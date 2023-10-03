  • Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Молдавия рискует повторить газовую судьбу Украины
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине
    Россиян предупредили о проверке систем оповещения по всей стране
    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино
    Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
    СК предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Буданову
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    Электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение

    Государственная идеология современных западных элит враждебна по отношению к семье и настойчиво продвигает все, что могло бы привести к сокращению рождаемости: заведомо бесплодные формы сексуального поведения, аборты, операции по смене пола, которые оставляют жертву навеки больной и бесплодной.

    4 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Мы все – дети октября 1993-го

    Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что общего у ESG и климатического оружия

    Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.

    3 комментария
    3 октября 2023, 13:14

    Американист: Внутренние проблемы стали для США приоритетнее Украины

    Американист Васильев: США вынуждены снизить расходы на Украину из-за внутренних проблем

    Американист: Внутренние проблемы стали для США приоритетнее Украины
    @ Олег Елков/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются отойти от поддержки Украины в пользу решения собственных внутриполитических проблем. Пока же Вашингтон хочет переложить финансирование ВСУ на плечи Европы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования.

    «США располагают достаточным количеством средств для финансирования Украины. Другое дело, что в настоящий момент в Штатах проходит процесс переоценки экономических приоритетов. Приближаются президентские выборы, что означает традиционный переход политиков к обсуждению внутренних вопросов», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «У Америки накопилось достаточно много сложностей. Имеется потребность в укреплении собственных границ, необходима качественная модернизация гражданской инфраструктуры. Все это требует колоссальных вливаний из бюджета, поэтому правительству США приходится урезать наименее перспективные расходы», – подчеркивает эксперт.

    «Украина же в настоящий момент выглядит как бездонная яма, способная бесконечно потреблять миллиарды долларов. При этом поддержка ВСУ не дает Вашингтону ровным счетом ничего. Особых успехов в рамках контрнаступления нет, а перспективы окончания конфликта выглядят, мягко говоря, туманными», – отмечает собеседник.

    «Однако Штаты не оставят Украину совсем без денег. После того как Конгресс придет к общему знаменателю в вопросе финансирования офиса Зеленского, денежная помощь возобновится. Но рассчитывать на те же объемы, что были в 2022 году, не приходится. Сейчас в Вашингтоне обсуждается, как именно нужно снижать размеры выплат ВСУ», – акцентирует Васильев.

    «Одни политики говорят, что уменьшение должно происходить постепенно, другие настаивают на резком урезании выделяемых сумм. Пока же в Штатах продумали крайне удобную для них схему: пока в Америке идут дискуссии, поддержка Украины станет главной задачей стран ЕС», – уточняет политолог.

    «Уже сейчас видно, что США пытаются уговорить европейские государства сосредоточиться на спонсировании ВСУ. Вашингтон обещает партнерам вернуться в игру с ноября и активно апеллирует к призывам защитить демократию. В общем, ситуация красочно описывается фразой «денег нет, но вы держитесь», – считает собеседник.

    «Сколько продлится финансовый тайм-аут Штатов, до сих пор не вполне ясно. Страна увязла в нерешенных внутренних проблемах, которые носят более острый характер, чем конфликт на Украине. Теоретически США могут отсиживаться до тех пор, пока Россия не перейдет в контрнаступление», – резюмирует Васильев.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он добавил, что большая часть текущих объемов средств в сфере безопасности исчерпана, но возможность «продолжать поддерживать способность Украины защищаться» еще есть.

    Со схожим заявлением выступила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, у правительства США есть деньги только на срочные нужды ВСУ, но не на их долгосрочную поддержку. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне уверены в получении офисом Зеленского необходимых объемов поддержки в связи с обещанием спикера Палаты представителей Кевина Маккарти продолжить оказание помощи.

    Между тем издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство и требует быстрого решения. Как отметил один из неназванных лидеров ЕС, положение может усугубиться в преддверии президентских выборов в Штатах.

