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В Хабаровском крае спасли двух застрявших на мели белух с детенышами
В устье реки Уда в Хабаровском крае неравнодушные граждане провели двухчасовую операцию по освобождению двух взрослых китов и троих детенышей, оказавшихся на камнях во время отлива, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Демешин в своем Telegram-канале сообщил об успешном вызволении морских млекопитающих. Утром работающие на предприятии «Сонико-Чумикан» студенты заметили попавших в беду животных,
«Эти уникальные кадры – из Тугуро-Чумиканского района. Ребята отогнали собак, сообщили в службу ЕДДС и бросились спасать китов», – написал глава региона.
К спасательной операции присоединились сотрудники компании «Чуттан», представители местной администрации, прокуратуры и неравнодушные жители. Троих детенышей удалось быстро снять с камней, однако для помощи взрослым особям потребовалось привлечь грузовик с краном.
В течение двух часов люди постоянно поливали китов водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи. Сейчас животные находятся в безопасности, но спасатели продолжают дежурить на берегу в ожидании прилива. Они планируют убедиться, что белухи благополучно вернутся в море.
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