День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Актер Джигурда отсудил деньги за незаконную продажу масок со своим лицом
Джигурда отсудил по 100 тыс. рублей за продажу масок с лицом.
Актер и певец Никита Джигурдв добился компенсации от двух индивидуальных предпринимателей за незаконное использование его образа на товарах из маркетплейсов, заявил его адвокат Сергей Воронов.
Суд в Москве в середине июля удовлетворил иски Джигурды к двум коммерсантам, которые торговали товарами с лицом артиста на онлайн-площадке.
«По обоим искам – о картонных масках и тканевых балаклавах – с каждого индивидуального предпринимателя в пользу Никиты Борисовича взыскано 100 тыс. рублей», – сообщил Воронов РИА «Новости».
Представитель истца добавил, что певец пытался взыскать с маркетплейса по 200 тыс. рублей за размещение фотографий без разрешения. Однако в этой части требований суд ответил отказом.
Ранее аналогичный иск к индивидуальной предпринимательнице подавал актер Сергей Безруков. Тогда с продавца взыскали 200 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Суд в Москве запретил продавать маски с лицом Безрукова после иска.