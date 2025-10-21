Посол Австралии принес извинения Трампу за критику в соцсетях

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает The Australian, Кевин Радд принес извинения Дональду Трампу сразу после двусторонних переговоров между президентом США и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, которые прошли 20 октября в Вашингтоне.

Инцидент произошел на совместной пресс-конференции, где Трампу напомнили о публикациях Радда, в которых тот называл Трампа «самым разрушительным» президентом в истории США за весь его первый срок.

На вопрос журналистов о его отношении к австралийскому послу Трамп ответил, что не знает Радда, но предположил, что тот, возможно, захочет извиниться. После завершения мероприятия Радд подошел к Трампу и принес извинения за свои прошлые заявления.

Ранее, в 2020 году, занимая пост главы Политологического института Азиатского общества в Нью-Йорке, Кевин Радд неоднократно публиковал в социальной сети X резкие комментарии против Трампа.

Он называл его «самым деструктивным президентом в истории», обвинял политика в том, что он «втаптывает Америку и демократию в грязь», а также «преуспевает в разжигании разногласий и злоупотребляет христианством, церковью и Библией для оправдания насилия».

После победы Трампа на президентских выборах 2024 года Радд удалил часть своих публикаций, объяснив это уважением к должности президента США.

