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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    26 сентября 2026, 00:10 • Новости дня

    Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предложил Вашингтону семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе при соблюдении ряда условий.

    Иран предложил США конкретный план по возобновлению работы Ормузского пролива. Инициатива была передана через посредничество Катара, сказал Аракчи журналистам на полях Генассамблеи ООН.

    «Иран передал Соединенным Штатам через Катар конкретный семидневный план. Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново и нормальное судоходство может быть восстановлено за семь дней», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аракчи добавил, что США далеки от дипломатии, так как используют экономические лишения в качестве оружия, как инструмент коллективного наказания и политического принуждения.

    «Это не дипломатия. Это принуждение и экономический терроризм», – отметил глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.


    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 05:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин объявил о новом историческом этапе отношений с США

    Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений с США

    Си Цзиньпин объявил о новом историческом этапе отношений с США
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале нового исторического этапа в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами Америки во время визита в Вашингтон.

    «Сегодня китайско-американские отношения находятся на новом историческом этапе», – передает слова Си Цзиньпина во время приветственного банкета в Белом доме РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что инициатива президента США Дональда Трампа сделала возможными значительные достижения американского народа. В то же время Китай стремится к великому возрождению нации, а модернизация постоянно открывает новые горизонты.

    Китайский лидер отметил, что обе эти грандиозные цели могут в полной мере дополнять друг друга. Он выразил благодарность Трампу и его супруге Мелании за теплое гостеприимство, отметив тщательность и заботу в организации визита.

    Си Цзиньпин предложил поднять тост за здоровье американского президента и его жены.

    «Я предлагаю поднять тост за здоровье президента Дональда Трампа и госпожи Мелании, за процветание и прогресс Китая и США, а также за дружбу между нашими народами», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Си Цзиньпин анонсировал передачу двух панд американскому зоопарку. А президент США скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином.

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    25 сентября 2026, 15:06 • Новости дня
    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед Маслов: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии
    @ Wang Ye/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и Китай в ходе нынешнего саммита подали миру позитивные сигналы о готовности решать двусторонние проблемы, влияющие на мировые рынки. Впрочем, напряженность между Вашингтоном и Пекином сохранится в вопросах борьбы за влияние в Азии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал «отличными» переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Американская и китайская делегации в ходе нынешней встречи максимально усилили демонстрацию дружественной символики – от обмена знаковыми подарками до апелляции к историческим параллелям. Цель обеих стран – показать своим гражданам и всему миру, что трудности в их двусторонних отношениях носят временный характер», – объяснил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

    По словам эксперта, глобальная значимость сигналов Вашингтона и Пекина о планах дальнейшего взаимодействия объясняется влиянием американо-китайской конфронтации на мировые рынки. «Из позитивных промежуточных итогов саммита очевидно, что стороны намерены обсуждать стандарты развития искусственного интеллекта. Кроме того, возможно, сегодня будет заключен ряд крупных сделок по расширению взаимной бизнес-интеграции», – спрогнозировал аналитик.

    «Помимо этого, Белый дом заметно смягчил риторику по Тайваню, выразив готовность идти на разумные компромиссы. Заявления о ситуации с соблюдением прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе также сняты с повестки», – детализировал политолог.

    Впрочем, между Вашингтоном и Пекином сохраняется множество нерешенных вопросов. «Перемирие в области тарифной пикировки продлено лишь на два месяца. США сохраняют рычаги давления в этой сфере. Кроме того, Китай не дал никаких публичных заверений в отказе от использования в спорах с Вашингтоном фактора редкоземельных металлов», – обратил внимание собеседник.

    «Судя по всему, определенная двусторонняя напряженность сохранится и в борьбе за рынки. Также обе стороны не станут отказываться от попыток наращивать влияние в Азии в целом. В этом вопросе, среди прочего, будут задействованы Индия и японский военный фактор», – резюмировал Маслов.

    В четверг в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В числе прочего они обсудили ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Также были затронуты вопросы, касающиеся Тайваня и Ирана, сообщает CNN.

    Американский лидер заявил, что встреча прошла отлично. По словам Трампа, между ним и китайским лидером установились «великие отношения, основанные на взаимном уважении и жизненных интересах наших народов». «Наши команды работают над тем, чтобы способствовать более сбалансированным торговым отношениям, включая предоставление нового доступа на рынок для американских фермеров и животноводов», – сообщил глава Белого дома.

