  • Новость часаВ США начались массовые протесты против Трампа и Маска
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    Трамп послал Макрону «черную метку»
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    25 комментариев
    6 апреля 2025, 02:09 • Новости дня

    Роснедра назвали причины слабого развития добычи РЗМ в России

    Роснедра объяснили слабое развитие добычи редких металлов низким спросом и конкуренцией

    Tекст: Денис Тельманов

    Слабое развитие добычи редких металлов в России связано с низким спросом и конкуренцией, а также дороговизной технологий и удаленностью месторождений.

    Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России обусловлено рядом факторов, сообщает РИА «Новости». Основные причины – это низкий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, предлагающих продукцию по более низким ценам.

    Роснедра отметили, что добыча таких металлов, как литий, в России пока не ведется, однако тантал, ниобий и цирконий добываются, преимущественно в Арктике. Дополнительные сложности связаны с комплексным составом руд, требующим внедрения сложных и дорогих технологий для извлечения редких металлов.

    Кроме того, многие месторождения расположены в удаленных районах с недостаточно развитой инфраструктурой, что создает проблемы для отработки и требует значительных инвестиций. Будущее отрасли будет зависеть от развития высокотехнологичных отечественных отраслей, потребляющих редкие металлы, и решения технологических задач переработки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский контроль над месторождениями титана и урана на Украине угрожает странам Запада, оказывающим Киеву поддержку.

    В Карагандинской области Казахстана обнаружено месторождение редкоземельных металлов с запасами в 1 млн тонн, среди которых церий, лантан, неодим и иттрий.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, подчеркнув стратегическое значение этой инициативы.

    3 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия увеличила численность своих вооруженных сил быстрее, чем ожидали западные аналитики, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

    Генерал отметил, что российские войска не только увеличивают численность, но и заменяют боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами, передает ТАСС.

    Эти заявления Каволи сделал в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где он представил свое вступительное слово.

    Ранее концерн «Калашников» сообщил о намерении увеличить производство ракетно-артиллерийского вооружения на 60% в 2025 году.

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    3 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским военным, блокированным в районе Гуево в Курской области, запрещено сдаваться в плен, несмотря на тяжелые условия и нехватку медикаментов, связи и провианта, сообщили в антифашистском подполье.

    Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.

    Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 10:30 • Новости дня
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала планы Германии запретить русским и белорусам участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сравнив это с нацистскими практиками.

    В своем Telegram-канале она отметила, что МИД Германии рекомендовал не допускать представителей России и Белоруссии к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Захарова подчеркнула, что меры Германии напоминают нацистские практики создания гетто по этно-национальному признаку.

    Она заявила, что возможное удаление русских и белорусов с мероприятий можно расценивать как возрождение нацизма, особенно в год 80-летия Победы. Захарова также указала, что такие действия Германии оскорбительны и неприемлемы.

    В своем заявлении Захарова выразила мнение, что реализация этих мер станет своеобразным «триумфом воли» для Анналены Бербок, проводя параллель с одноименным фильмом Лени Рифеншталь.

    Она также отметила, что Бербок претендует на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что делает ее действия еще более значимыми на мировой арене.

    Ранее исполняющая обязанности главы МИД Германии прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

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    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    4 апреля 2025, 07:58 • Новости дня
    В России насчитали более 41 млн пенсионеров
    В России насчитали более 41 млн пенсионеров
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила более 41 млн человек, из которых большинство получают страховые пенсии по старости, следует из данных Социального фонда России.

    В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила 41 169 796 человек, передает РИА «Новости».

    Основную часть пенсионеров составляют получатели страховых пенсий по старости, их численность составляет 33 379 424 человека.

    Также в стране зафиксировано 2 193 963 получателя пенсий по инвалидности и 1 456 262 получателя пенсий по потере кормильца.

    Кроме того, социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянину, что также входит в общую численность пенсионеров в стране.

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России Единую социальную карту для пенсионеров, чтобы они могли пользоваться льготами на всей территории страны. С 1 апреля 2025 года прошло повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

    Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предложил пересмотреть расчет индексации пенсий, основываясь на потребительской корзине пенсионеров, а не на инфляции.

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    4 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Россия передаст 50 «Москвичей» новому таксопарку в Гаване

    Чернышенко: Россия передаст Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване

    Россия передаст 50 «Москвичей» новому таксопарку в Гаване
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует начать реализацию проекта по организации таксопарка в Гаване в ближайшее время, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чернышенко сообщил, что проект включает передачу 50 автомобилей «Москвич» Кубе, передает ТАСС.

    Это станет первым шагом к созданию нового таксопарка в столице страны. По словам вице-премьера, финансовые решения, необходимые для запуска проекта, уже приняты.

    Ранее автозавод «Москвич» объявил о намерении начать продажи новой модели «Москвич-8» в феврале 2025 года.

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    4 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Россия выслала трех молдавских дипломатов

    Россия выслала трех молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева

    Россия выслала трех молдавских дипломатов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России для вручения ноты протеста из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех российских дипломатов.

