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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему среди народов-колонизаторов нет русских

    Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.

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    12 августа 2024, 14:58 • Новости дня

    Семья музыканта в США подала иск против Трампа за использование песни

    Семья музыканта в США подала иск против Трампа за использование песни

    Tекст: Александра Юдина

    Семья музыканта Айзека Хейза в США подает иск против кандидата в президенты США Дональда Трампа и его штаб в связи с тем, что он в течение двух лет без соблюдения авторских прав использовал на предвыборных митингах песню артиста.

    «Мы... подаем иск на Дональда Трампа и его штаб», – передает РИА «Новости» сообщение сына артиста.

    Отмечается, что Трамп более 100 раз нарушил права исполнителя, а семья музыканта неоднократно просила его не использовать музыку Хейза без их разрешения.

    В ходе иска от Трампа требуют убрать из свободного доступа все видео, в которых используется песня, выпустить официальное заявление по этому вопросу и выплатить семье артиста не менее 3 млн долларов в возмещение ущерба.

    Ранее Трамп решил обжаловать обвинительный приговор о домогательствах.

    11 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов

    Охлобыстин: Покинувшие Россию артисты не имели права «уходить с боевого поста»

    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Иван Охлобыстин, комментируя отъезд российских артистов, отметил, что представители творческих профессий не имели права «уходить с боевого поста» и не должны были оставлять своих соотечественников в трудные времена.

    Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в «Остров Фортов» в Кронштадте, сравнил ситуацию в стране с военным временем и заявил, что артисты, как и врачи, несут определенную ответственность перед обществом. «В тяжелые сложные времена артисты и культурная среда должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия», – подчеркнул актер. Он выразил недоумение по поводу решения коллег покинуть Россию, отметив, что считает такой поступок «не очень приличным», передает РИА «Новости».

    «Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой», – подчеркнул он.

    Вместе с тем Охлобыстин признал, что каждый человек имеет право на выбор, и не стал осуждать уехавших артистов за их личные решения. Однако он подчеркнул, что чувствует себя востребованным в России и считает своим долгом поддерживать соотечественников. «Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил уехавшим артистам о судьбе «белых эмигрантов».

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    12 августа 2024, 06:44 • Новости дня
    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ

    Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область

    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины вторжением в Курскую область ускорили свое полное уничтожение, поскольку прежде не удавалось уничтожать украинские силы в таких количествах, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов в Telegram указал, что за сутки у Мартыновки и Суджанского направления «Ахмат» и вторая бригада спецназа и ССО Минобороны уничтожили танк, семь БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов, гаубицу Д-30. «И на закуску: станция РЭР «Пластун» и огромное количество фашистов», – добавил он.

    Алаудинов заявил, что «охота была удачной», и выразил надежду, что «просроченный и его банда осознали провал блицкрига». «И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку», – отметил он.

    По его словам, «такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», поскольку солдаты ВСУ «не в норах сидят», откуда их нужно «по отдельности выковыривать». «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – заявил он.

    Напомним, Алаудинов считает, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    11 августа 2024, 16:15 • Новости дня
    Умер экс-советник президента России Асламбек Аслаханов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выдающийся российский спортсмен, общественный деятель и бывший советник президента РФ Владимира Путина по вопросам Северного Кавказа Асламбек Аслаханов скончался на 83-м году жизни, сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

    Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Чечено-Ингушской АССР. В 2003-2008 годах был советником президента РФ по вопросам Северо-Кавказского региона.

    Как указал Елисеев, прославленный самбист, мастер спорта СССР по спортивной борьбе и дзюдо, доктор юридических наук и профессор Аслаханов посвятил свою жизнь служению Родине. По его словам, он внес неоценимый вклад в развитие самбо, активно способствуя включению этого вида спорта в олимпийскую программу, передает ТАСС.

    «Настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта», – подчеркнул Елисеев.

    Турнир по самбо на призы Аслаханова был одним из самых престижных в мире. Даже после завершения профессиональной спортивной карьеры, он продолжал активно участвовать в жизни спортивного сообщества, многократно становясь чемпионом мира среди ветеранов.

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    11 августа 2024, 20:37 • Новости дня
    Кадыров показал доказательства причастности НАТО к атаке на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские структуры имеют отношение к нападению ВСУ на Курскую область, об этом говорит амуниция, найденная после уничтожения украинской колонны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, он опубликовал соответствующее видео.

    Характер амуниции и вооружения доказывает, что НАТО имеет прямое отношение к диверсионному плану атаки на регион, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что те, кто планировал нападение, рассчитывали на долгое пребывание ВСУ в Курской области.

