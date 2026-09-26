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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    26 сентября 2026, 01:11 • Новости дня

    Хакеры ShinyHunters украли медицинские данные сотрудников ФБР

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно заявлениям хакеров и документам, изученным агентством Reuters, данные сотрудников ФБР, недавно украденные хакерами из ShinyHunters, включают конфиденциальные записи психиатрических и медицинских экспертиз.

    ShinyHunters – одна из самых известных и стремящихся к вниманию хакерских группировок в мире, во вторник впервые заявила о взломе ФБР.

    В результате взлома группа получила подробную информацию о сотрудниках бюро и их заданиях, включая секретную работу против китайских шпионов, российской разведки, наркокартелей и других, передает Reuters.

    По мнению Эрика О'Нила, бывшего сотрудника ФБР, утечка грозит превратиться в серьезную контрразведывательную угрозу. Он добавил, что украденные данные станут мощным магнитом для враждебных шпионов.

    Ранее на этой неделе ShinyHunters распространила медицинские файлы среди небольшого круга журналистов после того, как объявила о взломе сайта FBIjobs.gov и краже, по ее утверждению, от 2 до 3 терабайт данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР заявило о начале расследования сообщений о взломе служебных сервисов.

    В начале сентября Федеральное бюро расследований начало расследование масштабной утечки личных данных миллионов американских граждан.

    23 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля

    Американист Дудаков: Запрет на экспорт американского дизеля потрясет мировой рынок

    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля
    @ Nam Y. Huh/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация на топливном рынке США подрывает ключевые секторы экономики – от фермерских хозяйств, где фиксируются рекордные темпы банкротств, до логистики, разгоняющей инфляцию в стране. На этом фоне в Вашингтоне все активнее обсуждают запрет на экспорт дизеля. Однако такая мера приведет к масштабным последствиям для американского и мирового рынков, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США охватил топливный кризис. В стране наблюдается острый дефицит дизельного топлива. На этом фоне цены на дизель достигли пиковых значений за всю историю: средняя стоимость составляет 6,5 доллара за галлон, а в отдельных штатах – в частности в Калифорнии – и вовсе доходит до 8,9 доллара за галлон», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его словам, ситуация на топливном рынке «бьет» по всем секторам американской экономики. «Так, фиксируются рекордные темпы банкротства фермерских хозяйств. Дорожает и логистика, которая разгоняет инфляцию внутри Америки. В канун промежуточных выборов в Конгресс все это неприятно сказывается на рейтинге Дональда Трампа и Республиканской партии», – указал собеседник.

    На этом фоне в Штатах все более активно обсуждается тема запрета экспорта дизельного топлива. «Впрочем, сама мера – «ядерная опция», потому что последствия окажутся довольно серьезными. Вероятно, другие страны в отместку начнут перекрывать поставки нефти в США, и тогда Америка столкнется с еще более острым топливным и нефтяным кризисом», – рассуждает Дудаков.

    «Кроме того, американские нефтяники рискуют потерять внешние рынки сбыта, может, даже безвозвратно, поскольку восстановить утраченные позиции впоследствии будет непросто», – добавил он. Аналитик допускает, что администрация Трампа в связи с рисками не станет вводить ограничения на экспорт дизеля. Но если Вашингтон все же примет такое решение, то американский и мировой топливные рынки ждут серьезные потрясения, заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен в США. Он сообщил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта. «Я говорил: давайте не будем отправлять дизель за рубеж. Мы производим много дизеля», – сказал американский лидер. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока оценивается целесообразность такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. «Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет», – сказал он.

    Подобное заявление означает изменение курса американской администрации, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до 6,53 доллара за галлон, что почти на три доллара выше уровня прошлого года. Цены выросли на фоне сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Телеканал CNBC связал его с ударами по предприятиям в России и на Ближнем Востоке, а также ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках введения Штатами запрета на экспорт дизеля. По мнению экспертов, ограничения способны привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовут рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике, передает Axios.

