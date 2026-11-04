Глава МИД Германии сообщил о планах сохранить тесное сотрудничество с США

МИД Германии решил сохранить партнерство с США после победы демократов

Tекст: Вера Басилая

Вадефуль заявил, что Германия хочет сохранить тесное сотрудничество с США после успеха демократов на выборах в конгресс, несмотря на возможные изменения американского политического курса, передает РИА «Новости».

«Для Германии это означает как преемственность, так и перемены. Что касается преемственности, то тесное сотрудничество с правительством США, поиск общих интересов и стремление к компромиссам останутся центральными опорами внешней политики и политики безопасности Германии», – сказал Вадефуль.

Министр отметил заинтересованность Берлина в недопущении глубоких разногласий с Вашингтоном. ФРГ продолжит контакты с американским правительством и конгрессом, политический курс которого может измениться после победы демократов. В ходе предвыборной кампании активно обсуждались тарифная политика, война с Ираном, стоимость жизни и защита цепочек поставок.

В среду республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отказался бороться за пост лидера республиканского меньшинства в конгрессе США после поражения партии.