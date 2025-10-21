Австралия и США решили вместе добывать редкоземельные металлы

Австралия и США подписали соглашение о добыче галлия, неодима и празеодима

Tекст: Денис Тельманов

Совместные проекты Австралии и США по добыче галлия, неодима и празеодима стартуют на основании рамочного соглашения, подписанного по итогам переговоров премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Документ предусматривает ускорение реализации добывающих и перерабатывающих проектов, а также создание надежных цепочек поставок редкоземельных элементов, необходимых для оборонной промышленности и высоких технологий.

Премьер-министр Австралии сообщил, что дополнительные инвестиции будут направлены на добычу галлия на западе Австралии, а также на разработку месторождений празеодима и неодима на севере страны.

Альбанезе заявил: «Будет создана американо-австралийская группа по обеспечению безопасности поставок важнейших полезных ископаемых, которая определит список приоритетных полезных ископаемых и разработает скоординированный план по ускорению их добычи и поставки».

Ранее в Белом доме отметили, что общие инвестиции в проекты по добыче критически важных минералов составят 3 млрд долларов в течение ближайших шести месяцев. Ожидается, что стоимость ресурсов, которые удастся извлечь в рамках этих инициатив, достигнет 53 млрд долларов. Страны намерены совместно управлять всеми этапами цепочки: от добычи до переработки сырья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, слабое развитие добычи редких металлов в России связано с низким спросом, конкуренцией, дороговизной технологий и удаленностью месторождений.

Российский контроль над месторождениями титана и урана на Украине угрожает западным странам, оказывающим Киеву поддержку.

Спрос на редкоземельные минералы неодим и диспрозий возрастет из-за их ключевой роли в новых технологиях, особенно в сфере высоких технологий и энергетики.