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    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    8 комментариев
    23 мая 2025, 12:53 • Новости дня

    Путин поручил освободить ремонт в домах от НДС

    Путин распорядился отменить НДС на ремонт общего имущества в МКД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил вывести из-под НДС работы по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирных домах, независимо от управляющей организации.

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Госсовету разработать меры для освобождения от налога на добавленную стоимость услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, говорится на сайте Кремля.

    Новые правила должны распространяться на всех исполнителей этих услуг – как на юридические лица любых форм собственности, так и на индивидуальных предпринимателей.

    В документе подчеркивается необходимость принятия соответствующих решений до 15 июня. Особое внимание уделяется равным условиям для всех организаций, которые оказывают услуги по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, чтобы не возникало ограничений по типу управляющей компании.

    В числе других поручений Путин также рекомендовал региональным властям предпринять шаги для улучшения собираемости платы за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, президент поручил разрабатывать дополнительные финансовые инструменты для привлечения средств граждан к созданию инфраструктуры для строительства жилья. Эти предложения также должны быть подготовлены в срок до 15 июня 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что граждане, которые платят за капитальный ремонт, должны понимать, на что идут потраченные средства.

    22 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    22 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин вручил звезду Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца

    Tекст: Ольга Иванова

    Медсестра Людмила Болилая была удостоена звания Героя России за то, что в разгар обстрела на Украине закрыла собой раненого бойца и спасла ему жизнь.

    Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля в четверг.

    По информации Министерства обороны, Болилая во время обстрела позиций российской армии кассетными боеприпасами со стороны ВСУ закрыла собой тяжелораненого бойца. В результате она приняла на себя поражающие элементы и осколки, что позволило спасти жизнь военнослужащему.

    Медсестра получила многочисленные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь. Командование представило ее к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга, добавили в Минобороны РФ.

    Напомним, Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.


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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (2)
    23 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 82%, столько же россиян считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

    Столько же респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности. За две недели этот показатель вырос на два процентных пункта.

    Положительную оценку работе правительства дали 56% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем ранее. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 58% респондентов – этот показатель не изменился.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 48% (плюс 4 п. п.), у КПРФ – 7% (минус 1 п. п.), у ЛДПР – 10% (минус 1 п. п.), у «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), у «Новых людей» – 2% (минус 1 п. п.).

    Опрос проводился с 16 по 18 мая среди 1,5 тыс. россиян в различных регионах страны.

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    22 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал сбережение народа России приоритетом для страны

    Путин назвал сбережение народа, культуры и духовности главной задачей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значение сохранения народа, а также поддержания культурных и духовных традиций на церемонии вручения государственных наград.

    На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин заявил, что сбережение народа России является важнейшей задачей страны, передает РИА «Новости».

    Путин отметил: «Важнейшая задача сегодня – это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций». В качестве примера работы в этом направлении глава государства выделил Государственный исторический музей и его руководителя Алексея Левыкина.

    В ходе церемонии президент также отметил сплоченность россиян в преодолении сложностей и достижении целей.

    «Вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ, и, как вот недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске, как одна команда мы решим любые задачи, ответим на любые вызовы», – сказал Путин.

    Ранее Путин на встрече с попечителями театров отметил значение культурного достояния для развития и единства общества.

    Коментарии (19)
    23 мая 2025, 12:25 • Новости дня
    Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства

    Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства и инфраструктуры

    Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил регионам увеличить объем жилищного строительства, обеспечив новые кварталы современной инфраструктурой и улучшенной транспортной доступностью.

    Президент России Владимир Путин рекомендовал российским регионам нарастить объемы жилищного строительства и обеспечить участки для застройки необходимой инфраструктурой и автодорожной сетью. В поручении, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что местные власти должны утвердить и реализовать план действий по увеличению градостроительного потенциала территорий, а также расширению индивидуального жилищного строительства.

    В документе отмечается необходимость принять меры по обеспечению объектов индивидуального жилищного строительства коммуникациями и коммунальной инфраструктурой. Также особое внимание поручено уделить развитию улично-дорожной и автомобильной сети для повышения транспортной доступности новых жилых объектов.

    Отдельно Путин поручил правительству и Центробанку снизить риски банкротства компаний, занимающихся жилищным строительством. «Снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Еще одним важным пунктом стал запрет на введение региональных ограничений для застройщиков, которые не предусмотрены федеральным законодательством. Путин поручил кабмину и Генеральной прокуратуре следить за тем, чтобы все требования к компаниям-застройщикам соответствовали только федеральным нормам. Региональные и муниципальные правовые акты должны быть приведены в соответствие с этими требованиями.

    Ранее Путин заявил, что граждане, оплачивающие капитальный ремонт, должны понимать, куда расходуются их средства.

