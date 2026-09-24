  • Новость часаСи Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом
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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
    Объявлена дата первого заседания Госдумы нового созыва
    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана
    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года
    Путин назвал цифровой рубль полноценным средством платежа
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    24 сентября 2026, 01:30 • Новости дня

    Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Америку для обсуждения глобальных вопросов и двусторонних отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    Глава китайского государства пробудет в Америке до 25 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайские СМИ. «Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом», – пишет агентство. Ожидается, что американский лидер проявит редкий жест и лично встретит гостя на летном поле.

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь ранее раскрыл повестку переговоров. Стороны намерены затронуть важнейшие аспекты двустороннего взаимодействия. Политики также планируют поговорить о поддержании глобального мира и мировом развитии.

    Первый государственный визит китайского руководителя в Соединенные Штаты прошел в 2015 году. Позже он приезжал на четвертый саммит по ядерной безопасности, общался с Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго в 2017 году и посещал Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР вылетел в Соединенные Штаты с первым за 11 лет государственным визитом.

    Американская администрация после долгих споров согласилась наделить эту поездку высшим дипломатическим статусом.

    Глава протокола Белого дома Моника Кроули анонсировала личную встречу китайского лидера Дональдом Трампом у трапа самолета.

    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

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    23 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Определены восемь госкомпаний для частичного переезда из Москвы в регионы

    Решетников сообщил о частичном переезде восьми крупных госкомпаний из Москвы

    Определены восемь госкомпаний для частичного переезда из Москвы в регионы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство экономического развития России выбрало восемь крупных холдингов для частичного перевода их структур из Москвы в регионы страны, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

    В перечень вошли такие компании, как «Аэрофлот», «Почта России», «Роснефть», РЖД, «Транснефть», «Россети», «Интер РАО» и «Зарубежнефть», передает РИА «Новости». «Мы для дальнейших действий по перемещению отдельно определили критерии: штат от 2000 человек в Москве, компания не относится к оборонно-промышленному комплексу», – сообщил Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

    Решетников пояснил, что промышленный и оборонный секторы решили пока не затрагивать, чтобы не нарушать их рабочий ритм. В итоге в фокусе оказались восемь холдингов, объединяющих 250 компаний в столице с общим числом рабочих мест около 270 тыс. При этом министр отметил, что не все эти должности связаны исключительно с управлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подтвердил процесс перевода центральных офисов крупных корпораций в субъекты страны.

    В июле российский лидер утвердил перечень поручений по перемещению госкорпораций.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    В Киеве после взрывов возле вокзала начался масштабный пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве после серии мощных взрывов зафиксировано крупное возгорание в районе железнодорожного вокзала, сообщило издание «Инсайдер».

    По данным издания «Инсайдер», после серии взрывов в Киеве разгорелся сильный пожар. Очаг возгорания зафиксирован в районе железнодорожного вокзала, передает ТАСС.

    Очевидцы публикуют кадры, на которых видны клубы густого черного дыма, поднимающиеся над городом. В настоящее время в Киеве и области, а также в ряде других регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили склады хранения материалов для производства дронов в Киеве, в Одессе поражены три логистических центра, где хранились грузы для ВСУ.

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    23 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»

    Глава УАЗ Сахабиев анонсировал обновление «Буханки» и «Хантера»

    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ульяновский автозавод изучает три варианта масштабного обновления моделей «Буханка» и «Хантер», окончательное решение о векторе развития примут до конца текущего года, сообщил гендиректор предприятия Ильнур Сахабиев.

    Ульяновский автомобильный завод рассматривает несколько концепций модернизации своих специализированных моделей, передает «Российская газета».

    Генеральный директор УАЗа Ильнур Сахабиев отметил, что кардинально изменить автомобили, сохранив при этом их доступность для покупателей, будет непросто.

    «У нас сейчас идет мозговой штурм по поводу того, какой может быть новая «Буханка». Одна из идей – сохранить, например, платформу, поставить новый кузов. При этом понимаем, что если мы пойдем по пути разработки штампованного кузова, это инвестиции, которые будут нелегко вернуть, и то, что современный кузов будет использоваться на старой конструкции, тоже не совсем верный подход», – заявил руководитель предприятия.

