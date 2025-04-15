Путин: Жильцам должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги

Tекст: Алексей Дегтярев

«Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тысяч. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги и, разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента России.

По словам главы государства, за эти направления отвечают управляющие компании. «Уже много сделано для повышения качества и прозрачности их работы, ужесточаются лицензионные требования. Но надо и дальше уделять внимание этим вопросам, ведь такие компании несут прямую ответственность перед гражданами, да и существуют, собственно, на их средства», – отметил президент.

Ранее на совещании глава государства заявил, что к 2030 году нужно достичь показателя обеспеченности жильем на уровне 33 квадратных метра на человека.