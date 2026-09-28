Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.2 комментария
Движение поездов в Брянской и Калужской областях приостановили из-за атак БПЛА
Атаки ВСУ привели к остановке движения поездов в Брянской и Калужской областях
В Брянской и Калужской областях временно остановили движение поездов на двух участках из-за внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
Движение поездов на участках Унеча – Злынка и Людиново-1 – Дятьково приостановлено из-за внешнего воздействия на инфраструктуру. Инциденты произошли вечером 27 сентября и в ночь на 28 сентября, следует из сообщения Московской железной дороги.
«В результате внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру, которое произошло вечером 27-го и в ночь на 28 сентября в Брянской и Калужской областях, движение поездов на участке Унеча – Злынка, Людиново-1 – Дятьково приостановлено», – говорится в сообщении.
Пассажиров поезда Москва – Новозыбков довезли до станции Почеп, откуда они продолжили путь на компенсационных автобусах. Состав из Анапы в Минск направили по альтернативному маршруту, а движение пригородных поездов до Унечи осуществляется в штатном режиме.
Ранее стало известно об атаке дронов в Брянской области, из-за которой сошли с рельсов 18 пустых полувагонов в Унечском районе. Кроме того, на перегоне Дятьково – Людиново обрушилась часть моста, пострадавших нет. На местах работают восстановительные бригады, а на участке Людиново-1 – Дятьково запущено автобусное сообщение.
Серия атак беспилотников привела к сходу грузовых составов с рельсов в Брянской области.
Двумя днями ранее власти региона приостановили движение нескольких пассажирских поездов из-за повреждения путей.