    Второй вариант модернизации включает использование платформы внедорожника «Патриот» и установку нового кузова, как это предполагалось в проекте УАЗ-3165. Третья концепция подразумевает создание однообъемного автомобиля на базе локализованной платформы Sollers Argo. Окончательные предложения по технической концепции и первичной инвестиционной оценке компания подготовит до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ульяновский автозавод официально утвердил название «Буханка» для своей классической линейки легких грузовиков.

    Годом ранее пресс-служба предприятия объявила о продолжении выпуска автомобилей этого востребованного семейства.

    Осенью 2025 года производитель прекратил сборку внедорожников устаревшего экологического стандарта «Евро-2».

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    23 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля

    Американист Дудаков: Запрет на экспорт американского дизеля потрясет мировой рынок

    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля
    @ Nam Y. Huh/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация на топливном рынке США подрывает ключевые секторы экономики – от фермерских хозяйств, где фиксируются рекордные темпы банкротств, до логистики, разгоняющей инфляцию в стране. На этом фоне в Вашингтоне все активнее обсуждают запрет на экспорт дизеля. Однако такая мера приведет к масштабным последствиям для американского и мирового рынков, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США охватил топливный кризис. В стране наблюдается острый дефицит дизельного топлива. На этом фоне цены на дизель достигли пиковых значений за всю историю: средняя стоимость составляет 6,5 доллара за галлон, а в отдельных штатах – в частности в Калифорнии – и вовсе доходит до 8,9 доллара за галлон», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его словам, ситуация на топливном рынке «бьет» по всем секторам американской экономики. «Так, фиксируются рекордные темпы банкротства фермерских хозяйств. Дорожает и логистика, которая разгоняет инфляцию внутри Америки. В канун промежуточных выборов в Конгресс все это неприятно сказывается на рейтинге Дональда Трампа и Республиканской партии», – указал собеседник.

    На этом фоне в Штатах все более активно обсуждается тема запрета экспорта дизельного топлива. «Впрочем, сама мера – «ядерная опция», потому что последствия окажутся довольно серьезными. Вероятно, другие страны в отместку начнут перекрывать поставки нефти в США, и тогда Америка столкнется с еще более острым топливным и нефтяным кризисом», – рассуждает Дудаков.

    «Кроме того, американские нефтяники рискуют потерять внешние рынки сбыта, может, даже безвозвратно, поскольку восстановить утраченные позиции впоследствии будет непросто», – добавил он. Аналитик допускает, что администрация Трампа в связи с рисками не станет вводить ограничения на экспорт дизеля. Но если Вашингтон все же примет такое решение, то американский и мировой топливные рынки ждут серьезные потрясения, заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен в США. Он сообщил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта. «Я говорил: давайте не будем отправлять дизель за рубеж. Мы производим много дизеля», – сказал американский лидер. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока оценивается целесообразность такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. «Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет», – сказал он.

    Подобное заявление означает изменение курса американской администрации, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до 6,53 доллара за галлон, что почти на три доллара выше уровня прошлого года. Цены выросли на фоне сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Телеканал CNBC связал его с ударами по предприятиям в России и на Ближнем Востоке, а также ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках введения Штатами запрета на экспорт дизеля. По мнению экспертов, ограничения способны привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовут рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике, передает Axios.

    Как отмечает портал, для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля

    Президент США Дональд Трамп одобрил запрет экспорта дизельного топлива

    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выступил в поддержку введения запрета на экспорт американского дизельного топлива для снижения цен на внутреннем рынке.

    Во время совместного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским глава американского государства высказался за прекращение поставок дизельного топлива за рубеж. Политик отметил, что уже обсуждал необходимость такой меры со своими подчиненными, пишет Axios.

    Подобное заявление означает изменение курса администрации США, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках подобного шага. По мнению экспертов, запрет способен привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовет рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике. Глава Американского института нефти Майк Соммерс также подчеркнул, что ограничение экспорта лишь усугубит проблемы нефтепереработки и ударит по потребителям.

    Для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Дональд Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели президент США поручил переделать Триумфальную арку в Вашингтоне в военную базу. В прошлом году американский лидер решил упростить экспорт оружия.

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    23 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ухудшении состояния здоровья на фоне постоянного напряжения и признался в большом количестве неверных решений за время конфликта.

    Политик рассказал о проблемах со здоровьем в интервью американскому изданию Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Главной причиной такого состояния он назвал «непрекращающийся стресс».

    «Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», – подчеркнул он.

