В Австралии начали удалять из соцсетей аккаунты подростков младше 16 лет

Tекст: Денис Тельманов

О начале массового удаления и блокировки профилей австралийских пользователей младше 16 лет сообщает Би-би-си.

Компания Meta*, признанная в России экстремистской, обязана соблюдать местный закон, запрещающий подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями.

Предполагается, что в результате новых правил будут удалены или заблокированы около 500 тыс. аккаунтов в Facebook* и Instagram.

Под действие закона с 10 декабря подпадают и другие платформы, такие как YouTube, TikTok, X и Snapchat.

Представитель Meta отметила в беседе с Би-би-си: «Хотя Meta обязуется соблюдать [австралийский] закон, мы считаем, что необходим более эффективный, стандартизированный и обеспечивающий конфиденциальность подход».

Компания предложила ввести обязанность для магазинов приложений проверять возраст пользователей при скачивании.

Закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями, австралийский парламент принял в ноябре.

Технологические компании должны с 10 декабря ограничить доступ несовершеннолетних к их профилям, иначе им грозит штраф до 50 млн австралийских долларов (32 млн долларов), о чем пишет телеканал CNN.

