Гренландский кит застрял на Шантарских островах после нападения косаток

Краснокнижный гренландский кит застрял на мелководье в Хабаровском крае после атаки косаток

Гренландский кит, занесенный в Красную книгу, застрял на мелководье в районе Шантарских островов в Хабаровском крае, передает ТАСС. Министр туризма региона Екатерина Пунтус сообщила в своем Telegram-канале, что инцидент произошел после пятичасовой охоты косаток в бухте Врангеля. Кит оказался на мели и получил множественные раны.

Сотрудники компании «Дальневосточные экспедиции» оценивают состояние млекопитающего и действуют по рекомендациям ученых и Росприроднадзора. Они регулярно поливают кита водой, так как его кожные покровы чувствительны к пребыванию на солнце и воздухе, и отгоняют птиц, которые могут нанести повреждения.

По информации специалистов, кит тяжело дышит, но его состояние оценивают как приемлемое. Вес млекопитающего составляет около 100 тонн. На месте также находятся другие киты, которые пытаются помочь своему сородичу снять се с отмели.

Частичная помощь может прийти с приливом, который уже начался. Кит сможет уйти в море, если у него хватит сил, отметили в «Дальневосточных экспедициях».

Ранее американские правоохранительные органы начали расследование против Роберта Кеннеди-младшего по обвинению в отрезании головы мертвого кита и ее перевозке 30 лет назад.