В Азове после атак ВСУ повреждено остекление в 37 домах и пяти соцобъектах

Tекст: Дарья Григоренко

«Наибольшие повреждения в результате воздушной атаки – в Азове: остекление в 12 многоквартирных, 25 частных домах и пяти социальных объектах. В общей сложности повреждено более 400 окон», – написал Слюсарь в своем канале в Max.



Сотрудники администрации провели подворовой обход, идет оценка ущерба и принимаются заявления от жителей. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В Таганроге, где пострадал один человек, восстановлена примерно половина из почти 190 поврежденных окон, остальные планируется заменить в течение следующей недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при ночной атаке украинских беспилотников на Азов и Таганрог пострадали пять человек.

Власти Азова ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий налета дронов.

Упавшие беспилотные аппараты повредили жилые дома и городскую инфраструктуру.