавил, что большая часть текущих объемов средств в сфере безопасности исчерпана, но возможность «продолжать поддерживать способность Украины защищаться» еще есть.

    Со схожим заявлением выступила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, у правительства США есть деньги только на срочные нужды ВСУ, но не на их долгосрочную поддержку. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне уверены в получении офисом Зеленского необходимых объемов поддержки в связи с обещанием спикера Палаты представителей Кевина Маккарти продолжить оказание помощи.

    Между тем издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство и требует быстрого решения. Как отметил один из неназванных лидеров ЕС, положение может усугубиться в преддверии президентских выборов в Штатах.

    Издание пишет, что офису Зеленского будет сложнее добиться новых мер поддержки, поскольку в Америке меняются внутриполитические настроения, и все больше людей в руководстве сосредотачиваются на вопросах безопасности границ. Тем не менее администрация Байдена планирует анонсировать новый пакет помощи союзнику уже на этой неделе, указывает Politico.

    В другой статье издание отмечает, что единый фронт западных стран на украинском направлении дает все больше трещин. Подчеркивается, что «срыв» согласования крупного транша союзникам произошел спустя девять дней после визита Владимира Зеленского в США. Параллельно с этим в Словакии к власти приходит экс-премьер республики Роберт Фицо, обещающий не отправлять на Украину «ни единого патрона».

    Газета вспоминает и Польшу, которая сделала «шокирующее заявление» о том, что больше на станет передавать оружие ВСУ. На фоне этого в западных странах все чаще раздаются призывы к Украине пойти на переговоры с Россией. Так, Сара Вагенкнехт, депутат германского парламента от Левой партии, заявила, что европейским лидерам стоит предпринимать больше усилий для прекращения огня, сообщает ТАСС.

    По ее мнению, в Брюсселе делают сомнительные выводы на фоне отказа Конгресса США выделить ВСУ дальнейшие средства. Она назвала «невероятными» сделанные в этой связи обещания главы евродипломатии Жозепа Борреля «в долгосрочной перспективе выделять ВСУ 5 млрд евро в год на закупку современных истребителей и ракет». По ее мнению, гораздо лучше было бы выделять деньги на послевоенное восстановление страны.

    «Украина теряет позиции списке приоритетов США»,

    – пишет на этом фоне немецкое издание Der Spiegel. Отмечается, что в связи с изменившимися условиями офису Зеленского следовало бы заняться разработкой стратегии выхода из конфликта. Подчеркивается, что приближающаяся президентская гонка еще больше отодвинет тему поддержки ВСУ на второй план, так как американского избирателя в большей степени интересуют внутриполитические проблемы.

    «США располагают достаточным количеством средств для финансирования Украины. Другое дело, что в настоящий момент в Штатах проходит процесс переоценки экономических приоритетов. Приближаются президентские выборы, что означает традиционный переход политиков к обсуждению внутренних вопросов», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «У Америки накопилось достаточно много сложностей. Имеется потребность в укреплении собственных границ, необходима качественная модернизация гражданской инфраструктуры. Все это требует колоссальных вливаний из бюджета, поэтому правительству США приходится урезать наименее перспективные расходы», – подчеркивает эксперт.

    «Украина же в настоящий момент выглядит как бездонная яма, способная бесконечно потреблять миллиарды долларов. При этом поддержка ВСУ не дает Вашингтону ровным счетом ничего. Особых успехов в рамках контрнаступления нет, а перспективы окончания конфликта выглядят, мягко говоря, туманными», – отмечает собеседник.

    «Однако Штаты не оставят Украину совсем без денег. После того как Конгресс придет к общему знаменателю в вопросе финансирования офиса Зеленского, денежная помощь возобновится. Но рассчитывать на те же объемы, что были в 2022 году, не приходится. Сейчас в Вашингтоне обсуждается, как именно нужно снижать размеры выплат ВСУ», – акцентирует Васильев.

    «Одни политики говорят, что уменьшение должно происходить постепенно, другие настаивают на резком урезании выделяемых сумм. Пока же в Штатах продумали крайне удобную для них схему: пока в Америке идут дискуссии, поддержка Украины станет главной задачей стран ЕС», – уточняет политолог.

    «Уже сейчас видно, что США пытаются уговорить европейские государства сосредоточиться на спонсировании ВСУ. Вашингтон обещает партнерам вернуться в игру с ноября и активно апеллирует к призывам защитить демократию. В общем, ситуация красочно описывается фразой «денег нет, но вы держитесь», – считает собеседник.

    «Сколько продлится финансовый тайм-аут Штатов, до сих пор не вполне ясно. Страна увязла в нерешенных внутренних проблемах, которые носят более острый характер, чем конфликт на Украине. Теоретически США могут отсиживаться до тех пор, пока Россия не перейдет в контрнаступление», – резюмирует Васильев.

    Задержка финансирования Украины со стороны США во многом вызвана техническими процедурами,

    считает американист Малек Дудаков. «В стране нарастает противостояние между республиканцами и демократами. Кроме того, усугубляется недовольство по поводу нескончаемых выплат офису Зеленского: многие парламентарии говорят об этом откровенно», – отмечает он.

    «Таким образом, Конгресс перешел к шантажу Белого дома, пытаясь выменять ряд послаблений на одобрение плана финансирования ВСУ. Кроме того, около 55% населения Штатов высказываются против продолжения помощи Украине, что тоже опосредованно влияет на позиции тех или иных представителей американского руководства», – подчеркивает собеседник.

    «Тем не менее рано или поздно Конгресс пойдет на уступки администрации президента. Скорее всего, согласованная сумма окажется в разы меньше заявленных 24 млрд долларов. Ситуация «денег нет, но вы держитесь» может продлиться еще несколько месяцев. Пока у Пентагона остаются некоторые средства на Украину, но большие транши организовывать никто не будет», – акцентирует эксперт.

    «Военное ведомство сосредоточится на скромных поставках боекомплекта. Тем не менее это не означает, что происходящие события заставят ВСУ сдаться в считаные дни, но положение офиса Зеленского существенно ухудшится и ему придется как следует затянуть пояса минимум до зимы», – уточняет Дудаков.

    «В США постепенно назревает кризис понимания важности отправки средств на Украину.

    Несмотря на то что страна в состоянии продолжать поддержку ВСУ, среди американских политиков отсутствует осознание, ради чего это делать. Вашингтон уже предоставил колоссальные средства, но особых результатов не видно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук.

    «Украина не может похвастаться успехами в контрнаступлении, к тому же ни у кого нет понимания, когда текущий конфликт подойдет к завершению. Этим и объясняются сложившиеся настроения в Конгрессе: часть парламентариев попросту не хотят, чтобы деньги уходили в никуда. Однако в конечном счете некий консенсус будет достигнут», – отмечает эксперт.

    «После этого финансирование ВСУ продолжится, но в гораздо меньших объемах, чем оно было до этого. Снижение вложений в Украину будет происходить до тех пор, пока в Вашингтоне не сформируют сценарий «выхода» из сложившейся ситуации», – резюмирует Межуев.

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