    Как отмечает портал, для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля

    Президент США Дональд Трамп одобрил запрет экспорта дизельного топлива

    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выступил в поддержку введения запрета на экспорт американского дизельного топлива для снижения цен на внутреннем рынке.

    Во время совместного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским глава американского государства высказался за прекращение поставок дизельного топлива за рубеж. Политик отметил, что уже обсуждал необходимость такой меры со своими подчиненными, пишет Axios.

    Подобное заявление означает изменение курса администрации США, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках подобного шага. По мнению экспертов, запрет способен привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовет рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике. Глава Американского института нефти Майк Соммерс также подчеркнул, что ограничение экспорта лишь усугубит проблемы нефтепереработки и ударит по потребителям.

    Для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Дональд Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели президент США поручил переделать Триумфальную арку в Вашингтоне в военную базу. В прошлом году американский лидер решил упростить экспорт оружия.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    @ Kenny Holston/Pool/REUTERS

    Председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне с гораздо более сильных позиций, чем во время их предыдущей встречи на американской территории в 2017 году. За прошедшее время соотношение возможностей двух стран изменилось преимущественно в пользу Китая.

    Девять лет назад КНР отставала от Соединенных Штатов по целому ряду направлений и оставалась уязвимой перед торговым и технологическим давлением. Теперь Пекин возглавляет страну, которая превратилась в самостоятельный центр технологического и промышленного развития, сообщает CNN.

    Китайские компании добились значительных результатов в области искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, космических разработок, энергетики и производства микросхем. Национальные модели ИИ приблизились к передовым американским разработкам, а космические компании КНР начали запускать и возвращать многоразовые ракеты.

    Преимуществом Пекина остается и промышленный потенциал. Положительное сальдо внешней торговли Китая в прошлом году достигло 1,2 трлн долл. на фоне растущего спроса на электромобили, солнечные панели и микросхемы. Контроль КНР над цепочками поставок редкоземельных элементов предоставил ей дополнительный инструмент влияния на Вашингтон.

    Директор Института международных исследований Фуданьского университета У Синьбо отметил, что Китай стал значительно увереннее и нашел эффективный способ сдерживать США. По его оценке, Вашингтону теперь придется относиться к Пекину с большим уважением и выстраивать более равноправные отношения.

    Одним из источников уверенности китайского руководства стала диверсификация торговли и последовательное укрепление технологической самостоятельности. Давление со стороны первой администрации Трампа подтолкнуло Пекин к масштабным вложениям в собственные разработки и их внедрению в промышленность.

    Показательным примером CNN называет компанию Huawei, которая продолжила развиваться после включения в американский санкционный список. В преддверии визита Си Цзиньпина она объявила о досрочном выпуске нового поколения процессоров Ascend для систем искусственного интеллекта.

    При этом китайская экономика продолжает сталкиваться с внутренними проблемами. В стране сохраняются высокая молодежная безработица, слабое потребление, долговая нагрузка местных властей и кризис в секторе недвижимости. Пекин рассчитывает, что технологическое развитие придаст экономике новый импульс.

    На переговорах китайская делегация намерена добиваться большей предсказуемости торговых и технологических отношений, а также отказа США от новых ограничений. В то же время Пекин подчеркивает, что вопросы Тайваня, политического устройства, прав человека и права Китая на развитие остаются для него «красными линиями».

    Обе стороны понимают, что усиление давления способно вновь привести их экономики к угрозе полного размежевания. Предыдущее торговое противостояние удалось остановить после того, как Китай пригрозил расширить ограничения на экспорт стратегически важных редкоземельных элементов.

    Бывший генеральный консул США в Гонконге Курт Тонг считает, что ни одна из сторон больше не обладает очевидным экономическим превосходством. По его мнению, Трамп теперь воспринимает Си Цзиньпина как равного оппонента, а не как лидера, которого можно вынудить к односторонним уступкам.