    Издание пишет, что офису Зеленского будет сложнее добиться новых мер поддержки, поскольку в Америке меняются внутриполитические настроения, и все больше людей в руководстве сосредотачиваются на вопросах безопасности границ. Тем не менее администрация Байдена планирует анонсировать новый пакет помощи союзнику уже на этой неделе, отмечает Politico.

    2 октября 2023, 14:48
    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»

    Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска

    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое проходит в Киеве в понедельник, заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    «Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.

    Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.

    Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.

    Коментарии (51)
    2 октября 2023, 15:48
    Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены

    Экс-морпех Берлетик: В ВСУ не осталось основательно подготовленных НАТО бойцов

    Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены
    @ The New Atlas/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    В вооруженных силах Украины не осталось военнослужащих, которые бы прошли фундаментальную подготовку на протяжении нескольких месяцев в США или НАТО, все они уничтожены, сообщил бывший морской пехотинец американских ВС Брайан Берлетик.

    Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas рассказал, что профессиональные военные, которые в период с 2014 по 2022 годы проходили подготовку в США и НАТО, были ликвидированы Россией в начале спецоперации, передает РИА «Новости». Сейчас в рядах ВСУ, по словам эксперта, состоят в основном необученные люди.

    Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.

    Коментарии (12)
    2 октября 2023, 20:19
    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского

    Американист Васильев: Мем Маска про Зеленского может повлиять поддержку ВСУ со стороны Конгресса США

    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, чтобы склонить американскую общественность и конгрессменов к прекращению военной помощи ВСУ. Кроме того, у Маска могут быть и собственные политические амбиции на будущих выборах в США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее Маск опубликовал пост, высмеивающий просьбы Зеленского о военной помощи.

    «Сегодня тема поддержки Украины оказалась на развилке. В ближайшее время США решат: либо поддержка ВСУ будет продолжена в прежнем объеме, либо же она будет сокращена, и это приведет к деэскалации конфликта. Более того, в США сейчас взята пауза по данному вопросу на 45 дней», – напомнил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Маск это понимает, поэтому своим постом начал борьбу за общественное мнение. Он выступает за то, чтобы склонить конгрессменов к существенному сокращению помощи ВСУ. К тому же он является сторонником урегулирования конфликта дипломатическими инструментами. И если у офиса Зеленского не будет денег и оружия, тогда вместо боевых действий начнется переговорный процесс», – указал эксперт.

    Политолог также напомнил, что у аккаунта Маска более 150 млн подписчиков, и если часть из них поддержит бизнесмена, то это окажет значительное влияние на конгрессменов. «В США хорошо выстроена обратная связь власти и общества. Поэтому расчет Маска верен», – добавил он.

    «Но чтобы не попасть под репрессии, Маск избрал такой вариант пропаганды, как мемы. Он в карикатурном виде изображает Зеленского, формально обезопасив себя от давления и критики. Да и в целом мемы и троллинг – доходчивая форма донесения мнения для миллионов американцев», – уточнил аналитик.

    «Время для публикации тоже выбрано не случайно. Байден пообещал, что финансирование Украины будет продолжено, поэтому он ожидает соответствующих решений от Конгресса. Это, конечно, возмутило очень многих американцев. Они спрашивают: «Неужели для Байдена Украина важнее США?» И в этот момент Маск вписался в то окно возможностей, которое для него открылось», – указал политолог.

    «Кроме того, администраторы и аналитики из соцсети X, очевидно, провели замеры общественного мнения по теме Украины. По лайкам, репостам и комментариям можно понять, кто «за», кто «против», кто придерживается нейтралитета в данном вопросе», – отметил эксперт.

    «Также не стоит исключать личные политические амбиции Маска. Впереди выборы, и какая-то форма его участия в них возможна. Я думаю, что он предвидел реакцию на мем украинской стороны, но для него она неопасна. Этим постом он показал американцам, с какими, скажем так, неостроумными и не очень думающими людьми связалась администрация Байдена», – резюмировал Васильев.