    В свою очередь Си назвал переговоры искренними и глубокими. «Мы достигли множества новых консенсусов, обогатили содержание конструктивных и стабильных стратегических связей Китая и США. Мы придали новые стратегические ориентиры отношениям», – сказал он перед торжественным ужином в Белом доме.

    Говоря об отношениях двух стран, Си отметил, что более 80 лет назад народы Китая и США плечом к плечу сражались против Японии. «В ходе войны сопротивления японской агрессии китайские солдаты и мирные жители спасли сотни американских летчиков ценой сотен тысяч жизней китайцев. Такая дружба, выкованная в крови и огне, непременно будет жить в поколениях», – заявил он.

    Си напомнил, что Трамп обещал «сделать Америку снова великой» и повести американский народ к значительным достижениям. «Китай стремится к великому национальному возрождению. Эти две цели одинаково амбициозны и, несомненно, могут взаимно укреплять друг друга. Китай и Штаты должны действовать как ответственные великие державы», – подчеркнул глава КНР.

    Одной из сфер, где Пекин и Вашингтон видят возможности для взаимодействия, Си назвал искусственный интеллект. Китайский лидер призвал «расширить список направлений сотрудничества и сократить список проблем» в контексте американо-китайских экономических и торговых отношений. По его словам, обе страны являются крупными державами в области искусственного интеллекта. «Хотя между нами существует конкуренция, возможности для сотрудничества еще шире», – отметил политик.

    При этом Си призвал стороны сохранять диалог и не допускать конфронтации. «Мы должны мирно сосуществовать. Китай и Соединенные Штаты, как две крупные страны, выиграют от сотрудничества и проиграют в конфронтации. Вооруженные силы обеих стран должны поддерживать регулярный диалог, совершенствовать механизмы взаимодействия и предотвращения кризисов», – приводит The Guardian слова Си.

    Символической частью визита стали и жесты, призванные подчеркнуть дружбу двух стран. Си выразил мнение, что панды Пин-Пин и Фу Шуан, которых перевезут в зоопарк Атланты, являются посланниками дружбы между народами Китая и США. Трамп подарил председателю КНР национальный символ США – скульптуру белоголового орлана.

    На торжественном ужине в Белом доме присутствовали Си Цзиньпин, его жена Пэн Лиюань, Дональд и Мелания Трамп, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель AMD Лиза Су и другие представители ведущих технологических компаний.

    Впрочем, за внешней демонстрацией взаимопонимания сохраняются серьезные разногласия, прежде всего в торговой сфере. Еще до начала переговоров американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Пекин и Вашингтон договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 года в надежде достигнуть за это время более масштабной сделки. Споры о пошлинах, редкоземельных материалах и технологических ограничениях остались открытыми, пишет Reuters.

    Еще одной чувствительной темой остаются ядерные возможности Китая. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале. Вашингтон сомневается в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на соответствующие испытания. Обсуждения проходили в рамках многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке.

    США оказывали давление на Пекин, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний крайне низкой мощности. Кроме того, Вашингтон требует от Китая уведомлять США о подобных испытаниях. Пекин отвергает эти обвинения. Между тем китайские ракеты были продемонстрированы на военном параде в столице КНР в 2025 году.

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    25 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».

    «В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

    Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.


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    25 сентября 2026, 02:13 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от обогащенного урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного до 60% урана, в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Пезешкиан заявил в четверг, что Тегеран по-прежнему готов добиваться соглашения с Вашингтоном путем переговоров.

    «Да, на все, что обсуждается и обсуждается, находится в рамках международного права и по праву принадлежит нам согласно международному праву», – ответил Пезешкиан на вопрос Fox News о готовности Тегерана отказаться от запасов обогащенного до 60% урана.

    Он добавил, что Тегеран никогда не стремились ни к чему большему. Только следуя соглашению с президентом США, которое было подписано.

    «Это соглашение было подписано, и, основываясь на нем, мы готовы и по-прежнему желаем двигаться вперед», – подчеркнул он.

    Пезешкиан отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия и желает придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы и подтвердил отказ Ирана от ядерного оружия.


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    25 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Саудовская Аравия сообщила о новых атаках йеменских хуситов

    Саудовская Аравия сообщила о новых атаках хуситов, Франция предложила помощь

    Tекст: Игорь Иножарский

    Саудовская Аравия сообщила о новых атаках хуситов на свои объекты, после чего Франция предложила королевству военную поддержку для защиты стратегического порта Янбу на Красном море.

