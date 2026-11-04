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Суд отказался освободить осужденного за изнасилования сына королевы Норвегии
TV2: Суд в Норвегии оставил под арестом осужденного за насилие сына королевы
Норвежский суд второй инстанции отказался освободить из-под домашнего ареста Мариуса Борга Хейби, сына королевы-консорт Норвегии Метте-Марит, который ранее был осужден за изнасилования.
Апелляционная инстанция отклонила решение нижестоящего суда об освобождении Мариуса Борга Хейби, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский телеканал TV2.
Согласно постановлению, вероятность совершения Хейби новых преступлений остается высокой. Суд согласился с доводами прокуратуры, что в случае освобождения осужденный не сможет воздержаться от употребления опьяняющих веществ.
Как пишет Aftenposten, ранее Хейби сдал положительный тест на алкоголь, несмотря на судебный запрет. Осужденный утверждал, что результат был вызван средством для полоскания рта и забродившим яблочным соком, однако инстанция сочла эти объяснения неубедительными.
В июне суд в Осло приговорил Хейби к четырем годам тюремного заключения по обвинению в изнасилованиях. В настоящее время он находится под домашним арестом с электронным браслетом в королевской резиденции Скаугум в ожидании апелляционного процесса, который пройдет в феврале 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд Осло постановил освободить Мариуса Борга Хейби из-под стражи.
Летом сын норвежской кронпринцессы получил тюремный срок за серию избиений и изнасилований.
В феврале Хейби по решению суда остался под стражей до конца процесса по делу о четырех изнасилованиях.