    Накануне Илон Маск опубликовал твит, высмеивающий Владимира Зеленского за его просьбы о военной помощи Украине. В посте на своей платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск опубликовал мем с отфотошопленным изображением украинского лидера, сидящего с напряженным лицом, и подписал: «Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов».

    Верховная рада быстро отреагировала, разместив на своей официальной странице в X собственную версию мема с фотографией Маска и подписью: «Когда прошло 5 минут, а ты не распространял российскую пропаганду».

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также ответил на насмешку Маска. «Тот случай, когда Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через 5 минут он оказался по уши в дерьме», – указал парламентарий, сделав очевидную отсылку к неудачному запуску ракеты SpaceX в апреле.

    Советник президента Украины Михаил Подоляк, который в прошлом критиковал некоторые заявления Маска, сказал, что молчание или ирония в отношении Украины сыграли на руку России и усилили ее пропаганду.

    «К сожалению, не все и не всегда, будучи значимыми фигурами в средствах массовой информации, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, теряющих своих родителей», – сказал он.

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (5)
    2 октября 2023, 20:48
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У США есть средства на срочные потребности военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Она заявила, что в Белом доме есть деньги только на срочные нужды Украины, но уверены, что Киев получит необходимую помощь США с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддерживать Киев, передает РИА «Новости».

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (19)
    2 октября 2023, 15:29
    Названа цель обстрела Херсона украинскими военными

    Сальдо: ВСУ обстреляли Херсон, чтобы обвинить в разрушениях российскую армию

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины обстреливают жилые кварталы временно подконтрольного им Херсона, чтобы переложить ответственность на российскую армию, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что источники в Херсоне сообщают о намеренном обстреле Украиной жилых кварталов в городе, чтобы обвинить в них российскую армию.

    Так, по словам Сальдо, ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала, а утром киевские боевики обстреливали микрорайон ХБК минометами с территории турбазы «Лилея».

    Губернатор также отметил, что по данным ВС России, после уничтожения артиллерии ВСУ в Приднепровском парке, 29 сентября противник специально подорвал парковое кафе «Золотой ключик», заснял разрушения на фото и видео, после чего начал «пропаганду» в стиле «разрушили мирный объект».

    Сальдо подчеркнул, что российские войска не стреляли по кафе, поскольку враг свои позиции после разгрома артиллерии там свернул.

    Ранее Сальдо сообщал о прибытии в Херсон журналистов немецкого и испанского телевидения для съемок постановочных роликов о «пытках гражданских» якобы российскими военными.

    Коментарии (2)
    3 октября 2023, 09:04
    В Венгрии объяснили, почему остальной мир не разделяет позицию ЕС по Украине

    МИД Венгрии: Мир за пределами Европы не понимает и не разделяет ее позиции по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Мир за пределами Европы очень ждет окончания конфликта на Украине, поскольку эти государства не понимают европейских двойных стандартов и не поддерживают разжигание конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Мир за пределами Европы уже очень ждет окончания этой войны, потому что они многих вещей не понимают», – сказал Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet. Так, по его словам, другие страны не понимают, как Евросоюз, «глядя сверху вниз с фантастическим моральным превосходством», призывает к миру, выступает за переговоры и прекращение огня, если конфликт имеет место за пределами Европы. А когда боевые действия развернулись в Европе, ЕС «разжигает конфликт и поставляет оружие». Кроме того, Брюссель «немедленно клеймит» любого, кто говорит о мире, передает РИА «Новости» главы венгерского внешнеполитического ведомства.

    В мире, по его словам, задаются вопросом о том, зачем Европа сделала конфликт глобальным. Там не понимают, почему расплачиваться за ситуацию на Украине должны жители Азии, Латинской Америки и Африки, где стремительно растет инфляция, цены на энергию становятся высокими, наблюдается нестабильность продовольственного снабжения, подчеркнул Сийярто.

    К позиции Венгрии за пределами Европы относятся «с большим уважением», отметил министр.

