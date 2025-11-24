Актер Безруков обратился в суд из-за масок с собственным изображением

Tекст: Катерина Туманова

Продажа карнавальных и тканевых масок с изображением лица артиста, которые выставлены на популярных маркетплейсах от имени ИП Соболевской К. О., Сергей Безруков посчитал нарушением персональных данных, передает ТАСС.

«Ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Сергей Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в сети Интернет, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда», – сказали в суде.

В иске Безрукова отмечено, что на продажу были выставлены маски под названием «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков», а также тканевые варианты с фотографией артиста.

