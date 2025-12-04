Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
В Австралии начали удалять из соцсетей аккаунты подростков младше 16 лет
Технологическая компания приступила к блокировке и удалению аккаунтов несовершеннолетних в Австралии, где вступил в силу запрет на использование соцсетей подростками до 16 лет.
О начале массового удаления и блокировки профилей австралийских пользователей младше 16 лет сообщает Би-би-си.
Компания Meta*, признанная в России экстремистской, обязана соблюдать местный закон, запрещающий подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями.
Предполагается, что в результате новых правил будут удалены или заблокированы около 500 тыс. аккаунтов в Facebook* и Instagram.
Под действие закона с 10 декабря подпадают и другие платформы, такие как YouTube, TikTok, X и Snapchat.
Представитель Meta отметила в беседе с Би-би-си: «Хотя Meta обязуется соблюдать [австралийский] закон, мы считаем, что необходим более эффективный, стандартизированный и обеспечивающий конфиденциальность подход».
Компания предложила ввести обязанность для магазинов приложений проверять возраст пользователей при скачивании.
Закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями, австралийский парламент принял в ноябре.
Технологические компании должны с 10 декабря ограничить доступ несовершеннолетних к их профилям, иначе им грозит штраф до 50 млн австралийских долларов (32 млн долларов), о чем пишет телеканал CNN.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