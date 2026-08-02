Tекст: Дмитрий Зубарев

Серия взрывов произошла в удерживаемом Вооруженными силами Украины Херсоне, передает РИА «Новости». Информацию об этом инциденте распространил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», – говорится в официальном сообщении, размещенном в Telegram-канале телевизионного вещателя.

Напомним, что Херсонская область стала субъектом Российской Федерации после проведения референдума в сентябре 2022 года. При этом Киев отказывается признавать итоги голосования и систематически наносит удары по территории региона. Как отмечал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года, российская армия освободила 76% площади субъекта. Однако часть правобережья Днепра, включая сам областной центр, остается под контролем украинских формирований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае новые взрывы прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне.

В конце февраля украинские СМИ сообщили об аналогичных происшествиях в этом городе.

В начале того же месяца серия инцидентов произошла на территории удерживаемого украинскими войсками областного центра.