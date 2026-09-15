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Власти Украины заложили в проект бюджета рекордные траты на оборону
Корецкий: Проект бюджета Украины предусматривает 44% ВВП на оборону
Киев заложил в проект бюджета на 2027 год 4 трлн 885 млрд гривен на оборону (более 109 млрд долларов), что составляет почти 44% ВВП страны, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
По словам Корецкого, это «бюджет воюющей страны», а ключевая задача властей – обеспечить потребности безопасности и обороны при сохранении финансовой устойчивости страны. «Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это почти 44% ВВП», – заявил Корецкий.
По данным украинских СМИ, сумма является рекордной за историю независимости Украины, передает ТАСС.
Помимо бюджетных средств, партнеры Киева окажут материально-техническую помощь в виде ракет, оружия, техники и снарядов. По оценке премьера, ее объем составит не менее 1 трлн гривен (22,4 млрд долларов), что превышает показатель 2026 года.
Корецкий отметил, что реальные потребности вооруженных сил на 2027 год значительно выше заявленных цифр, поскольку стоимость конфликта продолжает расти. Правительство и другие органы власти сейчас работают над поиском дополнительных источников финансирования.
Премьер признал, что собственными доходами Украина способна закрыть лишь часть расходов, поэтому слаженная работа с зарубежными партнерами остается основой наполнения бюджета. По его словам, все ветви власти должны своевременно выполнять взятые обязательства по военным и социальным статьям расходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 37,3 млрд долларов был зарегистрирован в Верховной раде.
В Раде сообщили, что финансирование выборов в новом финансовом документе не предусмотрено.
Владимир Зеленский признал дефицит бюджета минобороны Украины в 27 млрд долларов, из-за которого Киев не может выплачивать зарплаты военнослужащим и компенсации семьям погибших.