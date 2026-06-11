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Волонтеры рассказали о состоянии запутавшегося в сетях кита в Мурманской области
Волонтер Ефремова сообщила о серьезных повреждениях кита в Териберке
Горбатому киту в Мурманской области, который запутался в сетях, срочно требуется помощь профессионалов из-за серьезного характера повреждений, сообщили газете ВЗГЛЯД волонтеры.
Участники проекта гражданской науки «Киты Териберки» всю ночь обследовали акваторию возле острова Кильдин. В результате им удалось разыскать травмированного горбатого кита, сообщила создатель проекта гражданской науки «Киты Териберки» и куратор праздника «День Кита» Татьяна Ефремова.
Активисты сделали свежие снимки животного, чтобы зафиксировать специфику повреждений от разорванных рыболовных снастей. Полученные кадры спасательной операции немедленно передали профильным специалистам из организации «Друзья океана».
«По словам спасателя Вячеслава Козлова, запутывание достаточно серьезное и результат операции пока сложно прогнозировать. В любом случае, спасатели уже на пути в Мурманскую область, очень их ждем и надеемся, что они помогут», – рассказала Ефремова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, волонтеры обнаружили горбатого кита со следами от рыболовного троса у острова Кильдин.
В июне 2024 года спасатели успешно освободили из сетей другого китенка в Баренцевом море.
В ноябре прошлого года ветеринары оказали помощь раненому тюленю на побережье Териберки.