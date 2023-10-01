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    1 октября 2023, 13:31

    Пожертвует ли Байден поддержкой Украины во избежание шатдауна

    Эксперты спрогнозировали развитие ситуации с американским бюджетом на фоне разногласий из-за поддержки Украины

    Пожертвует ли Байден поддержкой Украины во избежание шатдауна
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    За считанные часы до шатдауна Байден все-таки подписал документ, определяющий временное финансирование американского правительства на полтора месяца. Вместе с тем судьба американской помощи Украине остается неясной. Удастся ли Штатам принять бюджет на новый финансовый год и какова судьба поддержки Киева в этих условиях?

    В субботу американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства США на 45 дней. Документ не включает поддержку Украины. При этом он заявил, что Штаты не должны прекращать поддержку Киева. Байден заметил, что ждет от Конгресса «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Киеву «в этот критический момент».

    Накануне проект временного финансирования правительства, который не включает помощь Украине, был одобрен сначала Палатой представителей, а затем и Сенатом США. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл от лица Республиканской партии пригрозил выступить против сенатской версии инициативы финансирования правительства, которая содержит пункт о шести миллиардах долларов для Украины. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что данный проект не будут выносить на голосование, решено подождать версии Палаты представителей.

    На этом фоне в Киеве признали отсутствие шансов выстоять без финансовой помощи США. Так, в частности, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, то, что произошло в Конгрессе, уже не просто звонок – это уже звон. Гончаренко добавил, что Украине нужно поменять стратегию.

    Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за исключение средств на военную помощь Украине из бюджета Пентагона и одобрила предоставление помощи Украине в размере 300 млн долларов.

    Политолог-американист Дмитрий Дробницкий отмечал, что включение помощи Украине в оборонный бюджет могло привести к шатдауну в Штатах. Чтобы не допустить такого исхода, было принято решение проголосовать за выделение средств отдельным законопроектом.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что принятое решение о временном финансировании правительства не решает накопившихся проблем в американской политической и финансовой системе. Оно, конечно, на время спасет правительство от шатдауна, но не гарантирует его избежания в дальнейшем.

    «Ситуация с американским бюджетом заключается в том, что давно расстроена вся система федеральных финансов. Отсутствует упорядоченный механизм принятия бюджета на очередной финансовый год», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.


    «Конгресс так и не смог принять документ с доходами и расходами на 2024 финансовый год из-за серьезных разногласий между республиканцами и демократами. Последние активно продвигали расширенный вариант бюджета, предполагающий резкое увеличение расходов как на оборону, так и на социальные нужды в предвыборный год. То есть они пытались реализовать такую форму покупки голосов избирателей», – отметил он.

    «Собственно, именно по этой причине республиканцы и не дали зеленый свет этому документу и требовали, чтобы расходы были заморожены на уровне 2022 финансового года. Представители двух партий не смогли выработать компромиссный вариант бюджета, что сделало вероятным возможное закрытие правительства, так называемый шатдаун», – добавил политолог.

    «Принятое в итоге решение о финансировании по временной схеме является уже стандартным для подобного рода ситуаций в американском государстве. Сама по себе временная схема подразумевает, что в октябре и ноябре правительство будет обеспечиваться по смете августа–сентября 2023 года», – отмечает эксперт.

    «Как сложится ситуация в дальнейшем, сказать довольно сложно. Политические разногласия между партиями остаются, возможны самые различные варианты. Так, вполне вероятно и закрытие правительства, игра на нервах, и нахождение компромиссного варианта бюджета, и продление временной схемы», – продолжил Васильев.

    «В контексте предвыборной гонки за должность президента США ставки очень велики.

    Демократы хотят получить как можно больше финансов, чтобы удержаться в Белом доме, в свою очередь республиканцы намерены занять их место и будут всячески мешать выделению средств», – акцентировал собеседник.

    «Учитывая нарастающую неопределенность в рамках избирательной кампании, достаточно сложно спрогнозировать как будет развиваться ситуация. Кроме того, есть ряд сложных для американской политической элиты вопросов, в частности поддержка Украины. Часть республиканцев крайне жестко выступает за ее прекращение. Они убеждены, что таким образом они выбьют из рук Байдена самый мощный внешнеполитический козырь», – полагает он.

    «Все дело в том, что администрации США, в общем-то, нечем отчитываться по внутренним делам Америки. Поэтому сегодня результатом стало стремление сложить все яйца в одну корзину – украинскую, и таким образом представить хоть какие-то результаты своего руководства», – добавил политолог.

    «Для республиканцев это повод указать на провальные шаги администрации Байдена и подтолкнуть американцев сместить демократов в Белом доме. Так на сегодняшний день выглядит политическая ситуация в Америке. Вместе с тем, несмотря на принятое финансирование по временной схеме, весь комплекс проблем, приведший к такому развитию событий, остается нерешенным», – подытожил Васильев.

    В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков отмечает, что «за десять часов до шатдауна Конгресс сделал финт ушами – и решил перенести катарсис на 45 дней вперед». «Спикер Маккарти, вопреки мнению своих же однопартийцев и при поддержке демократов, принял «чистый» проект бюджета, в который не вошли основные республиканские инициативы», – добавил он.

    По мнению политолога, фактически речь идет о том, чтобы в нынешнем же режиме финансировать работу правительства еще полтора месяца. «Снижения расходов на 7%, с урезанием бюджета спецслужб, чего так хотели республиканцы, пока не случилось. Баталии вокруг этого возобновятся в ноябре», – считает эксперт.

    «Не вошли в проект и украинские транши – даже 300 млн долларов, что хотели засунуть в бюджет Пентагона.

    Не говоря уже про 6 млрд долларов, предложенных Сенатом, или 24 миллиарда, запрошенные Белым домом. Украинская повестка стала настолько токсичной, что ее ради принятия бюджета попросту откинули в сторону», – акцентировал Дудаков.

    «Сенат будет вынужден в нынешнем виде принять бюджет, а Байден его подписать, лишь бы избежать шатдауна. И затем торги возобновятся с новой силой. У Пентагона пока имеются пара миллиардов долларов денег под Украину – их может хватить на три-четыре недели», – полагает политолог.

    «Поэтому все последние транши такие скромные по размерам – там выделяются в основном боеприпасы. Но к ноябрю деньги могут точно закончиться – а ситуация на фронте стать совсем патовой с приходом распутицы. И тогда согласовывать деньги под Украину станет еще сложнее, чем сейчас. Так что хоть шатдауна и удалось избежать, но ситуация для украинских лоббистов продолжает оставаться стабильно тяжелой», – рассуждает он.

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