    Накануне Сийярто решил не ехать на заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза в Киеве, несмотря на то, что подобное мероприятие впервые в истории состоялось за пределами содружества.

    Коментарии (9)
    2 октября 2023, 22:52
    В США заявили о серии мощных ударов по Украине со стороны Запада

    Журналист Коллинсон: Ограничение помощи со стороны США и победа партии Фицо в Словакии стали мощными ударами по Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Украина на выходных получила серию мощных ударов от западных союзников в виде исключения помощи Киеву из законопроекта о временном финансировании правительства США и победы на выборах в Словакии партии экс-премьера Роберта Фицо, написал в колонке на сайте телеканала CNN журналист Стивен Коллинсон.

    Как отмечается в публикации, удары по Украине со стороны США и Словакии стали дополнением к спору Киева с Варшавой насчет экспорта зерновых, в ходе которого Польша пригрозила остановить поставки оружия. По мнению автора статьи, каждое из этих событий увеличивает опасность для Украины, так как передаваемые Киеву вооружения все больше становятся объектом ожесточенной политической борьбы на выборах в западных странах, передает ТАСС.

    По мнению Коллинсона, каждый знак ослабления решимости Запада помогать Украине является стимулом для России продолжать конфликт на истощение «в надежде на то, что западная публика устанет от борьбы, а также на то, что лидеры вроде [45-го президента США] Дональда Трампа могут прийти к власти и оставить Киев без помощи».

    Как считает автор статьи, хотя пока помощь Украине продолжается, «изменения политического ландшафта могут быть предвестием серьезных сложностей для Киева в долгосрочной перспективе».

    Накануне в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (6)
    2 октября 2023, 13:58
    Военный эксперт: ВСУ будут использовать турецкие дроны Akinci для атаки на мосты

    Военный эксперт Климов: БПЛА Akinci способны стать серьезной угрозой в Черном море

    Военный эксперт: ВСУ будут использовать турецкие дроны Akinci для атаки на мосты
    @ Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Если БПЛА Akinci окажутся в руках ВСУ, противник попытается при помощи их атаковать мосты в акватории Черного моря. На фоне этого российским военным стоит перейти к регулярному авиапатрулированию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее в Турции заявили, что ВСУ смогут получить улучшенную версию Bayraktar «Знаменоносный рейдер».

    «БПЛА Akinci разрабатывался достаточно давно. Интересной особенностью модели является то, что в ней задействованы украинские двигатели. За остальное техническое наполнение отвечала турецкая сторона. В принципе, им удалось создать достаточно мощный беспилотник», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Дальность оптических средств Akinci составляет 50 км. Теоретически на аппарат могут быть установлены и средства радиолокационной разведки, что существенно усилит всю систему. Впечатляет и его способность переносить крупную внешнюю нагрузку. Грузоподъемность БПЛА составляет почти тонну», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Akinci может преодолевать колоссальные расстояния и работать без перерыва чуть меньше суток. С другой стороны, данная модель представляет собой дрон крайне крупных размеров. В этом и заключается его основная слабость – высокая заметность. Даже запуск беспилотника становится непростой задачей, ведь Россия регулярно поражает взлетные площадки противника», – считает эксперт.

    «В районах, тщательно защищенных системами ПВО, его будут сбивать в считанные секунды. Однако в местах с меньшим скоплением комплексов ПВО Akinci способен доставить немало хлопот. Схожая опасность создается и на Черном море. Теоретически противник может попытаться использовать БПЛА для атак по мостам», – отмечает Климов.

    «Ответом может стать создание регулярных авиационных патрулей, которые позволят снизить нагрузку на системы ПВО. К встрече с новыми дронами стоит готовиться уже сейчас. Скорее всего, Турция решится на подобную поставку, поскольку Анкаре интересно понаблюдать за собственной разработкой в условиях реальных военных действий», – уточняет эксперт.

    «До этого Akinci применялись лишь в рамках столкновения с курдами. Кроме того, передача БПЛА позволит Турции выторговать у офиса Зеленского технологии двигателей дрона. Это даст Анкаре возможность «вытолкнуть» Украину из процесса производства беспилотника», – резюмирует Климов.