    Франция предложила Саудовской Аравии военную помощь для обеспечения безопасности порта Янбу после того, как Эр-Рияд заявил о новых нападениях со стороны йеменских мятежников-хуситов, передает Euronews.

    Порт Янбу является основным экспортным терминалом Саудовской Аравии на Красном море. Он связан с нефтедобывающими регионами страны трубопроводом «Восток-Запад» (Petroline).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию. В четверг ПВО королевства перехватила шесть выпущенных хуситами ракет. На прошлой неделе хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии.

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    25 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лавров и Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США

    Лавров и Аракчи подтвердили дипломатическое окончания войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявили о необходимости дипломатического решения ближневосточного кризиса на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

    Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИД России. Дипломаты обсудили региональные и международные вопросы, уделив особое внимание развитию ситуации вокруг Ирана.

    «Подчеркнута безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного незаконными действиями США и Израиля», – сказано в сообщении.

    Стороны также затронули реализацию договоренностей, достигнутых президентами государств в Бишкеке 1 сентября. Лавров и Аракчи также согласовали расписание будущих двусторонних контактов на различных уровнях, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявлял, что конфликт с США коренным образом изменил порядок на Ближнем Востоке. В июле Лавров и Аракчи обсуждали ситуацию в Персидском заливе. Глава МИД Ирана сообщал об обмене сообщениями между Ираном и США через посредников.

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    25 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Умер пострадавший при покушении на Трампа американец

    ABC: В США скончался пострадавший при покушении на Трампа в 2024 году мужчина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американец Джеймс Копенхейвер, получивший ранения во время стрельбы на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году, ушел из жизни в больнице Питтсбурга, сообщил телеканал ABC.

    О смерти мужчины стало известно в среду, передает ТАСС со ссылкой на ABC. Он скончался 23 сентября, однако точная причина гибели пока не установлена врачами.

    Инцидент произошел в 2024 году во время публичного выступления политика в городе Батлер. В ходе стрельбы тяжелые травмы получили три сторонника республиканца, включая 76-летнего Копенхейвера.

    Трамп отреагировал на печальное известие в социальной сети Truth Social. Он заявил, что Копенхейвер был патриотом и бойцом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое покушение на Дональда Трампа произошло в июле 2024 года в городе Батлер.

    В результате стрельбы двое участников предвыборного митинга получили тяжелые ранения. Сам Трамп заявил о попадании пули в верхнюю часть правого уха.

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    25 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Главы МИД России и Ирана обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

    Аракчи рассказал Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поделился с главой МИД Сергеем Лавровым деталями диалога с Оманом о создании безопасного маршрута в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал российскому коллеге Сергею Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу. Встреча дипломатов состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иранское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное заявление по итогам встречи, сообщает РИА «Новости».

    «Глава МИД нашей страны проинформировал российского коллегу о текущей ситуации, связанной с переговорами и договоренностью Ирана и Омана касательно создания безопасного маршрута для судоходства в Ормузском проливе», – отметили в министерстве.

    Стороны также затронули усилия международных посредников по урегулированию ближневосточного кризиса дипломатическим путем. Аббас Аракчи подчеркнул, что напряженность в регионе стала прямым следствием политики Соединенных Штатов.

    По словам Аракчи, Тегеран настроен на мирное решение вопросов. При этом иранская сторона готова жестко отстаивать свои национальные интересы и не позволит использовать пролив для создания угроз безопасности государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе. Месяцем ранее дипломаты этих государств обсудили создание временного совместного коридора для безопасного движения судов.

    Позже заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали для оценки обстановки на Ближнем Востоке.

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    25 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    CNN узнал о встрече Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, по данным источников CNN, встретился в четверг в Нью-Йорке с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Стороны встретились для обсуждения американо-российского сотрудничества и мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Источники CNN сообщили, что Дмитриев находился в Нью-Йорке для продолжения миротворческих усилий и российско-американского диалога после встречи президента России Владимира Путина с американскими посланниками, состоявшейся ранее в этом месяце.

    В среду госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. А президент Трамп на этой неделе подтвердил свою уверенность в том, что стороны достигнут соглашения, несмотря на продолжающуюся войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил о желании президента США вести диалог с Россией. При этом в РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке.

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    25 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США

    WSJ: Катар работает над возобновлением переговоров Ирана и США

    Tекст: Мария Иванова

    Катар в ближайшее время намерен возобновить переговоры между Соединенными Штатами и Ираном для урегулирования конфликта и открытия Ормузского пролива.