    В МИД России подчеркнули, что посольство России в Молдавии действует согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Любые обвинения в адрес российской дипмиссии во вмешательстве во внутренние дела Молдавии были отвергнуты как безосновательные, подчеркивается в заявлении на сайте ведомства.

    Кроме того, МИД России вручил Дарию ноту о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, также объявляет персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им предписано покинуть страну.

    Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата. Спикер МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии.

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    3 апреля 2025, 15:40 • Новости дня
    Возбуждено дело после пожара на судостроительном заводе в Карелии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ», сообщили в Западном МСУТ СК России, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг на судоремонтном заводе в Петрозаводске вспыхнул пожар, пострадали три человека. Очевидцы сообщили о погибших на пожаре.

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    3 апреля 2025, 19:16 • Новости дня
    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы

    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе встречи с коллегой из Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре выразил признательность Траоре за его согласие посетить мероприятие, отметив, что это подчеркивает укрепляющиеся отношения между двумя государствами, передает ТАСС.

    Глава российского МИД подчеркнул, что за последние годы российско-буркинийское взаимодействие получило «новое мощное измерение». Он также упомянул, что лидеры стран находятся в постоянном контакте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на праздновании Дня Победы особые меры безопасности.

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    3 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    В Минобороны Белоруссии рассказали об учениях «Запад-2025»

    Минобороны Белоруссии: Учения «Запад-2025» покажут, что Москва и Минск никому не угрожают

    В Минобороны Белоруссии рассказали об учениях «Запад-2025»
    @ Sergei Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что учения «Запад-2025» с Россией запланированы на сентябрь и направлены на демонстрацию оборонной готовности.

    Хренин сообщил в интервью телеканалу «Первый информационный», что совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут в сентябре. «Эти учения мы проводим самостоятельно на основе своего решения без оглядки на страны Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для того, чтобы показать – мы готовы себя защищать и никому не угрожаем», – отметил Хренин, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что процесс выработки замысла учений еще продолжается.

    В декабре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия «проводили, проводят и будут проводить» совместные учения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Белоруссия провели учения нестратегических ядерных сил. В сентябре прошлого года сообщалось о сосредоточении сил и средств ракетных войск России и Белоруссии. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов посетил Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.

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    4 апреля 2025, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над территорией России.

    Из них 34 дрона были ликвидированы над Курской областью и тридцать над Орловской.

    При этом 18 беспилотников сбили над Липецкой областью, семь – над Калужской. По четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря, три – над Тамбовской областью и Московским регионом.

    По два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а по одному – над Воронежской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

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    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

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    4 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве

    Россия и Куба подписали соглашение в сфере здравоохранения

    Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

    Подписание состоялось во время рабочего визита российской делегации на Кубу во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, передает РИА «Новости». Соглашение приурочено к 65-летию восстановления дипломатических связей между странами.

    Церемония подписания прошла в рамках 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Гаване. Документ с российской стороны подписал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, а с кубинской – первый заместитель министра здравоохранения республики Таниа Маргарита Крус Эрнанадес.

    Всего стороны подписали 13 соглашений, включая договор о создании Лаборатории искусственного интеллекта в Российско-Кубинском научно-исследовательском центре, расположенном в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны. Также были заключены соглашения о сотрудничестве между Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина и Педагогическим университетом Энрике Хосе Вароны.

    В частности, Чернышенко и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руис подписали заключительный акт заседания.

    Напомним, вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу. На пленарном заседании российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чернышенко сообщил, что Россия передаст Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване.

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    4 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством
    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рособоронэкспорт предложил странам Сахеля продукцию для вооруженных сил, которая поможет противодействовать сепаратизму, наркотрафику и пиратству, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

    Михеев подчеркнул, что Африка сегодня сталкивается с угрозами, характерными для многих регионов и стран, включая рост террористической опасности и международной организованной преступности, передает ТАСС. Он добавил, что высокую напряженность создает активизация наркотрафика, пиратства, незаконной миграции и добычи ресурсов.

    «Рособоронэкспорт предлагает африканским партнерам продукцию, наиболее актуальную для оснащения вооруженных сил и других силовых ведомств», – заявил Михеев.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об активном сотрудничестве России и стран Сахеля в области обороны, подчеркнув подготовку кадров для вооруженных сил Мали и другие гуманитарные проекты.

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    5 апреля 2025, 10:46 • Новости дня
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области украинские боевики жестоко избили местного жителя, угрожая ему оружием, за незнание украинского языка, как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики избили мирного жителя за незнание украинского языка, передает ТАСС.

    Петренко подтвердила эту информацию, отметив, что преступление сопровождалось угрозами оружием.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

    В ходе допроса, видео которого предоставлено Следственным комитетом, жена пострадавшего мужчины рассказала, что боевики угрожали, стреляя по земле рядом с коленями. За незнание украинского языка мужчину били по голове.

    В настоящее время ведется предварительное следствие, чтобы установить всех причастных к этому преступлению представителей вооруженных формирований Украины.

    Ранее на Украине насильно мобилизовали националиста, который пожаловался на русскую музыку в ТЦК.

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    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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