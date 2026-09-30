30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.0 комментариев
Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс
Пушилин назвал бои у Славянска, Краматорска и Орехова решающими
Битва у Славянска, Краматорска и Орехова является решающей в освобождении Донбасса от ВСУ, написал глава ДНР Денис Пушилин в Мах.
Глава ДНР Денис Пушилин в Mах назвал боевые действия в районах Славянска, Краматорска и Орехова определяющими для исхода спецоперации.
Политик подчеркнул масштаб происходящих событий. «Прямо сейчас на полях близ Славянска, Краматорска, Орехова разворачивается решающая битва за Донбасс. В прямом смысле слова – битва за будущее», – заявил руководитель республики.
Эти столкновения имеют ключевое значение для полного освобождения Донбасса от Вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вплотную подошли к Славянску и Краматорску.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о преодолении первого оборонительного рубежа укрепрайона.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал предстоящее освобождение Славянска непростой задачей.