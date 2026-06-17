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    17 июня 2026, 12:58 • В мире

    Приговор насильнику ставит под удар репутацию норвежской монархии

    Приговор насильнику ставит под удар репутацию норвежской монархии
    @ LISE ASERUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Норвежская монархия переживает настоящее потрясение: сын кронпринцессы получил реальный тюремный срок за серию избиений и изнасилований. Впрочем, у матери насильника тоже в свое время была бурная молодость. Скандал будет иметь последствия и для норвежской королевской семьи - а может быть, и в целом для образа всех монархий в Европе.

    Когда в 2000 году норвежский наследный кронпринц Хокон объявил о своей помолвке с матерью-одиночкой Метте-Марит Тьессем Хейбю, это вызвало бурю негодования со стороны консерваторов. Не такую королеву хотели себе норвежцы.

    Будущая кронпринцесса появилась на свет в 1973 году в семье журналиста и банковской служащей. Родители через некоторое время развелись – по причине алкоголизма отца. Ее юность и молодость пришлась на 80-е и 90-е – время, которое она сама назовет периодом «бунтарства и дикой жизни».

    В старших классах школы Метте-Марит стала выпивать и связалась с компанией, употреблявшей разного рода наркотические вещества. В семнадцать лет начала встречаться с мужчиной по имени Джон Огнби, который был почти вдвое старше ее, вел разгульный образ жизни и таскал девушку по вечеринкам, где царили наркотики и разврат. Пара рассталась после того, как Огнби в пьяном угаре погнался за Метте-Марит с ножом. В 1996-м будущая принцесса забеременела от Мортена Борга – одного из друзей своего бывшего мужчины.

    Впрочем, прочных отношений у нее не сложилось и с ним 13 января 1997 года Метте-Марит родила сына – Мариуса Борга Хейбю. И, по ее словам, это заставило ее образумиться: она решила покончить с разгульной жизнью и посвятить себя ребенку.

    Поскольку отец ребенка помощи не оказывал, ей пришлось работать официанткой. Но Метте-Марит в 1999 году вытащила свой счастливый билет, когда на музыкальном фестивале «Кварт» в городе Кристиансанде случайно познакомилась с кронпринцем Хоконом. Свен Хейбю, отец Метте-Марит, позже рассказывал, как однажды ночью дочь позвонила ему и в восторге выпалила: «Меня только что отвез домой на такси сам наследный принц!»

    Трудно сказать, что именно наследник норвежского престола нашел в этой высокой блондинке. Однако факт остается фактом: Хокона не испугало даже наличие у Метте-Марит сына, которому на тот момент исполнились два года.

    Когда 1 декабря 2000 года пара обручилась, разразился скандал. Хокон выступил с официальным заявлением. Он дал понять, что ему наплевать на то, что пишут и говорят о его избраннице и выразил даже готовность ради Метте-Марит отказаться от возможности занять престол. Король Харальд и королева Соня встали на сторону Хокона – ведь он у них был единственным сыном, а его отречение вызвало бы кризис престолонаследия.

    Харальд и Соня предложили Метте-Марит откровенно рассказать людям о своем прошлом. Молодая женщина выступила с публичной исповедью, в которой признала, что ее «подростковый бунт оказался намного сильнее, чем у многих других», но что она многое переосмыслила и теперь решительно осуждает наркотики. «Я просто надеюсь, что люди примут меня такой, какая я есть», – сказала Метте-Марит со слезами на глазах.

    Это был сильный ход, который помог перетянуть на ее сторону симпатии общества. Норвежцам понравилось, что невеста их будущего государя так пламенно перед ними кается. Да и сам пример с обыкновенной девушкой, сумевшей покорить принца, показался им ожившей сказкой, вдохновляющим примером. Метте-Марит стала героиней молодых норвежек, которым казалось, что если смогла она, то сумеют и они выбиться в высшее общество.

    Королевское семейство сумело обернуть эту историю себе на пользу – взгляните, мол, насколько мы просты, демократичны и доступны, готовы родниться с собственным народом.

    В 2004 году у супругов родилась дочь Ингрид Александра, а спустя год на свет появился сын – Сверре Магнус, занявшие второе и третье места в очереди на престол после самого Хокона. Что касается Мариуса Борга Хейбю, то он, хотя и был официально усыновлен кронпринцем, в число наследников престола, естественно, не попал.

    Метте-Марит принялась закрывать пробелы в своем образовании. Она отучилась в нескольких вузах, пропагандировала чтение, занялась благотворительностью.

