Власти Украины заложили в проект бюджета рекордные траты на оборону

Корецкий: Проект бюджета Украины предусматривает 44% ВВП на оборону

Tекст: Антон Антонов

По словам Корецкого, это «бюджет воюющей страны», а ключевая задача властей – обеспечить потребности безопасности и обороны при сохранении финансовой устойчивости страны. «Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это почти 44% ВВП», – заявил Корецкий.

По данным украинских СМИ, сумма является рекордной за историю независимости Украины, передает ТАСС.

Помимо бюджетных средств, партнеры Киева окажут материально-техническую помощь в виде ракет, оружия, техники и снарядов. По оценке премьера, ее объем составит не менее 1 трлн гривен (22,4 млрд долларов), что превышает показатель 2026 года.

Корецкий отметил, что реальные потребности вооруженных сил на 2027 год значительно выше заявленных цифр, поскольку стоимость конфликта продолжает расти. Правительство и другие органы власти сейчас работают над поиском дополнительных источников финансирования.

Премьер признал, что собственными доходами Украина способна закрыть лишь часть расходов, поэтому слаженная работа с зарубежными партнерами остается основой наполнения бюджета. По его словам, все ветви власти должны своевременно выполнять взятые обязательства по военным и социальным статьям расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 37,3 млрд долларов был зарегистрирован в Верховной раде.

В Раде сообщили, что финансирование выборов в новом финансовом документе не предусмотрено.

Владимир Зеленский признал дефицит бюджета минобороны Украины в 27 млрд долларов, из-за которого Киев не может выплачивать зарплаты военнослужащим и компенсации семьям погибших.