    Также Владимир Зеленский откровенно добавил, что за время конфликта совершил много ошибок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть переговоров политиков в Нью-Йорке продлилась сорок минут.

    Во время открытой беседы американский лидер полностью лишил гостя возможности отвечать на вопросы журналистов.

    В прошлом году глава киевского режима досрочно покинул Белый дом после ожесточенного спора с президентом США.

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    23 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

    Эксперт Шеслер: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский на полях ГА ООН пытается получить деньги, оружие и другую поддержку Запада на фоне подготовки Украины к тяжелейшей зиме. Он мечется от шантажа и угроз в адрес России к попрошайничеству. Но ЕС и США уже не готовы помогать Киеву в прежнем объеме, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский на полях ГА ООН встретился с президентом США и другими лидерами.

    «В Киеве прекрасно понимают, что ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже. Основные плательщики в украинский бюджет терпят огромные убытки. Ретейл, металлургия, сельское хозяйство, малый и средний бизнес заморозили сколько-нибудь существенную деятельность. А внешнее финансирование не помогает Украине закрыть бюджетные дыры», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, приближающаяся зима грозит Украине еще большими проблемами. «Энергетические пробелы даже деньгами закрыть не получится. Инфраструктура и логистика полуразрушены, около трети локомотивов выведено из строя российскими дронами. Стране нужны генераторы, трансформаторы для ремонта подстанций, мобильные хранилища топлива», – детализировала спикер.

    «Кроме того, поставленное оборудование нужно было бы налаживать, тестировать, запускать в работу, присоединять к энергосетям. А подавляющая часть технических специалистов попросту сбежала из страны из-за всевозможных неурядиц и опасности быть насильно мобилизованным. Сами украинские эксперты называют ближайшие полгода «зимой судного дня», – продолжает аналитик.

    В итоге, пояснила эксперт, Зеленский в ООН мечется от шантажа к жалобам, от попрошайничества – к угрозам в адрес России. «В Сети уже метко определили, что он попал в «колесо генотьбы» – словосочетание, примерно означающее «позорную борьбу». Он проявляет низкую политическую культуру и популизм, лавирует между зрадой (крах или поражение) и перемогой (победа или успех)», – сыронизировала собеседница.

    Спикер также обратила внимание на напряженную встречу Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Политическая ситуация в Европе также складывается не в пользу поддержки Украины. В Германии набирают обороты правые силы, выступающие за ограничение сотрудничества с Киевом. Во Франции растет популярность Марин Ле Пен. Премьер Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов», – продолжила эксперт.

    «Изменения в Европе сопровождаются значительными социальными и экономическими проблемами, ростом стоимости нефти, дефицитом дизеля. Все говорит, что европейским странам нужно способствовать решению украинского кризиса, а не поддерживать милитаристские устремления Киева. Таким образом, думаю, требования Брюсселем реформ от украинского руководства – лишь повод для сущностного изменения отношений с Банковой», – полагает аналитик.

    В похожей повестке прошла и встреча Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, пояснила Шеслер. «Судя по продолжительности встречи, она представляла собой во многом протокольное мероприятие с декларированием своих позиций и общими фразами», – детализировала собеседница.

    «Президенту США нужно усиливать свои электоральные позиции перед выборами в Конгресс. Это невозможно сделать без решения проблем на внутриамериканском топливном рынке. Американский лидер считает, что первопричиной проблем является украинский кризис. Поэтому он требует от Киева прекратить удары по российским НПЗ и ратует за скорейшее подписание мирного договора», – отметила спикер.

    «Что касается Японии, то она заявлением о поддержке Киева сохраняет агрессивную риторику в адрес России, ничем не рискуя и ни к чему себя не обязывая. Воинственные высказывания без какой-то особой материальной помощи стоят недорого», – резюмировала политолог.

    Напомним, с 22 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит Неделя высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН. В мероприятиях принимают участие лидеры и представители 193 государств – членов ООН.

    Так, накануне прошла встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой глава Белого дома не дал визави ответить ни на один вопрос журналистов, передает РИА «Новости». В ходе общения с прессой американский лидер высказался о возможности достижения урегулирования до зимы. Также он напомнил о росте цен на дизтопливо.

    По словам Трампа, он обсуждает с российским лидером Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины. Открытая часть встречи главы Белого дома с Зеленским продолжалась около десяти минут.