    Но в этом году Метте-Марит влипла в новый скандал – когда обнаружилось, что она поддерживала тесные связи с растлителем малолетних Джеффри Эпштейном. Истинные масштабы их отношений выяснились в начале 2026 года, когда Минюст США опубликовал очередную партию документов по делу Эпштейна. В обнародованных файлах имя кронпринцессы упоминается не менее тысячи раз. В 2011-2014 гг Метте-Марит и Эпштейн вели переписку, суммарно насчитывавшую около четырехсот сообщений. Несколько раз принцесса и Эпштейн встречались лично, а в январе 2013 года Метте-Марит провела четыре дня в особняке Эпштейна во Флориде.

    Оправдания принцессы о том, что «глубоко сожалеет» о контактах с Эпштейном и «не знала, что он сексуальный преступник или хищник». были встречены в обществе с недоверием. Скандал поставил под сомнение ее будущее в качестве королевы Норвегии.

    Но самым сильным ударом для норвежского королевского семейства стали безобразия их пасынка. Давно ходили слухи, что молодой человек, выросший в королевском дворце, циничен и распущен – а мать закрывает на это глаза.

    Наконец, в августе 2024 года дело закончилось арестом: 27-летний Мариус Борг Хейби был арестован полицией в элитном районе Фрогнер в Осло по подозрению в нападении на женщину. Его быстро освободили, но это событие стало отправной точкой для расследования. Причем у избалованного маменькиного сынка не включился инстинкт самосохранения – в феврале 2025 года Хейби был вновь арестован из-за нарушения судебного запрета на контакты с пострадавшей девушкой.

    В августе 2025 года прокуратура предъявила Хейби обвинение по сорока пунктам, в том числе эпизодам изнасилования разных женщин. Во всех этих случаях

    пасынок наследного принца действовал одинаково – старался напоить женщин до бессознательного состояния, а потом воспользоваться этим.

    Также ему предъявляли избиения двух девушек, хранение и перевозку наркотиков и нарушения правил дорожного движения. Подсудимый утверждал, что не виноват, так как страдает психическими заболеваниями.

    В итоге Хейби признали виновным по большинству пунктов обвинения. Ключевыми доказательствами изнасилований в Скаугуме (официальная резиденция наследной четы) и в марте 2024-го в Осло стали видео, снятые самим Хейби. Суд также признал его виновным в насилии в отношении бывшей девушки, модели и телезвезды Норы Хаукленд. Имя еще одной потерпевшей на суде озвучено не было – в прессе ее называют «женщиной из Фрогнера» (район в Осло). Эта женщина одно время встречалась с сыном кронпринцессы – и в один из дней он жестко избил ее, что, собственно, и стало причиной начала расследования.

    Суд приговорил Мариуса Борга Хейби к четырем годам тюремного заключения и обязал его выплатить компенсацию четырем потерпевшим на общую сумму 640 000 норвежских крон (более 4,8 млн рублей).

    Судебный процесс стал настоящим испытанием для норвежской монархии. Дворец занял позицию невмешательства, отказавшись комментировать дело - и это вызвало лишь критику и обвинения в том, что королевская семья пытается снять с себя ответственность. Жители Осло высказывают недовольство тем, что с члена королевской семьи сняли обвинения в двух из четырех изнасилований и что ему так мало дали. Кроме того, эксперты называют приговор, когда фигурант получил за два как минимум изнасилования и за избиение женщин всего четыре года тюрьмы, «скандальным».

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина напоминает, что норвежская королевская семья – не единственный королевский дом Европы, столкнувшийся в последнее время с большими проблемами.

    «Скандалы, связанные либо с какими-то нелепыми связями, либо с криминальными контактами, либо с проявлениями коррупции и лоббированием, либо с изнасилованиями – они в последнее время затронули практически каждый правящий дом на европейском континенте.

    - сказала Наталья Еремина газете ВЗГЛЯД. - Наиболее на слуху «художества» принца Эндрю, но запятнаны оказались и многие другие представители правящих домов. Это свидетельствует о том, что верхушка западной элиты окончательно оторвалась от общества. Это связано с их психологией – они ставят себя выше «обычных» людей и искренне полагают, что им все дозволено».

    По словам эксперта, налогоплательщики все больше недовольны тем, что вынуждены содержать монаршие дома, представители которых злоупотребляют своим положением. И даже тот факт, что кронпринцесса Метте-Марит и ее сын являются по рождению простолюдинами, в глазах разгневанных норвежцев монархию не извиняет. «В связи с этим монархическая идея в тех странах Европы, где монархия еще сохранилась, быстро теряет привлекательность, романтический флер и больше не является скрепой общества», – резюмирует Наталья Еремина.

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