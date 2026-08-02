В Хабаровском крае спасли двух застрявших на мели белух с детенышами

Tекст: Дарья Григоренко

Демешин в своем Telegram-канале сообщил об успешном вызволении морских млекопитающих. Утром работающие на предприятии «Сонико-Чумикан» студенты заметили попавших в беду животных,

«Эти уникальные кадры – из Тугуро-Чумиканского района. Ребята отогнали собак, сообщили в службу ЕДДС и бросились спасать китов», – написал глава региона.

К спасательной операции присоединились сотрудники компании «Чуттан», представители местной администрации, прокуратуры и неравнодушные жители. Троих детенышей удалось быстро снять с камней, однако для помощи взрослым особям потребовалось привлечь грузовик с краном.

В течение двух часов люди постоянно поливали китов водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи. Сейчас животные находятся в безопасности, но спасатели продолжают дежурить на берегу в ожидании прилива. Они планируют убедиться, что белухи благополучно вернутся в море.

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