    Ранее в Турции заявили, что ВСУ смогут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar под названием «Знаменоносный рейдер» (Bayraktar Akinci). Об этом сообщил руководитель компании Baykar Defence Халук Байрактар. В частности, он отметил, что данный вопрос в настоящее время находится в процессе рассмотрения.

    По его словам, сотрудники завода трудятся днем и ночью, собирая аппараты для передачи офису Зеленского. До этого он отмечал, что руководство компании намерено запустить производство боевых беспилотников на Украине уже в 2025 году. В настоящий момент в стране уже ведутся строительные работы, а электрификация предприятия намечена на июль.

    Напомним, БПЛА Bayraktar Akinci оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450С украинского производства мощностью по 450 лошадиных сил или двумя поршневыми аналогами PD-222 турецкого производства. Аппарат оснащен средствами искусственного интеллекта и способен брать на борт крылатые ракеты воздушного базирования.

    Максимальная взлетная масса дрона – 6000 кг. Общая полезная нагрузка составляет полторы тонны, из которой 950 кг приходятся на внешнюю подвеску, а 400 кг – на внутрифюзеляжное расположение. Максимальная длительность полета равна 24 часам. Конструкция машины позволяет использовать 70-миллиметровые ракеты «воздух – воздух» CIRIT с лазерным наведением на цель.

    Кроме того, Akinci располагает собственной радиолокационной станцией (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что позволяет аппарату самостоятельно выявлять объекты для поражения. Дрон способен совершать вылет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать.

    Коментарии (3)
    3 октября 2023, 11:19
    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино

    Рогов: Российские силы улучшили позиции на Ореховском и Времевском направлениях

    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения прошлой ночью и утром на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, осуществлялись попытки наступления противника по Ореховскому направлению под Вербовым, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла контратака ВС России рядом с Работино, в итоге российские войска продвинулись на несколько сот метров, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ пытались атаковать ночью и рано утром. По словам Рогова, можно говорить о расширении подконтрольной Российской армии территории и серой зоны и на Ореховском, и на Времевском направлениях.

    Ранее сообщалось, что украинское командование начало выводить из района Работино в Запорожской области в тыл элитную 47-ю механизированную бригаду «Магура». Бойцы отказываются выполнять боевые задачи из-за высоких потерь.

    Коментарии (6)
    3 октября 2023, 11:24
    Киев обвинил моряка в госизмене за отказ вернуть единственную украинскую подлодку

    Tекст: Ольга Никитина

    Моряку с единственной украинской подлодки «Запорожье» заочно предъявлено обвинение в государственной измене за то, что в 2014 году он после воссоединения Крыма с Россией отказался передислоцировать ее на Украину, об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

    Ведомство сообщило, что моряк с 2011 года проходил службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки «Запорожье» Центра морских операций ВМС ВСУ. В 2014 году он, как утверждает украинская сторона, «отказался выполнить приказ о передислокации подлодки «Запорожье» на территорию, подконтрольную киевскому режиму. При этом имя моряка не раскрывается, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что Минобороны Украины выпустило приказ, которым моряк «за нарушение военной присяги» был лишен офицерского звания и уволен с военной службы. На Украине ему грозит до 15 лет заключения.

    Субмарина советского производства была изначально спущена на воду в 1970 году, а после раздела Черноморского флота в 1997 году вошла в состав ВВСУ. После воссоединения полуострова с Россией она осталась в Крыму. Подлодку не приняли на вооружение российских ВС из-за того, что она устарела и находилась в непригодном состоянии.

    В 2019 году Минобороны России объявляло тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье».

