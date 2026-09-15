ЕК направила Раде письмо с условиями выделения дополнительных средств для Киева

Tекст: Антон Антонов

«Еврокомиссары направили депутатам Рады письмо с условиями дополнительного финансирования Украины. Это ответ на просьбу Владимира Зеленского предоставить дополнительные 27 млрд долларов на оборону», – говорится в сообщении украинских СМИ.

3 сентября Еврокомиссия подала на утверждение восьмой транш программы Ukraine Facility в размере около 3 млрд евро. Для получения второго транша программы Ukraine Support Loan Киев выполнил лишь пять из 12 поставленных условий, передает РИА «Новости».

Среди невыполненных требований – принятие закона об обложении налогом посылок стоимостью до 150 евро, а также закона о правах национальных меньшинств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых требований к блоку.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что очередной транш на оборонные нужды Киева составит около 4,7 млрд евро.

Совет ЕС также одобрил выделение Украине еще 8,3 млрд евро при условии выполнения Киевом ряда жестких реформ.