    Посредники, среди которых выступает Катар, настаивают на проведении нового раунда переговоров в Омане уже на следующей неделе. Их цель – убедить Вашингтон и Тегеран открыть Ормузский пролив и начать процесс урегулирования конфликта, пишет WSJ.

    Отмечается, что Катар пытается обойти Генеральную Ассамблею ООН для возобновления диалога.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для запуска процесса заключения мирного соглашения. Однако через три недели началась новая эскалация: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, что привело к возобновлению обмена ударами. Сейчас свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы.

    Во вторник бизнесмен Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки по Ирану.

    В воскресенье Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров.

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    25 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Израиль и арабские страны возобновили встречи по Авраамовым соглашениям

    Израиль и арабские страны впервые за три года провели переговоры

    Tекст: Мария Иванова

    В Нью-Йорке возобновились переговоры между Израилем и арабскими странами в рамках Авраамовых соглашений, к которым впервые присоединились представители Казахстана.

    Представители Израиля, США, Бахрейна, Марокко и ОАЭ провели в Нью-Йорке первую более чем за три года встречу по Авраамовым соглашениям, передает ТАСС.

    Диалог направлен на улучшение отношений между еврейским государством и арабскими странами. Впервые в переговорах приняли участие представители Казахстана, выразившие желание присоединиться к договоренностям.

    Предыдущая рабочая встреча в таком формате прошла в январе 2023 года в Абу-Даби. После событий 7 октября 2023 года и начала масштабных боевых действий Израиля в секторе Газа страны приостановили контакты. администрация президента США Дональда Трампа уделяет первостепенное внимание возобновлению работы этого формата.

    Авраамовы соглашения были достигнуты в 2020 году при посредничестве США, тогда отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических связей объявил Судан. До этого у Израиля были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент США Дональд Трамп предложил лидерам арабских стран подписать мирные договоры с Израилем.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    В прошлом году власти Казахстана заявили о намерении официально присоединиться к Авраамовым соглашениям.

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    25 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин завершил государственный визит в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин закончил поездку в Вашингтон, обсудив с президентом США Дональдом Трампом ключевые мировые проблемы и перспективы двусторонних отношений.

    Лидер Китая Си Цзиньпин завершил свой государственный визит в США. Он покинул американскую столицу в пятницу, после переговоров с президентом Штатов, передает РИА «Новости».

    Политики детально обсудили торговлю, искусственный интеллект, украинский кризис и ситуацию вокруг Тайваня. В аэропорту высокого гостя провожали официальные лица под торжественные залпы 21 артиллерийского орудия.

    Оценивая прошедший диалог, глава азиатского государства подчеркнул его продуктивность. «Переговоры с американским коллегой были искренними и глубокими», – заявил Си Цзиньпин. Он добавил, что сторонам удалось достичь взаимопонимания по множеству сложных тем.

    Американский президент также положительно охарактеризовал состоявшиеся дискуссии. Он отметил, что провел отличную встречу с китайским коллегой. До конца года политики планируют встретиться еще два раза: на ноябрьском саммите АТЭС в Шэньчжэне и декабрьской встрече G20 в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет государственным визитом. Глава Белого дома лично встретил китайского лидера у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    В ходе переговоров в Вашингтоне политики достигли новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений.

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    25 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине

    США не включили ракеты для Patriot в пакет военпомощи Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США, которые решили потратить почти все 400 млн долларов, одобренных Конгрессом на военную помощь Украине, ракеты для систем ПВО Patriot, о которых настоятельно просил киевский режим, не стали.

    «Ракеты Patriot в комплект не входят. Один из источников сообщил, что в состав военной техники не входили ракеты Patriot. <...> Война США в Иране и война на Украине истощили мировые запасы Patriot, и Киев умоляет о предоставлении новых», – сообщило Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обязалась потратить почти все 400 млн долларов военной помощи Киеву, чтобы средства не сгорели до 30 сентября.

    По данным источников, к началу текущей недели было направлено 307 млн долларов из 400 млн долларов, предусмотренных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI). Оставшиеся 93 млн долларов власти планируют зарезервировать до конца финансового года, который завершается 30 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава обещала поставить Киеву очередную партию ракет для комплексов Patriot. Генсекретарь НАТО Рютте сообщил о дефиците ракет-перехватчиков для ПВО Украины.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.


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