Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Песков назвал исчерпывающим заявление Путина по украинскому конфликту
Песков: Путин сделал исчерпывающее заявление по украинскому конфликту
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания президента России Владимира Путина, касающиеся возможных переговоров с Киевом и перспектив урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента России назвал позицию главы государства Владимира Путина по предложениям об урегулировании украинского кризиса исчерпывающей, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции», – подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Владимир Путин также добавил, что дальнейшие решения по диалогу с Киевом Россия будет принимать исключительно на основе собственных национальных интересов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о готовности украинской стороны возобновить переговоры незадолго до выборов в Госдуму. Однако, по его словам, в дни голосования киевский режим предпринял попытку проведения массированной атаки на столицу России.
Также Путин заявил, что власти Украины должны почувствовать ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение.
Владимир Путин заявил, что возможность возобновления переговоров по Украине сохраняется, но последние действия Киева заставляют Москву внимательно оценить целесообразность дальнейшего диалога.