  • Новость часаСША подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах
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    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке
    Краматорск остался без света после ударов ВС России
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

    15 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    106 комментариев
    15 сентября 2026, 22:57 • Новости дня

    Еврокомиссары назвали условия для выделения Киеву новых траншей финансирования

    ЕК направила Раде письмо с условиями выделения дополнительных средств для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия направила депутатам Верховной рады Украины письмо с условиями выделения дополнительных средств на оборону в ответ на просьбу Владимира Зеленского о 27 млрд долларов, сообщают украинские СМИ.

    «Еврокомиссары направили депутатам Рады письмо с условиями дополнительного финансирования Украины. Это ответ на просьбу Владимира Зеленского предоставить дополнительные 27 млрд долларов на оборону», – говорится в сообщении украинских СМИ.

    3 сентября Еврокомиссия подала на утверждение восьмой транш программы Ukraine Facility в размере около 3 млрд евро. Для получения второго транша программы Ukraine Support Loan Киев выполнил лишь пять из 12 поставленных условий, передает РИА «Новости».

    Среди невыполненных требований – принятие закона об обложении налогом посылок стоимостью до 150 евро, а также закона о правах национальных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых требований к блоку.

    Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что очередной транш на оборонные нужды Киева составит около 4,7 млрд евро.

    Совет ЕС также одобрил выделение Украине еще 8,3 млрд евро при условии выполнения Киевом ряда жестких реформ.

    15 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва сможет вернуть заблокированные Евросоюзом финансовые активы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Летом Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов.

    В конце прошлого года министр пообещал жесткий ответ на любые попытки конфискации российских средств в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил планы европейских стран истощением их финансовых ресурсов для поддержки Украины.

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    15 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии

    ЕС решил перевести замороженные российские резервы под собственную юрисдикцию

    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники намерены вывести заблокированные средства России из бельгийского депозитария для упрощения распределения ответственности между странами блока.

    Брюссель рассматривает возможность перемещения суверенных резервов в Европейский инвестиционный банк, пишут «Известия». Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил: «Как представляется, Евросоюз в своем «заукраинском» запале объективно переоценил свои возможности и дошел до их предела в части удовлетворения постоянно растущих потребностей киевского режима».

    Поиск новых механизмов связан с нехваткой средств для поддержки Киева, которому не хватит выделенных 90 млрд евро. Владимир Зеленский дополнительно запросил 27 млрд долларов до конца года. Сейчас основная часть замороженных средств на сумму около 180 млрд евро хранится в Бельгии, которая выступает против их конфискации.

    Перевод активов позволит распределить юридическую ответственность за их использование на весь Евросоюз. Однако эксперты предупреждают, что создание новой структуры потребует сложной правовой базы и может снизить инвестиционный рейтинг европейских финансовых институтов. Кроме того, подобные шаги грозят массовым выводом средств из депозитария Euroclear странами Глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики предложили переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных резервов.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных капиталов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Волынской области на Украине поражен железнодорожный состав, который доставлял военные грузы украинской армии, его уничтожил расчет «Герань-4 сикер», Минобороны по этому поводу вспомнило песню Юрия Никулина из «Операции «Ы» про паровоз.

    «Герань-4 сикер» ударила по ж/д составу, который вез грузы военного назначения, включая БПЛА иностранного производства и их комплектующие, пояснило ведомство в Max.

    «Постой, паровоз, не стучите, колеса», – говорится в публикации министерства.

    Отмечается, что поезд был поражен в районе населенного пункта Рымачи в Волынской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по воинским эшелонам ВСУ в пяти регионах Украины.

    В августе российские военные уничтожили два вражеских локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    В июле армия России сожгла перевозившие украинские беспилотники фуры и четыре локомотива противника.

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    15 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    Украинский кризис мог бы завершиться еще год назад, если бы Вашингтон не отказался от договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам министра, боевые действия можно было остановить на устраивающих Москву условиях.

    «Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами», – подчеркнул дипломат.

