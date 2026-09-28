Песков заявил о неизбежной расплате Украины за свои последние действия

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Украине придется расплачиваться за те шаги, которые она предпринимала в последние месяцы. По словам пресс-секретаря президента России, этот процесс уже идет, передает РИА «Новости».

«Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит», – подчеркнул Дмитрий Песков в общении с журналистами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

Ранее Песков объяснил изменение тактики российских ударов провоцирующими действиями Киева.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины «должны почувствовать ответные удары России» и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение.