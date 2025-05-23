Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Путин поручил освободить ремонт в домах от НДС
Путин распорядился отменить НДС на ремонт общего имущества в МКД
Президент Владимир Путин поручил вывести из-под НДС работы по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирных домах, независимо от управляющей организации.
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Госсовету разработать меры для освобождения от налога на добавленную стоимость услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, говорится на сайте Кремля.
Новые правила должны распространяться на всех исполнителей этих услуг – как на юридические лица любых форм собственности, так и на индивидуальных предпринимателей.
В документе подчеркивается необходимость принятия соответствующих решений до 15 июня. Особое внимание уделяется равным условиям для всех организаций, которые оказывают услуги по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, чтобы не возникало ограничений по типу управляющей компании.
В числе других поручений Путин также рекомендовал региональным властям предпринять шаги для улучшения собираемости платы за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, президент поручил разрабатывать дополнительные финансовые инструменты для привлечения средств граждан к созданию инфраструктуры для строительства жилья. Эти предложения также должны быть подготовлены в срок до 15 июня 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что граждане, которые платят за капитальный ремонт, должны понимать, на что идут потраченные средства.