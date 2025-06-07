Путин обязал управляющие компании ежегодно отчитываться перед жильцами

Tекст: Александра Юдина

Президент подписал закон, согласно которому управляющие компании будут предоставлять собственникам отчет о своей деятельности за прошлый год в первом квартале, указано на официальном сайте правовой информации.

Согласно закону, управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и специализированные потребительские кооперативы должны в течение первого квартала предоставлять собственникам отчет о деятельности по управлению домом за предыдущий год. Также эти отчеты должны размещаться в ГИС ЖКХ или региональных информационных системах с автоматизированным размещением.

Минстрой России будет утверждать перечень сведений, обязательных к отражению в годовом отчете, а также форму отчета. В документе указывается, что управляющие организации обязаны размещать отчеты начиная с первого квартала 2026 года.

В законе предусмотрены также изменения в госрегистрации прав на недвижимость при перепланировке. Местные органы власти должны будут направлять собственнику выписку из ЕГРН в личный кабинет на портале госуслуг или по электронной почте.

Ранее Госдума приняла закон о единой форме отчетности для управляющих компаний (УК) и ТСЖ. Отчеты должны размещаться с первого квартала 2026 года.

Президент Владимир Путин заявил, что граждане, которые платят за капитальный ремонт, должны понимать, на что идут потраченные средства. Он поручил вывести из-под НДС работы по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирных домах, независимо от управляющей организации.