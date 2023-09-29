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    29 сентября 2023, 16:25

    Как от победы на Украине зависит новый мировой порядок

    Правда и победа

    Большинство стран мира отказываются следовать указаниям Вашингтона

    Как от победы на Украине зависит новый мировой порядок

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В администрации Белого дома впервые заговорили о конце сложившегося за последние десятилетия миропорядка. Подорван фундамент, на котором базировалось американское доминирование. Почему это произошло, как мировой порядок будет пересобран заново и какую роль в этом будут играть другие страны, в том числе и Россия?

    «То, что мы переживаем сейчас, это больше, чем просто испытание миропорядка, сложившегося после окончания холодной войны. Это его конец». Эти слова произнес не российский политик, не китайский или даже американский эксперт. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на тему «Сила и предназначение американской дипломатии в новой эре». Правда, госсекретарь начал с подмены понятий.

    Гегемон не справился

    «Вместо того чтобы говорить о конце американской гегемонии, американский истеблишмент пытается подменять понятия и говорить о конце старого миропорядка», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. По ее словам, полноценный порядок был после окончания Второй мировой – и он закончился с распадом СССР.

    «После этого были попытки придумать что-то новое. Первой и неудачной такой попыткой стало установление собственно американской гегемонии как таковой. Пиком ее проявления было нападение США на Ирак в 2003 году с целью смены режима в Багдаде. Смена режима произошла, однако процветания и стабильности в Ираке нет до сих пор. Это подорвало кредит доверия к пародии на порядок, под которым американцы понимали опору на свой диктат правил поведения», – поясняет она.

    Однако для Блинкена этот порядок ознаменовался «десятилетиями относительной геополитической стабильности», которые сейчас «уступили место усиливающейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами». В глазах Блинкена – это Россия и особенно Китай. В чем, естественно, с точки зрения США виноваты Россия и Китай.

    Однако сложившаяся после окончания холодной войны система американской (коллективно-западной) гегемонии была нестабильна в самой своей сути.

    Она выстраивалась не на объективном (основанном на ресурсах, потенциале и возможностях), а на сиюминутном балансе сил. В моменте доминирования Запада над временно ослабшими (Россия), подавленными (Иран) или активно растущими, но еще не выросшими центрами силы (Китай, Индия). Соответственно, когда ослабевшие возродились, подавленные расправили плечи, а растущие выросли, построенная под американцев система сразу оказалась в кризисе.

    «Спад был постепенным, однако все больше примеров убеждали остальных в том, что рассчитывать на американское руководство процессами в мире не стоит. Сначала был неуспех в Ираке, за ним последовали неуспехи США в Афганистане, неудачи в деле свержения правительства в Сирии. У целого ряда стран возникло стойкое нежелание идти в ногу неизвестно куда с Вашингтоном, следовать его указаниям», – говорит Елена Супонина.

    Отсутствие нового порядка

    В результате в большинстве стран мира пришли к выводу о том, что новый порядок должен быть другим. Не таким, каким его видят США. Но каким?

    «Это самый сложный вопрос – многие об этом говорят, но никто не знает ответа. Каждая влиятельная страна понимает только одно: ее интересы должны быть учтены. А вот как – непонятно», – продолжает Елена Супонина.

    Есть несколько проектов, альтернативных американскому. Так, в своей речи Блинкен говорит о переходе от американской гегемонии к лидерству – то есть об опоре на систему альянсов. Причем как с демократиями, так и с авторитарными режимами. Обещает расширение и углубление этих альянсов вплоть до поддержки американцами различных проектов экономического и инфраструктурного развития.

    Однако эта картинка вряд ли будет привлекательной для большинства государств, ведь даже в своей речи Блинкен дает понять, что в этих альянсах будет установлен жесткий идеологический контроль Вашингтона. Он призывает все политические силы внутри США к единству для того, чтобы продавить тех, кто оппонирует американскому видению. Тех, кто ставит во главу угла свой суверенитет.

    Если европейцы в итоге подчинились диктату США, то многие страны Азии и Африки во главе с Китаем отказались следовать в фарватере американской политики. Они выступают за иной вид порядка, основанный на равноправном волеизъявлении хотя бы тех стран, которые по экономическим, политическим, географическим показателям должны находиться в первых рядах. То есть, условно говоря, о многополярном мире, который должен управляться неким подобием совета великих держав (этакий расширенный БРИКС).

    В итоге не исключено, что нас ждет новое межблоковое противостояние стран. Во главе авторитарного (в массе своей западного) альянса будут стоять США, а во главе демократического и суверенного – ряд стран в лице России, Китая и некоторых других.

    И ключевую роль в том, какое из видений победит, сыграет ситуация на Украине. Если Соединенные Штаты проиграют в этом конфликте, а Россия, соответственно, выиграет, то американский авторитарный порядок даст еще более глубокую трещину. Именно поэтому Вашингтон заявляет о намерении поддерживать Украину до конца, до последнего украинца, дабы оттянуть момент своего ослабления, желательно на период после президентских выборов в США 2024 года.

    Что касается интересов России, то в ходе СВО требуется только победа. Причем независимо от сроков и исхода американских избирательных циклов.

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