    Затем, после 40-минутной закрытой встречи, Зеленский заявил, что надеется завершить конфликт на Украине до зимы. «Я готов к трехсторонней встрече», – указал он. «Нам в этом поможет президент Трамп», – добавил Зеленский.

    Также в рамках ГА ООН состоялась встреча Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Беседа была «напряженной», сообщает Bloomberg. Европейская делегация заявила, что для продолжения финансовой помощи Киева Брюсселю необходимо видеть украинский прогресс в разработке нового законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и приближения к законодательству ЕС.

    Помимо этого, Зеленский встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. «Токио поддерживает Киев. Эта политика не изменится. Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом для помощи Украине и сохранения санкций против России», – заявила глава японского правительства.

    В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в ООН заявил, что «коалиция желающих» не отступит в своей поддержке Украины, но она также «готова обеспечить мир и стабильность» в Европе.

    Поездку Зеленского на ГА ООН можно считать проваленной, поскольку он почти ничего не выпросил у США, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Для сторонников Трампа Зеленский – токсичный тип. Теперь роль Зеленского в мировой политике – сидеть и помалкивать», – добавил он.

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    NYT: Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Чулпан Хаматова решила не принимать участие в русскоязычной версии спектакля по пьесе Эжена Ионеско в рамках европейского тура, о чем рассказала в интервью американскому изданию The New York Times (NYT).

    По ее словам, отказ связан со специфическими особенностями персонажа произведения «Бред», передают «Вести». «Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», – заявила актриса.

    Она также добавила, что перенос спектакля на русский язык потребовал бы фактически заново выстроить образ героини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года зрители в Таллине и Кишиневе выгнали актрису со сцены из-за обилия нецензурной брани.

    В прошлом году администрация Тбилисского русского драматического театра отменила спектакль с ее участием в день премьеры.

    В 2024 году руководство Нового Рижского театра уволило Чулпан Хаматову из-за недовольства ее работой.

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    23 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвала исключить из Устава организации формулировки, определяющие Японию и Германию как «враждебные государства».

    Такаити отметила, что положения о «враждебных государствах» должны быть удалены незамедлительно в соответствии с резолюцией 2005 года, учитывая вклад Токио в работу ООН на протяжении 70 лет, пишет Bloomberg.

    Китайская делегация присутствовала при выступлении. Ранее Пекин использовал этот статус Японии в ООН для критики Токио на фоне напряженности вокруг Тайваня, называя Японию угрозой региональному миру. Такаити заявляла, что вторжение на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии.

    Перед выступлением Такаити встретилась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить координацию по вопросам Китая и глобальные финансы. Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонний альянс.

    Также японский премьер провела встречу с Владимиром Зеленским, заявив, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранит санкции против России. Отношения между Японией и РФ ухудшились после визита президента Владимира Путина на Курильские острова.

    В своей речи Такаити выразила поддержку Международному уголовному суду, президент которого Томоко Аканэ попала под санкции США, и предупредила об опасности военного сотрудничества КНДР и России. Япония также рассматривает увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП в течение 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай поддержал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о сохранении вражеского статуса Японии в Уставе ООН. В августе Лавров зачитал соответствующую статью из Устава ООН. В прошлом году Пекин напомнил Токио об особых правах государств – основателей всемирной организации.

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    23 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Блогера Дудя признали террористом и экстремистом

    Росфинмониторинг внес блогера Дудя в перечень террористов и экстремистов

    Блогера Дудя признали террористом и экстремистом
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский видеоблогер Юрий Дудь (признан иноагентом) официально пополнил государственный список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

    Соответствующая информация появилась на официальном сайте Росфинмониторинга. В опубликованном документе указаны личные данные создателя популярных интервью.

    «Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Дудь Юрий Александрович, 11 октября 1986 года рождения, город Потсдам, ГДР», – говорится в реестре.

    Министерство юстиции России признало журналиста иностранным агентом еще в апреле 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести правовую оценку действий журналиста после интервью с главарем террористического «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России).

    Осенью прошлого года суд заочно приговорил блогера к одному году и десяти месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента.

    Накануне столичная инстанция оштрафовала его на 40 тыс. рублей из-за непредставления обязательных сведений.

