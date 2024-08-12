Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Семья музыканта в США подала иск против Трампа за использование песни
Семья музыканта в США подала иск против Трампа за использование песни
Семья музыканта Айзека Хейза в США подает иск против кандидата в президенты США Дональда Трампа и его штаб в связи с тем, что он в течение двух лет без соблюдения авторских прав использовал на предвыборных митингах песню артиста.
«Мы... подаем иск на Дональда Трампа и его штаб», – передает РИА «Новости» сообщение сына артиста.
Отмечается, что Трамп более 100 раз нарушил права исполнителя, а семья музыканта неоднократно просила его не использовать музыку Хейза без их разрешения.
В ходе иска от Трампа требуют убрать из свободного доступа все видео, в которых используется песня, выпустить официальное заявление по этому вопросу и выплатить семье артиста не менее 3 млн долларов в возмещение ущерба.
Ранее Трамп решил обжаловать обвинительный приговор о домогательствах.