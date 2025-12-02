Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что предстоящие финальные договоренности по ситуации на Украине должны основываться на предложениях Трампа, назвав их «очень хорошей основой». Песков отметил, что урегулирование этого вопроса требует решения ряда принципиальных задач, передает ТАСС.

Представитель Кремля в ходе брифинга для индийских журналистов в преддверии саммита России и Индии заявил, что Соединенные Штаты проводят очень эффективное посредничество по Украине.

«Посредничество США очень эффективно, и мы надеемся, что посредничество США будет успешным. И мы готовы внести свой вклад в это, потому что мы заинтересованы в мире», – отметил он, добавив, что Москва рассчитывает на продолжение таких усилий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль не раскрывает детали предложенного США плана по Украине, предпочитая вести переговоры без широкого освещения в прессе.

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, и многие из них были решены благоприятным образом.