    Кроме того, Путин отметил, что для обновления жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей. Президент также подчеркнул важность принятия дополнительных мер по обеспечению жильем военнослужащих.

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    22 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Сташкевич

    Путин наградил званиями ведущих деятелей культуры и искусства России

    Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Сташкевич
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Балерина Большого театра Анастасия Сташкевич удостоена звания заслуженной артистки России.

    Балерине Большого театра Анастасии Сташкевич присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. В документе говорится: «Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Сташкевич Анастасии Витальевне».

    Кроме того, президент присвоил звание заслуженного деятеля искусств дирижеру хора Государственной академической симфонической капеллы России Александру Хватову и преподавателю Российского института театрального искусства Рамуне Ходоркайте.

    Помимо этого, актер Московского театра Олега Табакова Виталий Егоров и актриса МХТ им. Чехова Наталья Рогожина награждены орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой и вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой за вклад в развитие отечественной культуры.



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    22 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин вручил золотые звезды Героя России трем космонавтам

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин вручил золотые звезды Героя России Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу.

    В Кремле состоялась церемония вручения золотых звезд Героя России трем испытателям-космонавтам, недавно совершившим полеты на орбиту, передает ТАСС.

    Константин Борисов, Александр Гребенкин и Николай Чуб совершили полеты на орбиту в 2023 и 2024 годах. Николай Чуб совершил два выхода в открытый космос, общая продолжительность которых составила более 12 часов.

    Путин отметил вклад космонавтов в развитие отечественной космонавтики и выразил уверенность, что их заслуги вдохновят новое поколение специалистов.

    Ранее Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

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    22 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин позвонил пострадавшему главе района Курской области

    Путин пожелал Волобуеву выздоровления после атаки украинского дрона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, получившему ранения в результате атаки украинского беспилотника.

    Как передает Telegram-канал Кремля, президент Владимир Путин лично позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который получил ранения в результате атаки украинского беспилотника.

    Во время телефонного разговора глава государства пожелал Волобуеву скорейшего восстановления. «Поправляйтесь, я еще справлюсь у врачей, как ваши дела. Обнимаю вас. Всем коллегам передавайте самые наилучшие пожелания», – отметил президент.

    Накануне Волобуев принял участие в совещании в городе Курчатов, которое провел президент Владимир Путин с руководителями муниципалитетов Курской области.

    «В своем выступлении рассказал президенту о своей работе в августовские дни 2024 года по эвакуации и спасению мирных жителей Беловского района и проинформировал о сегодняшней ситуации по обеспечению жизнедеятельности нашего района», – сообщал Волобуев в своем Telegram.

    Также Волобуев на встрече с президентом рассказал, что главы сельских советов, населенных пунктов и коммунальных служб Беловского района Курской области не покидали свои места при вторжении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Волобуев подчеркнул: «Ежедневно я как глава района ездил на приграничные территории, встречался с людьми. Все главы остались на территории, коммунальные службы также остались на территории. Люди видели, что власть на месте».

    Он отметил, что с первого дня вторжения ВСУ занимался эвакуацией населения, а затем каждый день помогал жителям, которые решили остаться дома, развозил хлеб и участвовал в ликвидации последствий ударов по коммунальной инфраструктуре.

    Волобуев рассказал, что с августа 2024 года лично трижды попадал под обстрел: один из случаев произошел в марте 2025 года, когда обстрел был направлен на администрацию, и он получил травму, находясь на рабочем месте. Последний раз он пострадал, когда привозил хлеб местным жителям, и в момент атаки дрона успел покинуть автомобиль, получив ранение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Беловского района Николай Волобуев получил травмы бедра и руки после атаки украинского дрона на его автомобиль. Волобуев успел выбраться из машины до взрыва.

    Ранее Волобуев уже подвергался атаке дрона и был контужен, когда развозил хлеб местным жителям.

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    22 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Путин вручил звезды Героев России медикам из Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

    Во время церемонии в Кремле золотые звезды Героев России были вручены военному медику и главному врачу из Херсонской области, передает ТАСС.

    Людмила Болилая под огнем Вооруженных сил Украины продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим. Она своим телом закрыла тяжелораненого, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее действиям военнослужащий выжил, сама же ефрейтор получила тяжелые ранения и была госпитализирована.

    Главврач Владимир Харлан получил награду за мужество и самоотверженность при руководстве больницей в условиях постоянной угрозы. В сентябре 2024 года беспилотник атаковал его автомобиль, в результате чего погибла его супруга. В декабре 2024 года украинские вооруженные формирования совершили нападение на больницу, где Харлан был тяжело ранен, а его заместитель погиб.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

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    23 мая 2025, 01:58 • Новости дня
    Путин оценил работу Хинштейна на должности врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Александр Хинштейн старается на посту врио губернатора Курской области, заявил президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область.

