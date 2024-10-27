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Стало известно о судебном иске к бизнесмену из Липецка за цитату из «Брат-2»
Кинокомпания «СТВ» судится с бизнесменом из Липецка за использование фразы из «Брат-2»
Кинокомпания «СТВ» обратилась в суд с иском к предпринимателю из Липецка за продажу на Wildberries товаров с фразой «Сила в правде» из фильма «Брат-2», требуя компенсацию в 100 тыс. рублей.
Кинокомпания «СТВ» подала иск к бизнесмену из Липецка из-за использования известной цитаты из фильма «Брат-2», сообщает РИА «Новости». Иск направлен против 36-летнего предпринимателя Дмитрия С., который продавал на маркетплейсе Wildberries фляжки с гравировкой «Сила в правде». Эта фраза принадлежит главному герою фильма и является одной из самых запоминающихся.
По данным Telegram-канала SHOT, «СТВ» требует с бизнесмена компенсацию в размере 100 тыс. рублей за нарушение авторских прав. Однако Дмитрий С. не согласен с предъявленными претензиями. Он утверждает, что данная фраза уже давно стала народной и используется повсеместно, поэтому не видит в этом нарушение.
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