    Коментарии (16)
    2 октября 2023, 13:56
    Рар объяснил призыв Польши к Украине остерегаться Германии

    Германский политолог Александр Рар: Варшава требует от Киева слушаться Польшу, а не Германию

    Рар объяснил призыв Польши к Украине остерегаться Германии
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша хочет, чтобы оставшаяся после конфликта часть Украины подчинялась Варшаве, а не Берлину. Поэтому поляки готовы пинать немцев по любому поводу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Польше посоветовали Владимиру Зеленскому остерегаться ФРГ.

    «Между Германией и Польшей идет жесткое соперничество за лидерство в Европейском Союзе. Поэтому Варшава готова пинать Берлин по любому поводу. Поляки хотели бы, чтобы та часть Украины, которая останется после конфликта, слушалась их, а не немцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Польский премьер прав в том, что в ФРГ есть достаточно большой пласт людей, преимущественно старшего поколения, которые всю жизнь трудились на благо сотрудничества Германии и России. После окончания боевых действий они будут выступать за восстановление хотя бы части прежних взаимоотношений между странами», – отмечает собеседник.

    «Однако на данном этапе в Германии «на коне» находятся те политические силы, которые выступают за то, чтобы Берлин полностью встал на сторону Украины, а также разорвал все свои отношения с Россией», – резюмировал Рар.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал Владимиру Зеленскому не обманываться насчет поддержки Берлина. Политик напомнил, что Германия, когда другие страны уже поставляли на Украину деньги и оружие, хотела помогать ВСУ только касками.

    Также Моравецкий сказал о том, что Германия готова возобновить сотрудничество с Россией. «Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», – приводит слова политика GazetaPrawna.

    Вместе с тем, отношения между самой Польшей и Украиной в последнее время обострились на фоне решения Варшавы ограничить импорт украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. В то же время Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил ряд стран, включая Польшу, в «помощи России».

    После выступления Зеленского президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с ним, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий потребовал от украинских властей «не оскорблять» поляков. Также Варшава объявила о том, что отказывается от новых военных поставок для ВСУ. Выполнить планируется только уже заключенные контракты.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трения Украины с Польшей, а также с другими странами Европы, будут в дальнейшем только нарастать.

    Коментарии (2)
    2 октября 2023, 19:18
    Одесситы заблокировали переименование площади Льва Толстого

    Жители Одессы выступили против переименования площади Льва Толстого

    Tекст: Вера Басилая

    Одесситы высказались против предложения переименовать площадь Льва Толстого в честь основоположника еврейской литературы на идише Менделя Мойхер-Сфроима.

    По данным издания «Думская», на общественное обсуждение выносилось переименование 39 топонимов Одессы по предложению властей города. По результатам голосования, одесситы выступили против переименования площади Льва Толстого в честь Менделя Мойхер-Сфроима, передает ТАСС.

    Ранее в Одессе уже были переименованы Суворовский район в Пересыпский, а Малиновский в Хаджибейский.

    Также в Одессе демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице города Екатерине II, а также монументы писателю Максиму Горькому. В августе мэр Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Пушкину.

    Коментарии (9)
    3 октября 2023, 03:59
    Жителя Камчатки за призывы к экстремизму лишили гражданства России

    ФСБ: Житель Камчатки лишен российского гражданства за призывы к террористической и экстремистской деятельности

    Tекст: Антон Никитин

    Житель Камчатки, бывший гражданин Украины, лишен российского гражданства по приговору за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности в отношении граждан России, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

    В ведомстве сообщили, что заключением УМВД России по Камчатскому краю отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации. Решение принято на основании статьи 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, за полтора года мужчина неоднократно размещал в соцсети «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. Он стал гражданином РФ в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины.

    Ранее аналогичная санкция была применена в отношении другого жителя региона, осужденного за публичные оправдание и пропаганду терроризма. В настоящее время оба осужденных отбывают наказание в исправительных колониях общего режима.

    Напомним, 18 апреля Госдума приняла базовый закон «О гражданстве», которым допускается прекращения гражданства, если гражданин представляет угрозу национальной безопасности, а также расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства России.