    Глава МИД также назвал несерьезной позицию европейских стран. Он отметил, что Европа отказалась признавать освобожденные территории и уговорила президента США Дональда Трампа отказаться от американского предложения по урегулированию конфликта.

    Ранее Лавров указывал на изменения подхода США к договоренностям на Аляске.

    Российская сторона считала американские инициативы по украинскому вопросу по-прежнему актуальными.

    Москва ожидала реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения кризиса.

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    15 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое руководство намеренно проигнорировало выводы спецслужб стран НАТО о причастности Киева к атаке дронов в Лейпциге ради увеличения военного бюджета, заявила Служба внешней разведки России.

    Западные союзники лишь имитируют солидарность с немецкими властями, безосновательно возложившими на Москву ответственность за недавнюю атаку беспилотников в аэропорту Лейпцига, говорится на сайте СВР.

    «На публику союзники транслируют «полную солидарность» с Берлином, якобы ставшим «жертвой российской провокации». Однако «за кулисами» все выглядит совсем иначе», – отмечается в сообщении.

    Разведки государств Североатлантического альянса не нашли доказательств участия Москвы в произошедшем. Специалисты обнаружили множество признаков причастности Киева и посоветовали национальным правительствам избегать однозначных публичных заявлений.

    Правительство ФРГ отвергло рекомендации партнеров ради обоснования масштабных трат на милитаризацию страны в бюджете на 2027 год. Однако результаты голосования в Саксонии-Анхальт 6 сентября продемонстрировали, что антироссийская риторика не нашла отклика у граждан.

    Очередной проверкой текущего политического курса станут региональные выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Голосование запланировано на 20 сентября.

    Правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал действия немецких властей спланированной провокацией.

    Канцлер Фридрих Мерц на фоне этих событий отказался менять курс на противодействие России.

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    15 сентября 2026, 09:03 • Новости дня
    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия выполнила лишь треть ключевых инициатив Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия за год выполнила лишь около трети ключевых обещаний, которые глава ведомства Урсула фон дер Ляйен озвучила в своем программном выступлении.

    Еврокомиссия полностью реализовала только 11 из 30 ключевых инициатив, заявленных главой ведомства Урсулой фон дер Ляйен год назад, передает РИА «Новости».

    Анализ официальных документов показал, что около 37% обещаний выполнены в заявленном виде, тогда как многие важные проекты остаются на стадии подготовки.

    Среди невыполненных обещаний оказались громкие инициативы в сфере безопасности и энергетики. В частности, система наблюдения за восточными границами Eastern Flank Watch до сих пор не работает. Также не реализованы усиление пограничной службы Frontex и новые правила по борьбе с организованной преступностью.

    В энергетическом секторе ситуация схожая. В прошлом году Урсула фон дер Ляйен обещала бороться со «структурно высокими» ценами на энергию, однако предложенный в декабре 2025 года пакет мер остается лишь на бумаге. Цены на энергоносители продолжают расти для граждан и бизнеса.

    Кроме того, не воплощены в жизнь обещания по улучшению ситуации на рынке труда, обеспечению доступным жильем и борьбе с бедностью. Из позитивных итогов отмечается реализация планов по гендерному равенству, противодействию кибербуллингу и развитию животноводства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico назвало шесть главных вызовов для главы Еврокомиссии на оставшиеся три года полномочий.

    Европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за независимой разработки экономических реформ бывшим главой ЕЦБ Марио Драги.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    15 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наступают решающие для мира в Европе недели или месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге», – приводит слова Мерца Tagesspiegel.

    Он также отметил, что стремится сохранить поддержку избирателей. По его словам, он хочет убедить их в том, что защита Европы отвечает их собственным интересам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

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    15 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Захарова предупредила Запад об опасности политического туризма на Украину
    Захарова предупредила Запад об опасности политического туризма на Украину
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западных политиков трезво оценивать риски поездок на украинскую территорию ради поддержки киевских властей.

