Песков заявил о нежелании обсуждать план по Украине публично

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия заинтересована в успехе переговорного процесса по Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не планирует вести обсуждение мирного плана через СМИ.

Песков заявил: «Ради успеха процесса – а мы заинтересованы в успехе – мы не намерены вести это в мегафонном режиме и не намерены вести никакие обсуждения через СМИ». Так пресс-секретарь прокомментировал вопросы по поводу возможного раскрытия позиции Кремля относительно ключевых пунктов плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с двадцати восьми до двадцати двух, и многие из них были решены благоприятно.

Владимир Путин допустил, что план Соединенных Штатов может быть использован как основа для урегулирования на Украине.