    CNN также указала на укрепление глобального влияния Китая. Согласно июльскому опросу Pew Research Center, в большинстве из 36 охваченных исследованием стран отношение к КНР оказалось более благоприятным, чем к США. Дополнительными инструментами китайской «мягкой силы» стали электромобили, модели искусственного интеллекта и продукция массовой культуры.

    В преддверии встречи Пекин демонстрирует Вашингтону новую реальность: Китай заинтересован в стабильных отношениях с Соединенными Штатами, однако его дальнейший подъем больше не зависит от американской поддержки, отмечает телеканал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в Соединенные Штаты с государственным визитом. Американская администрация после долгих споров согласилась наделить эту поездку высшим дипломатическим статусом. Президент США Дональд Трамп запланировал лично встретить китайского лидера у трапа самолета.

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    23 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому напрямую договариваться с Илоном Маском об использовании системы Starlink для ударов вглубь российской территории, сообщила журналистка Найя Саджая.

    Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.

    В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.

    «Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.

    Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.

    Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

    Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

    Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.

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    23 сентября 2026, 10:06 • Новости дня
    Зеленский заявил о желании Киева и Вашингтона завершить конфликт до зимы

    Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы после встречи с Трампом

    Зеленский заявил о желании Киева и Вашингтона завершить конфликт до зимы
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до наступления зимы после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Киев и Вашингтон хотят завершить конфликт на Украине до наступления зимы. Об этом Зеленский сообщил после встречи с американским лидером в Нью-Йорке.

    Зеленский назвал прошедшую во вторник на полях Генассамблеи ООН встречу с Трампом позитивной и продуктивной, передает Euronews.

    Украинский лидер выразил надежду, что при поддержке США конфликт удастся завершить до начала зимнего периода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп послал президента Украины Владимира Зеленского обсуждать использование Starlink с Илоном Маском. Во вторник Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов. В понедельник СМИ сообщили о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    24 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс

    Трамп встретил Си Цзиньпина у трапа самолета на базе Эндрюс

    Трамп лично встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс
    @ Jonathan Ernst/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп нарушил дипломатическую традицию и лично поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолета по прибытии китайского лидера на авиабазу Эндрюс.

    Американские президенты обычно принимают иностранных лидеров в Белом доме, поэтому встреча в аэропорту стала необычным жестом, пишет Axios. Глава американского государства встретил гостя у подножия лестницы самолета на территории военной базы в штате Мэриленд.

    В последние десятилетия президенты США приезжали в аэропорты округа Колумбия только для встречи римских пап. В частности, Джордж Буш встретил Бенедикта XVI на базе Эндрюс в 2008 году, а Барак Обама там же приветствовал папу Франциска в 2015 году. Остальных лидеров традиционно принимают в Вашингтоне.

    Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что летом председатель КНР принимал американского лидера в Китае во время исторического саммита. По ее словам, теперь Дональд Трамп отвечает взаимностью на гостеприимство, так как готов выстраивать отношения с кем угодно ради продвижения национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп рассказал о гостях на приеме в честь Си Цзиньпина. В четверг председатель КНР призвал Соединенные Штаты к партнерству. В четверг Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом.

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    23 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Экономист назвал три причины, почему США не запретят экспорт дизеля

    Эксперт Юшков: Запрет на экспорт дизеля ударит по репутации США

    Экономист назвал три причины, почему США не запретят экспорт дизеля
    @ JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вашингтон вряд ли решится запретить экспорт дизтоплива, поскольку решение было бы слишком рискованным. Так, ограничение ударит по доходам нефтяных компаний, приведет к росту цен на дизель за пределами США и подорвет доверие к энергетической политике Штатов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «У США достаточно инструментов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Например, американские власти могут объявить о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива или скором заключении сделки. Такой шаг способен снизить стоимость нефти. Вслед за этим упадут и цены на дизель как на глобальном рынке, так и в самих Штатах», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его мнению, несмотря на обсуждения в Вашингтоне запрета на экспорт дизтоплива, вероятность принятия такого решения минимальна по трем причинам. «Во-первых, эта мера существенно сократит доходы нефтяных компаний, а Дональд Трамп в этом не заинтересован, потому что нефтяники выступали основными спонсорами его избирательной кампании», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, последствия запрета выйдут далеко за пределы США. «На внутреннем рынке топливо может стать дешевле, но остальной мир столкнется с еще более высокими ценами. Дело в том, что США поставляют много дизеля, причем занимают те рынки, где ранее присутствовала Россия. Например, в Бразилии», – уточнил Юшков.

