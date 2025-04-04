Токаев предложил создать центр по редкоземельным металлам в Астане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на саммите «Центральная Азия – ЕС» создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам. По его словам, Казахстан уже производит 19 из 34 видов сырья, необходимых Евросоюзу, включая уран, титан и литий, сообщает РИА «Новости».

Токаев отметил, что совместные проекты с Европейским банком реконструкции и развития способствуют внедрению передовых и устойчивых практик в горнодобывающие отрасли. Новый центр в Астане мог бы стать источником актуальной информации для предприятий и инвесторов о доступных месторождениях и технологиях.

Саммит «Центральная Азия – ЕС» открылся в пятницу в Самарканде под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В мероприятии приняли участие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США не исключили возможности подписать сделку с Киевом по ископаемым на следующей неделе, однако сообщалось, что всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без участия Украины, и Белоруссия обратилась к России за консультацией по редкоземельным элементам.