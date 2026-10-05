Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Кадыров начал выступление после инаугурации с цитаты отца
Кадыров начал выступление после инаугурации с цитаты Ахмата-Хаджи Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем выступлении после инаугурации процитировал слова первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, отметив, что его команда воплотила идеи первого лидера региона в жизнь.
«Я хочу начать свое выступление с тезиса предвыборной кампании президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова: «Моя цель – не остановить войну, а покончить с ней раз и навсегда», – заявил Кадыров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что мечтой его отца было дать людям работу, условия для жизни, спорта, образования и культуры, а также сохранить традиции. «Мы не подвели Ахмата-Хаджи – каждое его слово мы подтвердили конкретными делами», – сказал Кадыров.
В выступлении глава региона также отметил роль президента России Владимира Путина, который «дал слово: война будет окончена, республика – восстановлена, права чеченцев будут соблюдаться» и сдержал его. Кадыров подчеркнул, что регион начал новую стратегию развития, и пообещал защищать Коран, Конституции России и Чеченской Республики, а также права жителей на жизнь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кадыров вступил в должность главы Чечни на новый срок.
В субботу он получил из рук Виктора Золотова погоны генерала армии.
В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин высоко оценил вклад чеченского народа в спецоперацию и укрепление России.