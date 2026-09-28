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Юрист объяснил россиянам правила проверки тарифов в квитанциях ЖКХ
Юрист Лаврухин посоветовал проверять начисления за ЖКХ по разным документам
Юрист Михаил Лаврухин объяснил механизм проверки начислений за жилищно-коммунальные услуги и рассказал о способах оспаривания неправомерных тарифов в квитанциях.
Плату за жилищно-коммунальные услуги в квитанции нужно проверять по разным документам, передает «Газета.Ru».
Тарифы на воду, тепло и электричество утверждают региональные власти, а размер платы за содержание жилья и текущий ремонт определяется решением собственников и условиями договора с управляющей компанией.
«Коммунальный тариф из квитанции можно сравнить с опубликованным на сайте регионального органа тарифного регулирования или в ГИС ЖКХ. Если цифры не совпадают, нужно обратиться в этот орган либо в территориальное управление ФАС», – отметил юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин.
По словам эксперта, при проверке нужно учитывать, что сумма в квитанции зависит не только от тарифа, но и от объема потребленных ресурсов. Для жилищных услуг государственного тарифа нет. Проверить начисления помогут протокол собрания собственников и договор управления, а сведения о выполненных работах управляющая компания должна раскрывать в ГИС ЖКХ.
Если плата не соответствует принятому решению или ее изменили с нарушением установленного порядка, собственник может пожаловаться в государственную жилищную инспекцию региона. Решение собрания, принятое с нарушением процедуры, можно оспорить в суде в течение шести месяцев. При нарушении прав потребителя также можно обратиться в Роспотребнадзор.
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