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    23 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова

    Азербайджан освободил гражданина Франции Мартина Райана после снятия европейских санкций с Алишера Усманова

    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    @ Aziz Karimov/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Азербайджана освободили гражданина Франции Мартина Райана, осужденного за шпионаж, на следующий день после того, как Париж добился снятия санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова.

    Райан оказался единственным французом среди помилованных в среду президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Politico.

    Ранее Financial Times сообщала, что исключение Усманова из санкционного списка было частью сделки, которая могла привести к освобождению французских граждан из-под стражи в Азербайджане.

    Франция более недели блокировала продление индивидуальных санкций Евросоюза, добиваясь исключения Усманова. В МИД Франции заявляли, что этот шаг продиктован соображениями национальной безопасности. Соглашение о продлении остальных санкций было достигнуто во вторник.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение об исключении Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка «постыдным и неоправданным». При этом министр-делегат по делам Европы МИД Франции Бенжамен Хаддад охарактеризовал итоги переговоров как победу европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня в ЕС объяснили усталостью снятие ограничений с российских бизнесменов. Накануне страны Евросоюза сняли санкции против Усманова и Фридмана из-за давления двух государств. В начале месяца Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова.

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    23 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины

    Лидеры Турции и Японии обсудили двусторонние отношения и восстановление Украины

    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины
    @ mofa.go.jp

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Японии Санаэ Такаити на полях Генассамблеи ООН обсудили двустороннее сотрудничество и важность восстановления Сирии, Газы и Украины.

    На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, сообщает Управление коммуникаций администрации турецкого лидера.

    В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные проблемы. Эрдоган указал на потенциал для сбалансированного роста двусторонней торговли и подчеркнул необходимость сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и оборонной промышленности.

    Турецкий президент также отметил усилия Анкары по обеспечению мира и акцентировал внимание на важности восстановления разрушенных войной территорий Сирии, сектора Газа и Украины.

    Эрдоган пригласил Такаити принять участие в саммите лидеров COP-31, который пройдет в Турции. На встрече присутствовали главы ключевых турецких министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Газу крупнейшим в мире детским кладбищем. Во вторник турецкий лидер осудил нападения на торговые суда в Черном море. В сентябре глава государства призвал отменить право вето в Совбезе ООН.

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    23 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции родила после совещания с Макроном

    Лидер французских зеленых Тонделье родила после совещания в Елисейском дворце

    Кандидат в президенты Франции родила после совещания с Макроном
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат в президенты Франции от партии зеленых «Экологи» Марин Тонделье родила второго ребенка через несколько часов после совещания лидеров партий в Елисейском дворце, посвященного международной проблематике, сообщил канал BFMTV.

    Французский политик стала матерью через несколько часов после совещания с участием президента Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

    На прошедшем заседании лидеры партий обсуждали кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине, которые спровоцировали рекордный рост цен на топливо в стране.

    «Сорокалетняя Марин Тонделье родила… через несколько часов после участия во встрече, которая состоялась в Елисейском дворце между Эммануэлем Макроном и лидерами партий для обсуждения международных конфликтов и их последствий», – сообщил телеканал BFMTV. У главы партии «Экологи» уже есть семилетний сын.

    Политик активно вела предвыборную кампанию вплоть до самых родов. В недавнем интервью она предрекла Франции массовые протесты из-за подорожания горючего и планов властей сэкономить 54 млрд евро в бюджете на 2027 год.

    Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства не сможет принять в них участие из-за законодательных ограничений на третий срок подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Франции назначило первый тур президентских выборов на 18 апреля 2027 года.

    Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться на пост главы государства.

    Социологические опросы предсказали победу этого политика во втором туре голосования.

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    23 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили в Киеве центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС», обеспечивавшие связь спецслужб и минобороны Украины, сообщило российское Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ, передает РИА «Новости».

    «В результате ударов в городе Киев поражен центр обработки данных New-Telco, один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины», – сообщило Минобороны.

    Кроме того, в украинской столице был поражен дата-центр «Юнайтед ДС». Этот объект обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб.

    Также российские военные поразили два логистических центра в Одессе и населенном пункте Ильичевка. Эти терминалы использовались для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств.

    На прошлой неделе российские военные поразили крупнейший киевский дата-центр «Де Ново Дата-Центр».

    Днем позже Вооруженные силы России нанесли удар по крупному логистическому центру под Одессой.

    Ранее беспилотники «Герань» уничтожили столичный центр обработки данных «ИнтерКарс».

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