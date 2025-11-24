Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Актер Безруков обратился в суд из-за масок с собственным изображением
Народный артист России Сергей Безруков обратился в суд с иском против предпринимателя Кристины Соболевской, которая торгует тканевыми и карнавальными масками с изображением его лица.
Продажа карнавальных и тканевых масок с изображением лица артиста, которые выставлены на популярных маркетплейсах от имени ИП Соболевской К. О., Сергей Безруков посчитал нарушением персональных данных, передает ТАСС.
«Ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Сергей Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в сети Интернет, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда», – сказали в суде.
В иске Безрукова отмечено, что на продажу были выставлены маски под названием «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков», а также тканевые варианты с фотографией артиста.