    «Неизменно отвечаем на подобные обращения, что озвученные нами ранее публичные предостережения сохраняют актуальность, а западные политики и дипломаты должны трезво оценивать имеющиеся риски. Тем более в условиях, когда безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Представитель министерства подчеркнула, что посещающие постсоветскую республику деятели грубо игнорируют указания собственных правительств.

    В конце августа внешнеполитические ведомства Британии, Германии, Нидерландов, Италии и ряда других европейских стран вслед за США призвали своих граждан ни в коем случае не ездить на Украину.

    В августе британский премьер Энди Бернем приехал в Киев для поддержки антироссийской фронды.

    В июле Мария Захарова призвала европейских политиков отказаться от поездок на Украину.

    Весной представитель российского МИД назвала визит Светланы Тихановской в украинскую столицу политическим туризмом.

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    15 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет квалифицировал массированный ракетный обстрел Таганрога украинскими боевиками как террористический акт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после ракетного обстрела Таганрога украинскими войсками, пояснила Петренко.

    Ее слова СК привел в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении склада Ozon при ночной ракетной атаке.

    Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о возникновении трех очагов возгорания после удара.

    Представители маркетплейса опровергли информацию о нахождении товаров продавцов в пострадавшем логистическом хабе.

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    15 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Краматорск остался без света после ударов ВС России

    Рожин: Краматорск остался без света после ударов ВС России

    Краматорск остался без света после ударов ВС России
    @ Jessica Lichetzki/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Город Краматорск оказался полностью обесточен в результате ударов Вооруженных сил России, сообщил военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на украинские ресурсы.

    Украинские источники подтверждают информацию о потере электроснабжения в населенном пункте, написал Рожин в своем канале в мессенджере Max. Согласно сообщениям противника, инфраструктура города пострадала из-за ударов Вооруженных сил России.

    Подробностей о нанесенном ущербе пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее взрыв в промышленной зоне оставил Краматорск без электричества.

    В августе военный эксперт Борис Рожин заявил об обесточивании Одессы после российских ударов.

    В начале сентября он сообщил о поражении крупного предприятия в районе украинской столицы.

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    15 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Reuters: Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    Reuters: Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные потерпели неудачу при тестировании новых дронов-перехватчиков, разработанных для уничтожения российских реактивных беспилотников, пишет агентство Reuters.

    Как сообщает Reuters, испытания новых украинских беспилотников-перехватчиков закончились неудачей из-за потери управления на высоких скоростях, что ставит под угрозу противовоздушную оборону страны предстоящей зимой, передает РИА «Новости».

    «В начале июля украинские военные пригласили большую группу производителей для испытаний нового поколения перехватчиков... все пошло не по плану», – отмечает зарубежное издание. По информации источников, аппараты теряли управление при достижении скорости свыше 400 км в час.

    В результате многие беспилотники разбивались в лесах и полях. Провал испытаний означает, что Украина рискует остаться зимой без достаточного количества западных систем ПВО и эффективных средств борьбы с быстрыми российскими ракетами и дронами.

    Ранее немецкие журналисты назвали новые российские реактивные беспилотники серьезной угрозой для украинской ПВО.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса подтвердил неэффективность имеющихся у ВСУ аппаратов против высокоскоростных целей.

    Британские СМИ отметили значительное превосходство российских дронов над украинскими перехватчиками в скорости.

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    15 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Цена литра бензина на Украине достигла 100 гривен

    Цена литра бензина на Украине достигла 100 гривен на фоне дефицита

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость автомобильного топлива на украинских автозаправочных станциях преодолела психологическую отметку, вызвав обеспокоенность среди водителей на фоне продолжающегося дефицита.

    Стоимость бензина марки А-100 на заправках сетей UPG и «Укрнафта» достигла 100 гривен за литр, передает ТАСС. Цены на другие марки также остаются высокими: А-95 продается от 86,9 гривны (1,95 доллара), а А-92 – от 81,9 гривны (1,84 доллара).

    Дизельное топливо также стремительно дорожает. Средняя цена на него колеблется от 98,9 до 99,9 гривны за литр. По данным агентства «РБК-Украина», на некоторых АЗС стоимость дизеля уже достигла отметки в 100 гривен.