    В-третьих, введение ограничений на поставки дизеля подорвет доверие к США, продолжил аналитик. Экономист напомнил, что ранее американские власти активно призывали страны покупать их нефть и СПГ. «Если Штаты запретят экспорт дизельного топлива, у партнеров неизбежно возникнут опасения, что следующие ограничения могут коснуться СПГ», – рассуждает спикер.

    Москве было бы выгодно, если бы Вашингтон запретил экспорт дизеля. «Это стало бы очередным подтверждением, что в условиях проблем американцы в первую очередь думают о собственных интересах, – подчеркнул Юшков. – Но, повторю, ситуация на американском топливном рынке пока не настолько критичная, чтобы власти предпринимали жесткие меры в виде запретов».

    Ранее Дональд Трамп поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен в США. Он сообщил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта. «Я говорил: давайте не будем отправлять дизель за рубеж. Мы производим много дизеля», – сказал американский лидер. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока оценивается целесообразность такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. «Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет», – сказал он.

    Подобное заявление означает изменение курса американской администрации, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до 6,53 доллара за галлон, что почти на три доллара выше уровня прошлого года. Цены выросли на фоне сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Телеканал CNBC связал его с ударами по предприятиям в России и на Ближнем Востоке, а также ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках введения Штатами запрета на экспорт дизеля. По мнению экспертов, ограничения способны привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовут рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике, передает Axios.

    Как отмечает портал, для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

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    24 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Трамп скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином

    Трамп скривился во время встречи с Си Цзиньпином из-за бомбардировщика

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп скривился от неожиданности из-за пролетевшего над ним и председателем КНР Си Цзиньпином американского стратегического бомбардировщика B-1.

    Трамп встретил Си Цзиньпина на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Во время исполнения американского гимна над лидерами двух стран пролетели стратегические бомбардировщики B-1. На опубликованных кадрах видно, как глава Белого дома на секунду слегка пригнулся, стиснул зубы и повернул голову вслед самолетам, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер также проследил за бомбардировщиками взглядом, однако почти никак не отреагировал на громкий звук. После этого Трамп повернулся к Си Цзиньпину и что-то ему сказал.

    Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп лично поприветствовал китайского лидера у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Глава протокола американской администрации Моника Кроули заранее допускала пролет военных самолетов над главами государств во время церемонии.

    На предстоящих переговорах американский лидер намеревался обсудить регулирование искусственного интеллекта.

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    25 сентября 2026, 05:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин объявил о новом историческом этапе отношений с США

    Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений с США

    Си Цзиньпин объявил о новом историческом этапе отношений с США
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале нового исторического этапа в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами Америки во время визита в Вашингтон.

    «Сегодня китайско-американские отношения находятся на новом историческом этапе», – передает слова Си Цзиньпина во время приветственного банкета в Белом доме РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что инициатива президента США Дональда Трампа сделала возможными значительные достижения американского народа. В то же время Китай стремится к великому возрождению нации, а модернизация постоянно открывает новые горизонты.

    Китайский лидер отметил, что обе эти грандиозные цели могут в полной мере дополнять друг друга. Он выразил благодарность Трампу и его супруге Мелании за теплое гостеприимство, отметив тщательность и заботу в организации визита.

    Си Цзиньпин предложил поднять тост за здоровье американского президента и его жены.

    «Я предлагаю поднять тост за здоровье президента Дональда Трампа и госпожи Мелании, за процветание и прогресс Китая и США, а также за дружбу между нашими народами», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Си Цзиньпин анонсировал передачу двух панд американскому зоопарку. А президент США скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином.

