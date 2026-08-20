Названы регионы России с высокими пенсиями неработающих россиян

Пенсии неработающих превысили 40 тыс. рублей в шести регионах

Tекст: Катерина Туманова

Наибольший размер выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе. Там средняя пенсия неработающих пенсионеров достигла 49 966 рублей. В число лидеров также вошли Ненецкий автономный округ с показателем 44 280 рублей и Камчатский край, где выплаты составили 42 698 рублей, передает РИА «Новости».

Кроме того, высокие пенсии получают жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа – 42 911 рублей и 41 255 рублей соответственно.

Отметка в 40 тыс. рублей преодолена и в Ханты-Мансийском автономном округе, где в Югре установлена выплата в 40 932 рубля.

В целом по стране на 1 июля 2026 года средний размер пенсии по старости среди неработающих россиян составил 27 850 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя пенсия неработающих пенсионеров выросла на 2 тыс. рублей. Названы регионы со средней пенсией для неработающих свыше 35 тыс. рублей. Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями.



