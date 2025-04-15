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Путин: Жильцам должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги
Те, кто платит за капитальный ремонт, должны понимать, на что идут потраченные средства, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
«Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тысяч. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги и, разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента России.
По словам главы государства, за эти направления отвечают управляющие компании. «Уже много сделано для повышения качества и прозрачности их работы, ужесточаются лицензионные требования. Но надо и дальше уделять внимание этим вопросам, ведь такие компании несут прямую ответственность перед гражданами, да и существуют, собственно, на их средства», – отметил президент.
Ранее на совещании глава государства заявил, что к 2030 году нужно достичь показателя обеспеченности жильем на уровне 33 квадратных метра на человека.