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    25 сентября 2026, 15:06 • Новости дня
    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед Маслов: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии
    @ Wang Ye/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и Китай в ходе нынешнего саммита подали миру позитивные сигналы о готовности решать двусторонние проблемы, влияющие на мировые рынки. Впрочем, напряженность между Вашингтоном и Пекином сохранится в вопросах борьбы за влияние в Азии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал «отличными» переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Американская и китайская делегации в ходе нынешней встречи максимально усилили демонстрацию дружественной символики – от обмена знаковыми подарками до апелляции к историческим параллелям. Цель обеих стран – показать своим гражданам и всему миру, что трудности в их двусторонних отношениях носят временный характер», – объяснил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

    По словам эксперта, глобальная значимость сигналов Вашингтона и Пекина о планах дальнейшего взаимодействия объясняется влиянием американо-китайской конфронтации на мировые рынки. «Из позитивных промежуточных итогов саммита очевидно, что стороны намерены обсуждать стандарты развития искусственного интеллекта. Кроме того, возможно, сегодня будет заключен ряд крупных сделок по расширению взаимной бизнес-интеграции», – спрогнозировал аналитик.

    «Помимо этого, Белый дом заметно смягчил риторику по Тайваню, выразив готовность идти на разумные компромиссы. Заявления о ситуации с соблюдением прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе также сняты с повестки», – детализировал политолог.

    Впрочем, между Вашингтоном и Пекином сохраняется множество нерешенных вопросов. «Перемирие в области тарифной пикировки продлено лишь на два месяца. США сохраняют рычаги давления в этой сфере. Кроме того, Китай не дал никаких публичных заверений в отказе от использования в спорах с Вашингтоном фактора редкоземельных металлов», – обратил внимание собеседник.

    «Судя по всему, определенная двусторонняя напряженность сохранится и в борьбе за рынки. Также обе стороны не станут отказываться от попыток наращивать влияние в Азии в целом. В этом вопросе, среди прочего, будут задействованы Индия и японский военный фактор», – резюмировал Маслов.

    В четверг в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В числе прочего они обсудили ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Также были затронуты вопросы, касающиеся Тайваня и Ирана, сообщает CNN.

    Американский лидер заявил, что встреча прошла отлично. По словам Трампа, между ним и китайским лидером установились «великие отношения, основанные на взаимном уважении и жизненных интересах наших народов». «Наши команды работают над тем, чтобы способствовать более сбалансированным торговым отношениям, включая предоставление нового доступа на рынок для американских фермеров и животноводов», – сообщил глава Белого дома.

    В свою очередь Си назвал переговоры искренними и глубокими. «Мы достигли множества новых консенсусов, обогатили содержание конструктивных и стабильных стратегических связей Китая и США. Мы придали новые стратегические ориентиры отношениям», – сказал он перед торжественным ужином в Белом доме.

    Говоря об отношениях двух стран, Си отметил, что более 80 лет назад народы Китая и США плечом к плечу сражались против Японии. «В ходе войны сопротивления японской агрессии китайские солдаты и мирные жители спасли сотни американских летчиков ценой сотен тысяч жизней китайцев. Такая дружба, выкованная в крови и огне, непременно будет жить в поколениях», – заявил он.

    Си напомнил, что Трамп обещал «сделать Америку снова великой» и повести американский народ к значительным достижениям. «Китай стремится к великому национальному возрождению. Эти две цели одинаково амбициозны и, несомненно, могут взаимно укреплять друг друга. Китай и Штаты должны действовать как ответственные великие державы», – подчеркнул глава КНР.

    Одной из сфер, где Пекин и Вашингтон видят возможности для взаимодействия, Си назвал искусственный интеллект. Китайский лидер призвал «расширить список направлений сотрудничества и сократить список проблем» в контексте американо-китайских экономических и торговых отношений. По его словам, обе страны являются крупными державами в области искусственного интеллекта. «Хотя между нами существует конкуренция, возможности для сотрудничества еще шире», – отметил политик.