    По словам Кадырова, уцелевших украинских боевиков заблокировали недалеко от места боестолкновения.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что в область пребывают дополнительные подразделения.

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    11 августа 2024, 19:51 • Новости дня
    Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы
    Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы
    @ Скрин из видео Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дополнительные подразделения подъезжают в Курскую область, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов после встречи с заместителем министра обороны Андреем Булыгой.

    Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе беседы обсудил с замминистра ситуацию в приграничных районах, принимаемые меры по противодействию ВСУ.

    «Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей», – подчеркнул врио губернатора.

    Также в ходе беседы поднималась тема участия добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. По словам Смирнова, дружинники обеспечивают безопасность в рамках операции и помогают вывозить жителей приграничья в ПВР.

    Ситуация продолжает оставаться сложной, но Минобороны и все силовые структуры принимают «весь комплекс мер» для стабилизации обстановки, заключил Смирнов.

    Напомним, в Курской области из приграничных районов эвакуированы свыше 8 тыс. человек.

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    11 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    В США указали на отчаянное положение Зеленского

    Экс-советник Пентагона Фриман указал на отчаянные действия Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нападение украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск, заявил бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман.

    Зеленский и его клика намеревались «поднять моральный дух Украины», который оставался на низком уровне из-за больших потерь, сказал Фриман YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Руководитель украинского государства намеревался показать банкирам из ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России, но по мнению, Фримана, ему этого не удалось. Его действия он счел актом отчаяния.

    ВСУ в Курской области придется нелегко, поскольку при атаке потери всегда больше, чем при обороне, украинские подразделения попали в этом регионе в ловушку, заключил эксперт.

    Ранее в Курской области из приграничных районов эвакуировались более 8 тыс. человек, в пункты временного размещения направилось более 6 тыс. человек. В то же время западные СМИ считают, что ВСУ придется покинуть Курскую область.

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    11 августа 2024, 19:15 • Новости дня
    Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области
    Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области
    @ rpgu.rkursk.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа граждан из Курской области несколько лет назад по своей инициативе начала заниматься подготовкой к боевым действиям, они учились стрелять на полигонах, изучали полевую медицину и с самого начала вторжения в регион отправились оборонять свою землю, рассказал военкор Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале пояснил, что с группой молодых людей познакомился под Суджей, она самоорганизовалась, нашла инструкторов, проводила регулярные занятия по стрельбе, тактике, медицине и беспилотникам.

    Местные жители получили разрешения на оружие, покупали гражданское огнестрельное оружие, построили свой полигон, посещали другие полигоны учиться военному делу.

    «Не по отмашке, не по разнарядке, а по собственной инициативе», – подчеркнул он.

    С начала вторжения в регион группа заняла оборону на Суджанском кругу, когда пошел поток раненых, они развернули медпункт. Там оказывается первая помощь, на своих машинах жители отвозят пострадавших в больницы.

    Коц пояснил, что именно эта группа оказывала помощь получившему ранение военкору Евгению Поддубному.

    «Тероборона здорового человека, не потешная, а вот такая, реальная, должна быть в каждом приграничном регионе России. И не только в украинском приграничье», – заключил Коц.

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    12 августа 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Военкор Коц рассказал о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе атаки на МАПП «Колотиловка» в Красняружском районе в Белгородской области на погранпереход выехали несколько танков и пара БТР украинских военных, танк стрелял в течение пяти-шести минут, получил «ответку» и откатился назад, рассказал военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он отметил, что не было замечено никаких танковых колонн.

    «Выехали на погранпереход танк и пара БТР, танк начал разбирать МАПП, стрелял в течение пяти-шести минут. Потом полетела ответка. Хохлу влупили, и он откатился», – написал Коц.

    По словам военкора, похожая попытка прорваться в Безыменно Грайворонского района, где противнику сожгли БТР, после чего он отошел.

    «Щупают границу, ищут, где тонко, чтобы порвать. Подразделения прикрытия госграницы встречают с «хлебом-солью», – указал он.

    Ранее Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области.

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    12 августа 2024, 10:20 • Новости дня
    Группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком

    Кимаковский: ВСУ попали в окружение между Торецком и украинским Нью-Йорком

    Группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка украинских сил между Дзержинском (украинское название – Торецк) и поселком Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) попала в оперативное окружение, сообщил в эфире «Соловьев Life» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группировка между украинским Нью-Йорком и Торецком находится под постоянным огневым контролем, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил существенные успехи российской армии по всей линии боевого соприкосновения: особенно на Покровском направлении, в поселке Гродовка и городе Новогродовке. Он сообщил, что российские войска выровняли линию обороны возле Константиновки вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

    Ранее украинские военнослужащие ушли с позиций на окраине поселка Гродовка в ДНР.

