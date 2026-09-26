Число пенсионеров в России выросло из-за августовского перерасчета

Число пенсионеров в России в августе превысило 40,4 млн человек

Tекст: Катерина Туманова

Численность получателей пенсионных выплат в России за последний месяц лета 2026 года увеличилась на 21 тыс., достигнув отметки 40,496 млн человек, передает ТАСС. В июле этот показатель находился на уровне 40,475 млн.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что такая динамика обусловлена несколькими причинами, главной из которых стал августовский перерасчет.

«С 1 августа Соцфонд ежегодно корректирует пенсии работающих пенсионеров за прошлый год. Это активизирует учетные базы и стимулирует граждан пенсионного возраста подтверждать свой статус ради положенных надбавок», – рассказал эксперт.

Помимо этого, на статистику влияет неравномерный приток новых получателей выплат из-за поэтапного повышения пенсионного возраста.

Сафонов добавил, что локальные всплески также объясняются завершением обработки отложенных заявлений и закрытием отчетных периодов, поскольку месячные данные учитывают всех получателей, включая социальные пенсии и выплаты по инвалидности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, анонсировано двукратное повышение пенсий ряду граждан России в октябре. Названы регионы России с высокими пенсиями неработающих россиян.