    Коментарии (15)
    3 октября 2023, 09:28
    СК предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Буданову

    СК заочно предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову за теракты в России

    СК предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Буданову
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет предъявил представителям высшего военного руководства Украины, в том числе начальнику главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кириллу Буданову, заочное обвинение в совершении террористических актов на российской территории, сообщили в пресс-службе СК.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что следствие собрало доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению более 100 ударов с воздуха с применением БПЛА по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

    Обвинения по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) заочно предъявлены, помимо Буданова, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Кроме того, СК установил, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих.

    Планируется объявить обвиняемых в розыск и заочно арестовать.

    В Кремле ранее заявляли, что большинство украинских дронов нейтрализуются российскими военными, принимаются меры для минимизации атак.

    Коментарии (94)
    3 октября 2023, 11:11
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть, пишут американские СМИ.

    В статье Politico говорится, что спустя более 500 дней после начала российской специальной военной операции законодатели-республиканцы в Вашингтоне сорвали попытку выделить Киеву крупный транш помощи.

    Отмечается, что произошло это всего спустя девять дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил американскую столицу, где просил США о дальнейшей поддержке. Автор публикации считает, что только подчеркивает ужесточение позиции Республиканской партии в Конгрессе, которая выступает за прекращение американской поддержки Киева.

    Параллельно с тем, как республиканцы голосовали «против» на Капитолийском холме, избиратели в Словакии отдали предпочтение «пророссийскому» премьер-министру Роберту Фицо, обещающему не отправлять на Украину «ни единого патрона». Похоже, рассуждает американское издание, Фицо собирается объединиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для того, чтобы препятствовать дальнейшей помощи Украине со стороны Европы. Кроме того, Польша, как напоминает издание, сделала «шокирующее заявление» о том, что больше не станет отправлять оружие Киеву.

    Между тем украинские политики, которых в США и Британии ранее критиковали за «неблагодарность», продолжают храбриться. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, стоя рядом с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявил, что Киев «работает с обеими сторонами в Конгрессе, чтобы быть уверенными, что это больше не повторится ни при каких обстоятельствах».

    Источники издания тем временем сообщают, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе намерена анонсировать новый пакет помощи Украине.

    Коментарии (10)
    Главное
    Американист: Внутренние проблемы стали для США приоритетнее Украины
    Ангола отменила визы для россиян
    В Роскосмосе назвали вероятную причину аварии «Луны-25»
    В Венгрии объяснили, почему остальной мир не разделяет позицию ЕС по Украине
    Киев обвинил моряка в госизмене за отказ вернуть единственную украинскую подлодку
    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры
    В халяльной колбасе нашли свинину

    Центробанк тушит опасный ипотечный пожар

    Банк России видит признаки «перегрева» на рынке ипотеки. Ажиотажный спрос идет на покупку новостроек, которые только дорожают. При этом на вторичке продать жилье практически невозможно. Перегрев рынка опасен банкротствами застройщиков и банковским кризисом. Как ЦБ будет охлаждать ипотечный рынок? Подробности

    Перейти в раздел

    У безвизового режима с Китаем есть один недостаток

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией окажется полезным для обоих государств. Действительно, мера даст толчок для развития туризма и бизнеса. Однако визиты россиян окажутся фактически незамеченными в Китае, тогда как наплыв большого количества китайцев может вызвать нагрузку на российскую инфраструктуру. Как этого не допустить? Подробности

    Перейти в раздел

    История Новороссии вернула ее в состав России

    30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области заслужили право на возвращение, потому что сотнями лет являлись территорией исконной России. Это прослеживается с глубокой древности. Подробности

    Перейти в раздел

    Сорвана попытка устроить судилище над Россией

    В понедельник в Варшаве открылась двухнедельная так называемая Конференция по человеческому измерению ОБСЕ. И пройдет она без России, которая демонстративно игнорирует мероприятие. Не потому, что против прав человека – а потому, что Варшавская конференция к этим правам не имеет никакого отношения. Запад извратил идею правозащиты ради попытки надавить на Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............