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    11 августа 2024, 17:25 • Новости дня
    Байден забыл свой возраст
    Байден забыл свой возраст
    @ Aaron Schwartz/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Джозеф Байден заявил, что решил выйти из президентской гонки, чтобы не помешать интересам Демократической партии на предстоящих выборах в Конгресс, он отметил, что уже и не помнит, сколько полных лет ему сейчас.

    Несколько демократов в Палате представителей и Сенате предположили, что фигура действующего главы Белого дома могла навредить им на выборах, это обеспокоило и самого президента, признался Байден в интервью CBS, передает РИА «Новости».

    По его словам, в ходе первой предвыборной кампании он считал себя «президентом переходного периода».

    «Я не могу даже сказать, сколько мне лет, мне тяжело говорить об этом», – заключил политик.

    Ранее Байден заявлял, что «самое важное» для него – добиться поражения кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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    12 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    @ Евгений Мартынов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места.

    В своем Telegram-канале он указал, что ситуация на границе с Украиной обострилась. В связи с этим принято решение о временной эвакуации жителей Краснояружского района.

    Гладков подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан. Транспорт для перевозки людей направлен в район, а на местах ведется согласование процесса вывоза.

    Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что жителям Колотиловки рекомендовали покинуть село из-за участившихся ударов со стороны ВСУ.

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    11 августа 2024, 16:35 • Новости дня
    Поддубный рассказал об обстоятельствах ранения

    Поддубный заявил, что отчаянно хотел жить в момент удара по его машине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Евгений Поддубный в ходе своего первого после ранения интервью заявил, что отчаянно хотел жить в момент удара по его автомобилю.

    Часть беседы с военкором опубликовал журналист Евгений Попов в своем Telegram-канале. Корреспондент вспомнил, что когда по автомобилю выстрелили, «в ней загорелся огонь», он признался, что «отчаянно хотел жить», передает РИА «Новости».

    Попов отметил, что Поддубный уже идет на поправку.

    До этого сообщалось, что состояние журналиста все еще тяжелое, однако он стабилизировался и пойдет на поправку.

    В пятницу телеведущая Ольга Скабеева публиковала видео с Поддубным сразу после попадания беспилотника.

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    11 августа 2024, 18:01 • Новости дня
    Член СПЧ заявил о моральном праве России ударить ракетами по резиденции Зеленского в Киеве

    Украинская атака на Курскую область – это ограниченная войсковая операция, ее целью является оттягивание части российской армии, заявил член СПЧ Александр Ионов.

    ВСУ пытаются получить максимальный медийный эффект от своих действий, но «краткосрочный хайп» обернется для киевского режима большими проблемами в будущем, предупредил Ионов в своем Telegram-канале.

    По его словам, теперь российские военные могут себе позволить «действовать более активно», и теперь у украинской стороны нет уверенности, что российское сверхзвуковое оружие «вскоре не припаркуется на Банковой улице в Киеве».

    «Сегодня на это действие есть полное моральное право», – заключил член СПЧ.

    Ранее стало известно о том, что российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области. В то же время западные СМИ считают, что ВСУ придется покинуть Курскую область.


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    12 августа 2024, 01:55 • Новости дня
    Олимпийские игры в Париже объявлены закрытыми

    Церемония закрытия Олимпийских игр завершилась в Париже

    Олимпийские игры в Париже объявлены закрытыми
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На стадионе «Стад де Франс» в Париже завершилась церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр, олимпийский флаг передан Лос-Анджелесу, сообщают информационные агентства.

    Американский актер Том Круз спустился на поле стадиона с крыши арены по тросу, взял олимпийский флаг и символически доставил его в Лос-Анджелес. В конце церемонии флаг передали мэру Лос-Анджелеса Карен Басс. Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелес состоятся в 2028 году, передает ТАСС.

    Напомним, спортсмены из России не принимали участия в церемонии закрытия Олимпийских игр. ОИ в Париже оказались плохо организованы и сопровождались скандалами.

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    12 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    «Военное дело»: Российские войска зашли в Торецк
    «Военное дело»: Российские войска зашли в Торецк
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в понедельник продвинулись в город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Отряды Вооруженных сил России продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    До этого ВСУ перебросили из этого города одну бригаду в Курскую область.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что группировка украинских боевиков между Дзержинском и Нью-Йорком попала в оперативное окружение.

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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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