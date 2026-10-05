Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
Кадырова наградили орденом имени первого муфтия Российской империи
Муфтий Крганов наградил Кадырова орденом имени первого муфтия Российской империи
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов объявил о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом имени первого муфтия Российской империи Мухамеджана Хусаинова I степени.
Крганов заявил, что решением президиума Духовного собрания мусульман России за выдающиеся заслуги в развитии общественной дипломатии и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, значительный вклад в достижение межрелигиозного мира и согласия Кадыров удостоен высшей награды Духовного собрания мусульман России – Ордена имени первого муфтия Российской империи Мухамеджана хазрата Хусаинова I степени, передает РИА «Новости».
Муфтий также поздравил главу Чечни с 50-летием. Награда была учреждена в 2026 году по случаю 10-летия ДСМР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правительство Чечни ушло в отставку после инаугурации Рамзана Кадырова.
Кадыров начал выступление на церемонии с цитаты отца.
Рамзан Кадыров в понедельник официально вступил в должность главы республики. Он победил на прошедших в сентябре выборах с 99,85% голосов.