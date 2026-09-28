Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.2 комментария
Кремль спросили о развитии отношений России и Сербии после отставки Вучича
Песков заявил о дальнейшем развитии отношений России и Сербии после отставки Вучича
Российско-сербское сотрудничество продолжит укрепляться, несмотря на досрочную отставку президента Александра Вучича и предстоящие выборы нового главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков подчеркнул, что связи двух стран не зависят от конкретных персоналий, а отношения между Москвой и Белградом продолжат конструктивно развиваться, несмотря на уход Александра Вучича с поста главы государства, передает РИА «Новости».
«Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях», – пояснил пресс-секретарь президента.
В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Вучич выразил надежду на сохранение баланса во внешней политике.
Решение об отставке было принято на фоне массовых протестов, начавшихся в ноябре 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Оппозиция обвиняла власти в системной коррупции и халатности.
Накануне Александр Вучич официально подписал документ о сложении полномочий главы государства.
Вучич передал президентские регалии председателю парламента Ане Брнабич.
В телефонном разговоре с Владимиром Путиным сербский лидер подчеркнул важность поддержания традиционно хороших двусторонних отношений.