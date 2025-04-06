Роснедра объяснили слабое развитие добычи редких металлов низким спросом и конкуренцией

Tекст: Денис Тельманов

Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России обусловлено рядом факторов, сообщает РИА «Новости». Основные причины – это низкий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, предлагающих продукцию по более низким ценам.



Роснедра отметили, что добыча таких металлов, как литий, в России пока не ведется, однако тантал, ниобий и цирконий добываются, преимущественно в Арктике. Дополнительные сложности связаны с комплексным составом руд, требующим внедрения сложных и дорогих технологий для извлечения редких металлов.

Кроме того, многие месторождения расположены в удаленных районах с недостаточно развитой инфраструктурой, что создает проблемы для отработки и требует значительных инвестиций. Будущее отрасли будет зависеть от развития высокотехнологичных отечественных отраслей, потребляющих редкие металлы, и решения технологических задач переработки сырья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский контроль над месторождениями титана и урана на Украине угрожает странам Запада, оказывающим Киеву поддержку.

В Карагандинской области Казахстана обнаружено месторождение редкоземельных металлов с запасами в 1 млн тонн, среди которых церий, лантан, неодим и иттрий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, подчеркнув стратегическое значение этой инициативы.