    При этом Си призвал стороны сохранять диалог и не допускать конфронтации. «Мы должны мирно сосуществовать. Китай и Соединенные Штаты, как две крупные страны, выиграют от сотрудничества и проиграют в конфронтации. Вооруженные силы обеих стран должны поддерживать регулярный диалог, совершенствовать механизмы взаимодействия и предотвращения кризисов», – приводит The Guardian слова Си.

    Символической частью визита стали и жесты, призванные подчеркнуть дружбу двух стран. Си выразил мнение, что панды Пин-Пин и Фу Шуан, которых перевезут в зоопарк Атланты, являются посланниками дружбы между народами Китая и США. Трамп подарил председателю КНР национальный символ США – скульптуру белоголового орлана.

    На торжественном ужине в Белом доме присутствовали Си Цзиньпин, его жена Пэн Лиюань, Дональд и Мелания Трамп, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель AMD Лиза Су и другие представители ведущих технологических компаний.

    Впрочем, за внешней демонстрацией взаимопонимания сохраняются серьезные разногласия, прежде всего в торговой сфере. Еще до начала переговоров американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Пекин и Вашингтон договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 года в надежде достигнуть за это время более масштабной сделки. Споры о пошлинах, редкоземельных материалах и технологических ограничениях остались открытыми, пишет Reuters.

    Еще одной чувствительной темой остаются ядерные возможности Китая. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале. Вашингтон сомневается в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на соответствующие испытания. Обсуждения проходили в рамках многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке.

    США оказывали давление на Пекин, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний крайне низкой мощности. Кроме того, Вашингтон требует от Китая уведомлять США о подобных испытаниях. Пекин отвергает эти обвинения. Между тем китайские ракеты были продемонстрированы на военном параде в столице КНР в 2025 году.

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    23 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

    Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Российский лидер Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но конкретных планов и сроков переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сохраняет готовность провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретные сроки пока не определены, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что никаких решений по переговорам на высшем уровне в настоящее время нет.

    «По каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече – готовность президента есть», – отметил представитель Кремля.

    Песков также напомнил, что в телефонных разговорах Владимир Путин и Дональд Трамп регулярно подтверждают намерение провести очную встречу при необходимости.

    При этом он подчеркнул, что любые переговоры по украинскому урегулированию, в том числе с участием президента США и Владимира Зеленского, требуют тщательной предварительной подготовки на уровне экспертов, иначе они станут пустой тратой времени.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина может состояться на ноябрьском саммите АТЭС в Китае при условии их личного присутствия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    25 сентября 2026, 00:05 • Новости дня
    Трамп повеселил Си Цзиньпина оригинальным портретом Байдена в Белом доме

    Си Цзиньпин улыбнулся при виде портрета Байдена в Белом доме

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита Си Цзиньпина американский лидер Дональд Трамп похвастался фотографиями, которые он развесил в Западном крыле Белого дома и назвал Аллеей президентской славы.

    По данным видеоролика, опубликованного в социальных сетях помощником Белого дома, Трамп показал Си Цзиньпину фотографию, сделанную во время визита президента США в Пекин в мае.

    «Кто это? Я его не узнаю!» – пошутил Трамп. – «Мы очень вас уважаем. Мы это вывесили. Мы вывесили это год назад, в знак уважения».

    Согласно изображению, распространенному посольством Китая, Трамп показал Си Цзиньпину настенную копию Декларации независимости, которую он установил в Овальном кабинете, и Аллею президентской славы из фотографий американских лидеров в золотых рамах.

    Сделав пафосную остановку, он указал на свои портреты, по одному на каждый из его президентских сроков, пишет US News.

    Между ними, вместо портрета экс-президента Джо Байдена, висит изображение авторучки, которая часто заменяла его предшественника-демократа и как намек на слова Трампа о неспособности Байдена справляться со своей работой к концу президентского срока.

    На видео, снятом помощником, Трамп указывает на три изображения и говорит: «Трамп, потом Трамп, а это – авторучка», – в то время как Си Цзиньпин смеется.