    Проблемы с топливом начались в стране летом, спровоцировав дефицит и очереди на заправках. За две недели дизель подорожал на 15-17%. Ситуацию усугубляет простой портов Большой Одессы и высокий спрос на дизель в Евросоюзе, из-за чего трейдерам сложнее находить поставщиков.

    Кроме того, на Украине резко вырос внутренний спрос на дизельное топливо. Это связано с переориентацией экспорта агропродукции на сухопутные перевозки фурами через страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость дизельного топлива на украинских автозаправочных станциях впервые также достигла рекордных 100 гривен за литр.

    В августе цена премиальных марок дизеля выросла почти до 96 гривен. А из-за дефицита сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего одному клиенту.

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    15 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Суд в Канаде разрешил закрыть фонд имени украинского нациста Гунько

    Tекст: Антон Антонов

    Канадский суд разрешил ликвидировать фонд, названный в честь украинского эсэсовца Ярослава Гунько, следует из судебного решения.

    Речь идет о научно-стипендиальном фонде, созданном в 2020 году при Институте украинских исследований Университета Альберты на пожертвование от семьи эсэсовца, передает РИА «Новости».

    Руководство вуза объявило о закрытии фонда после скандала вокруг чествования Гунько в парламенте Канады в 2023 году. Для окончательной ликвидации структуры университет обратился в суд провинции Альберта, где против этого шага выступил сын эсэсовца Мартин Гунько.

    «Я удовлетворяю ходатайство университета, разрешаю прекращение деятельности фонда Гунько и санкционирую возврат его имущества господину Гунько», – говорится в решении судьи Дебры Юнгвирт.

    Судья также отметила, что у Университета Альберты есть несколько других фондов общим объемом около 1,1 млн канадских долларов, названных в честь лиц, связанных с дивизией СС «Галичина». По ее словам, вынесенное постановление может повлиять на дальнейшую судьбу этих структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение по делу о фонде Гунько станет знаковым для судебной системы Канады.

    Ранее парламент Канады вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировал 98-летнему украинскому националисту.

    Впоследствии власти Канады отказались выдать России бывшего эсэсовца, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между странами.

    Глава СК России Александр Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек.

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    15 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки установила контроль над Ольховаткой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники танковой, механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Золочева, Мартыновки, Черноглазовки, Металловки и Революционного Харьковской области.

    А в Сумской области поражены подразделения танковой, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бояро-Лежачей, Гнилица и Хотени.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, три танка и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Стецковки, Червоного Оскола, Путниково, Петровки, Студенока Харьковской области, Богородичного, Пришиба и Сидорово Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Дружковкой, Ореховаткой, Кондратовкой, Василевской Пустошью, Славянском, Стародубовкой, Краматорском и Николаевкой ДНР.

    Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Гулево, Марьевки, Андреевки, Белозерского ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, четыре бронемашины и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.

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    15 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области

    Сальдо: Дроны ВСУ дважды атаковали ремонтируемую школу в Херсонской области

    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области
    @ max.ru/SALDO_VGA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беспилотники атаковали здание школы в Алешкинском округе Херсонской области, сбросив на него два боеприпаса, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем канале в Max рассказал об атаке ВСУ на школу в регионе. Это случилось в Великих Копанях в Алешкинском округе области. «Враг ударил по школе в Алешкинском округе. Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. Занятия в ней не проводились: там идет ремонт по федеральной программе «Специальный инвестиционный проект». Повреждены кровля и окна. К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет», – отметил глава региона.

    Губернатор также добавил, что поврежденное учебное заведение обязательно восстановят, а все запланированные ремонтные работы будут доведены до конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе один мирный житель Херсонской области погиб после сброса боеприпаса с дрона. Ранее украинские беспилотники повредили здание школы в Новокиевке.

    А в марте атаке дронов подверглись два образовательных учреждения в Алешкинском и Скадовском округах.

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