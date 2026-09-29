У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
В Азове после атак ВСУ повреждено остекление в 37 домах и пяти соцобъектах
После ночной атаки ВСУ более 400 окон повреждено в 37 многоквартирных и частных домах, а также в пяти социальных объектах в Азове Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Наибольшие повреждения в результате воздушной атаки – в Азове: остекление в 12 многоквартирных, 25 частных домах и пяти социальных объектах. В общей сложности повреждено более 400 окон», – написал Слюсарь в своем канале в Max.
Сотрудники администрации провели подворовой обход, идет оценка ущерба и принимаются заявления от жителей. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В Таганроге, где пострадал один человек, восстановлена примерно половина из почти 190 поврежденных окон, остальные планируется заменить в течение следующей недели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при ночной атаке украинских беспилотников на Азов и Таганрог пострадали пять человек.
Власти Азова ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий налета дронов.
Упавшие беспилотные аппараты повредили жилые дома и городскую инфраструктуру.