    «Это Байден», – сказал Трамп, хлопнув Си Цзиньпина по руке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Си Цзиньпин анонсировал передачу двух панд американскому зоопарку. А президент США скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином.

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    24 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    WSJ узнала о тайном давлении США на КНР из-за ядерных испытаний

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Китай в связи с предполагаемыми ядерными испытаниями в ходе конфиденциальных переговоров, сообщили источники газеты WSJ.

    Администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале на фоне сомнений в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на ядерные испытания, заявили официальные лица США изданию Wall Street Journal (WSJ).

    Обсуждения проходили в кулуарах многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке (Марокко), где США оказывали давление на Китай, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний очень низкой мощности.

    Китай отрицает обвинения США, а последние требуют уведомлять Вашингтон перед проведением испытаний баллистических ракет.

    Ядерные ракеты были продемонстрированы на военном параде в Пекине в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Лидер США заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином, а тот призвал США к партнерству.

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    23 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Австралия отказалась освободить американские соцсети от новых ограничений

    Австралия отклонила просьбу США вывести их соцсети из-под новых ограничений

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе решительно отверг призыв США вывести американские социальные сети из-под действия готовящихся в стране новых ограничений, заявив о намерении отстаивать национальные интересы.

    Посольство США в Австралии ранее назвало предлагаемые Канберрой меры «экстерриториальной цензурой» и призвало освободить американские социальные платформы от новых требований, передает РИА «Новости».

    Альбанезе, общаясь с журналистами в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, подчеркнул, что новые правила направлены не на передачу контроля правительству, а на возвращение пользователям контроля над тем, что они видят на своих устройствах. На вопрос о том, подрывает ли позиция Вашингтона усилия австралийских властей, премьер ответил отрицательно.

    Правительство Австралии 8 сентября опубликовало проект поправок к закону о безопасности в интернете. Документ предусматривает введение для онлайн-сервисов обязанности заранее выявлять и снижать предсказуемые риски причинения вреда пользователям. В частности, пользователям планируют дать возможность выбирать между алгоритмической рекомендательной лентой и лентой публикаций от выбранных ими аккаунтов.

    Австралия стала первой страной, где с 10 декабря 2025 года на национальном уровне начали действовать ограничения на использование ряда социальных платформ детьми младше 16 лет. После этого аналогичные инициативы стали рассматриваться и в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года платформа Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для подростков.

    В прошлом году в стране начали удалять из соцсетей аккаунты пользователей младше 16 лет.

    В 2024 году австралийские власти внесли законопроект о запрете соцсетей для детей младше 16 лет.

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    23 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    Трамп подтвердил готовность к диалогу с КНДР

    Президент Южной Кореи заявил о желании Трампа возобновить диалог с КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил о готовности американского лидера Дональда Трампа возобновить диалог с КНДР для установления мира на Корейском полуострове.

    Ли Чжэ Мен сообщил, что американский лидер в ходе переговоров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке подтвердил свое стремление к диалогу с КНДР, передает РИА «Новости».

    «Наиболее значительным для меня стало то, что президент Трамп вновь подтвердил свое стремление к диалогу с КНДР», – написал Ли Чжэ Мен в среду в социальной сети. Глава государства подчеркнул, что Южная Корея и США продолжат еще более тесную коммуникацию для возобновления диалога и возвращения мира на Корейский полуостров.

    Кроме того, на переговорах с Трампом обсуждались южнокорейские инвестиции в размере 350 млрд долларов в экономику США в обмен на снижение американских тарифов. Стороны также затронули вопросы расширения сотрудничества в судостроении, обогащения урана для строительства Сеулом атомной подлодки и передачи Сеулу от Вашингтона оперативного командования войсками в военное время.

    Накануне президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил Вашингтону смягчить санкционное давление на КНДР.

    В августе американский лидер запланировал новые переговоры с Ким Чен Ыном до конца года.

    Глава Белого дома подтвердил готовность северокорейского руководителя к двустороннему диалогу.

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