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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил в воскресенье украинский телеканал «Общественное».
Серия взрывов произошла в удерживаемом Вооруженными силами Украины Херсоне, передает РИА «Новости». Информацию об этом инциденте распространил украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», – говорится в официальном сообщении, размещенном в Telegram-канале телевизионного вещателя.
Напомним, что Херсонская область стала субъектом Российской Федерации после проведения референдума в сентябре 2022 года. При этом Киев отказывается признавать итоги голосования и систематически наносит удары по территории региона. Как отмечал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года, российская армия освободила 76% площади субъекта. Однако часть правобережья Днепра, включая сам областной центр, остается под контролем украинских формирований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае новые взрывы прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне.
В конце февраля украинские СМИ сообщили об аналогичных происшествиях в этом городе.
В начале того же месяца серия инцидентов произошла на территории удерживаемого украинскими войсками областного центра.