Семья музыканта в США подала иск против Трампа за использование песни

Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов

Охлобыстин: Покинувшие Россию артисты не имели права «уходить с боевого поста»

Tекст: Дарья Григоренко

Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в «Остров Фортов» в Кронштадте, сравнил ситуацию в стране с военным временем и заявил, что артисты, как и врачи, несут определенную ответственность перед обществом. «В тяжелые сложные времена артисты и культурная среда должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия», – подчеркнул актер. Он выразил недоумение по поводу решения коллег покинуть Россию, отметив, что считает такой поступок «не очень приличным», передает РИА «Новости».

«Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой», – подчеркнул он.

Вместе с тем Охлобыстин признал, что каждый человек имеет право на выбор, и не стал осуждать уехавших артистов за их личные решения. Однако он подчеркнул, что чувствует себя востребованным в России и считает своим долгом поддерживать соотечественников. «Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил уехавшим артистам о судьбе «белых эмигрантов».