    На сайте Кремля была опубликована полная версия стенограммы встречи Путина с главами муниципальных образований Курской области, депутатами и представителями общественности; встреча состоялась 20 мая.

    Депутат Курской областной думы Александр Золотарев поблагодарил Путина от лица «жителей приграничья» и депутатского корпуса за назначение Хинштейна врио губернатора региона.

    «Это тот человек, который за недолгое время, приняв очень сложную ситуацию, очень напряженную, уже сумел заслужить и доверие, уважение и любовь курян», – сказал Золотарев.

    Путин ответил: «Могу точно сказать: я вижу, он старается. Старается. А как получается или нет – это вам судить».

    Напомним, Путин также заявил, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает». Хинштейн пообещал соответствовать оценке Путина.

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    22 мая 2025, 18:19 • Новости дня
    Путин назвал террористическими используемые ВСУ и наемниками методы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Курской области столкнулись с откровенно террористическими действиями ВСУ и иностранных наемников, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    Путин рассказал о поездке в Курскую область и прямом диалоге с местными жителями. «Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей – жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники», – дал оценку президент, передает ТАСС.

    Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что вся Курская область освобождена от украинских боевиков. Хинштейн также сообщил, что все попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области пресекаются.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что планы президента России по визиту в Донецк и Луганск остаются актуальными, их осуществление ожидается в будущем.

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    22 мая 2025, 18:27 • Новости дня
    Путин назвал восстановление жилья ключевой задачей в приграничье

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство России должно сконцентрироваться на вопросах восстановления жилья и выплате компенсаций в приграничных регионах, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что ряд тем особенно волнует граждан на приграничных территориях, в частности, восстановление жилья, социальных и транспортных объектов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что важна поддержка переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас проживают во временных пунктах размещения, у родственников или арендуют жилье.

    Президент обратил внимание правительства на необходимость обеспечить выплаты компенсаций за утраченное имущество, а также поддержать тех, кто потерял жилье из-за происходящих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители приграничных населенных пунктов Курской области с утраченным имуществом получили ежемесячные выплаты по 65 тыс. рублей, сумма составила 7,3 млрд рублей.

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    22 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин отметил высокий риск и трудности в работе космонавтов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле отметил, что труд космонавтов связан с передовыми исследованиями, риском и серьезными испытаниями.

    Глава государства отметил, что новые награды отражают уважение к мирному сознанию и вкладу в активную жизнь страны, передает ТАСС.

    В числе награжденных оказался Николай Харитонов – депутат Государственной думы, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства, регионов и других отраслей.

    Путин добавил, что Ринат Галеев, руководитель предприятия по производству высокотехнологичных систем радиосвязи, также был удостоен звания Героя Труда России за достижения в отрасли.

    Особое внимание президент уделил почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову, который стал Героем Труда за вклад в развитие профессионального спорта и продвижение олимпийских идеалов.

    Ранее президент вручил золотые звезды Героев России космонавтам Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу.

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    22 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин отметил заслуги Героев России при вручении государственных наград

    Tекст: Ольга Иванова

    На церемонии в Кремле президент России Владимир Путин особо выделил заслуги защитников Отечества, подчеркнув значимость их подвигов для свободы и будущего страны.

    Путин заявил, что подвиги защитников Отечества, совершаемые во имя будущего страны, вызывают чувство гордости и благодарности, передает ТАСС.

    Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле он отметил: «Чествуем сегодня выдающихся граждан. Это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают ратные подвиги во имя свободы и независимости и будущего России».

    Глава государства напомнил о недавнем праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что текущий год посвящен защитникам Отечества и героическому поколению ветеранов, разгромивших нацизм и проявивших силу духа.

    Путин отметил, что праздник связан также с их наследниками, которые продолжают защищать родину и бороться за жизни бойцов и граждан на ответственных рубежах.

    Ранее Путин подчеркнул значение сохранения народа, а также поддержания культурных и духовных традиций на церемонии вручения государственных наград.

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    22 мая 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин присвоил звание «гвардейский» 30-му инженерно-саперному полку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 30-му инженерно-саперному полку почетного наименования «гвардейский», сообщила пресс-служба Кремля.

    Согласно сообщению на сайте Кремля, новое звание присвоено «за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество», которые продемонстрировал личный состав полка при защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    В указе отмечается, что с момента подписания документа полк будет официально именоваться как 30-й гвардейский инженерно-саперный полк. Указ вступил в силу со дня его подписания.

    В марте Путин поздравил 140-ю и 38-ю гвардейские зенитные ракетные бригады и 89-й гвардейский саперный полк с получением звания «гвардейская» за проявленный героизм и мужество в защите Отечества.

    Ранее президент России присвоил почетное наименование «гвардейский» 394-му мотострелковому и 35-му полку РХБЗ, следует из указа главы государства.

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      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

      3 комментария
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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