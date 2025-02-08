С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.3 комментария
Эксперт спрогнозировала рост спроса на неодим и диспрозий
Эксперт назвала рост спроса на редкоземельные минералы неодим и диспрозий
Спрос на редкоземельные минералы неодим и диспрозий значительно возрастет из-за их ключевой роли в новых технологиях, особенно в индустрии высоких технологий и энергетики.
Как сообщает РИА «Новости», заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко подчеркнула важность редкоземельных металлов для современных технологий. В ближайшие годы прогнозируется значительный рост спроса на такие минералы, как неодим и диспрозий, которые активно используются в различных технологических областях.
Эксперт отметила, что мировой рынок неодима, который оценивался в 5,5 млрд долларов в 2024 году, к 2033 году достигнет 9,6 млрд долларов. По диспрозию ожидается ежегодный рост на 5%, что позволит рынку достичь 1,1 млрд долларов к 2029 году. Она подчеркнула роль Китая в качестве основного поставщика этих металлов, хотя их залежи также имеются в России, США, Казахстане, Австралии, Бразилии, Индии и других странах.
Левашенко также упомянула о потенциальных месторождениях неодима в Гренландии, однако возможная добыча там осложняется географическим расположением и экологическими проблемами, которые могут возникнуть на острове. Аналогичная ситуация наблюдается и с диспрозием, у которого залежи также находятся в Японии и Афганистане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский аналитик Александр Меркурис предупредил американскую администрацию об обмане со стороны Владимира Зеленского в вопросе разработки редкоземельных металлов на Украине, а Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.